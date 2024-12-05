Законопроект разработан в целях приведения региональных законов в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Депутаты одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции законопроекта, вносящего изменения в закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» и статью 7 закона «О специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

Он разработан в целях приведения региональных законов в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. Уточняется перечень документов, представляемых владельцем специального счёта в надзорный орган вместе с уведомлением о способе формирования Фонда капитального ремонта.

- Теперь необходимо предоставлять подлинник протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а не его копию, - подчеркнул Михаил Павлов. - Также к полномочиям правительства Мурманской области предлагается отнести принятие решения о проведении строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31384/