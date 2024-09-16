Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябреОбъём поступающих в Мурманский торговый порт грузов продолжает сокращаться
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 16:00

Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре

Сейчас несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни. Но для ребят от 14 до 18 лет, которые поехали трудиться в составе подростковых отрядов в структуре Российских студотрядов, — а таких в 2023 году было больше 21 тысячи, — предлагают сделать исключение. Такой законопроект депутаты внесли в Госдуму в конце мая этого года, а в сентябре его планируют рассмотреть в первом чтении, узнала «Парламентская газета». При этом авторы инициативы обсуждают расширение поправок и на трудоустройство через центры занятости.

Документ, подготовленный группой депутатов Госдумы, корректирует норму Трудового кодекса, регламентирующую работу несовершеннолетних. Авторы сослались на поручение президента Владимира Путина стимулировать трудоустройство молодёжи с 14 лет, ведь такой опыт может помочь им выбрать профессию.

Депутаты сослались на исследования, показывающие, что все больше подростков хотят подрабатывать. Летом местом приложения их сил могут быть фестивали и форумы, парки развлечений, но они, увы, в основном функционируют в выходные. Да и, например, промоутеры чаще нужны в субботы и воскресенья.

Поэтому общественные организации, родители и подростки просили разрешить работать без оглядки на день недели. Зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселев рассказал «Парламентской газете», что тоже получал такие обращения.

При этом в прошлом году только в составе РСО свыше 21 тысячи подростков работали фотографами, аниматорами, фасовщиками, помощниками библиотекарей, официантами, экскурсоводами, журналистами, администраторами, курьерами, дизайнерами и так далее.

Но, чтобы разрешить работодателям привлекать подростков к труду в выходные дни, депутаты предусмотрели несколько условий. Во-первых, несовершеннолетние должны работать в составе трудовых отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. Во-вторых, нужно письменное согласие подростка или его законного представителя.

По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать организации нанимать несовершеннолетних, то есть расширит возможности трудоустройства для этих ребят.

В законопроекте речь идёт только о перераспределении нагрузки, обратил внимание Киселев. Сохранится сокращенная рабочая неделя и сокращенный рабочий день, которые предусмотрены для несовершеннолетних действующим законодательством, добавил он. Так, работникам от 14 до 15 лет можно трудиться не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов. В сумме сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Эту инициативу поддержал Минтруд, но из соображений безопасности разрешить работу предложили только в составе Российских студенческих отрядов, так как внутри молодёжной организации уже выстроена система взаимодействия с работодателями и наставниками, пояснил депутат.

Он рассказал, что обсудил с подростками, работодателями и учителями в регионах итоги трудовой летней кампании, и это натолкнуло на новые идеи. «Желание у наших ребят подрабатывать действительно большое, и не только у тех, кто вступает в РСО. Сейчас формируем предложение, чтобы у подростков, трудоустраивающихся через центры занятости, тоже была возможность перераспределять рабочую нагрузку в течение всей недели с учетом выходных дней. Также учтем предложение, чтобы такая возможность у школьников была исключительно в летний период каникул», — сообщил парламентарий.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются, курс доллара США опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика