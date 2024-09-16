Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре

Сейчас несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни. Но для ребят от 14 до 18 лет, которые поехали трудиться в составе подростковых отрядов в структуре Российских студотрядов, — а таких в 2023 году было больше 21 тысячи, — предлагают сделать исключение. Такой законопроект депутаты внесли в Госдуму в конце мая этого года, а в сентябре его планируют рассмотреть в первом чтении, узнала «Парламентская газета». При этом авторы инициативы обсуждают расширение поправок и на трудоустройство через центры занятости.

Документ, подготовленный группой депутатов Госдумы, корректирует норму Трудового кодекса, регламентирующую работу несовершеннолетних. Авторы сослались на поручение президента Владимира Путина стимулировать трудоустройство молодёжи с 14 лет, ведь такой опыт может помочь им выбрать профессию.

Депутаты сослались на исследования, показывающие, что все больше подростков хотят подрабатывать. Летом местом приложения их сил могут быть фестивали и форумы, парки развлечений, но они, увы, в основном функционируют в выходные. Да и, например, промоутеры чаще нужны в субботы и воскресенья.

Поэтому общественные организации, родители и подростки просили разрешить работать без оглядки на день недели. Зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселев рассказал «Парламентской газете», что тоже получал такие обращения.

При этом в прошлом году только в составе РСО свыше 21 тысячи подростков работали фотографами, аниматорами, фасовщиками, помощниками библиотекарей, официантами, экскурсоводами, журналистами, администраторами, курьерами, дизайнерами и так далее.

Но, чтобы разрешить работодателям привлекать подростков к труду в выходные дни, депутаты предусмотрели несколько условий. Во-первых, несовершеннолетние должны работать в составе трудовых отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. Во-вторых, нужно письменное согласие подростка или его законного представителя.

По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать организации нанимать несовершеннолетних, то есть расширит возможности трудоустройства для этих ребят.

В законопроекте речь идёт только о перераспределении нагрузки, обратил внимание Киселев. Сохранится сокращенная рабочая неделя и сокращенный рабочий день, которые предусмотрены для несовершеннолетних действующим законодательством, добавил он. Так, работникам от 14 до 15 лет можно трудиться не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов. В сумме сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Эту инициативу поддержал Минтруд, но из соображений безопасности разрешить работу предложили только в составе Российских студенческих отрядов, так как внутри молодёжной организации уже выстроена система взаимодействия с работодателями и наставниками, пояснил депутат.

Он рассказал, что обсудил с подростками, работодателями и учителями в регионах итоги трудовой летней кампании, и это натолкнуло на новые идеи. «Желание у наших ребят подрабатывать действительно большое, и не только у тех, кто вступает в РСО. Сейчас формируем предложение, чтобы у подростков, трудоустраивающихся через центры занятости, тоже была возможность перераспределять рабочую нагрузку в течение всей недели с учетом выходных дней. Также учтем предложение, чтобы такая возможность у школьников была исключительно в летний период каникул», — сообщил парламентарий.