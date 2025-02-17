Законопроект, защищающий детей от травли в школе, поддерживают 8 из 10 россиян

8 из 10 россиян поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе имеющие детей школьного возраста.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

8 из 10 россиян поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решён без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В своё время я поговорил с одноклассниками ребёнка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование «SuperJob», 38% россиян сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причём женщины об этом рассказывали чаще мужчин (40% против 36% соответственно). Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвёртый респондент в возрасте от 45 лет (23%), среди тех, кто моложе 35 лет, — практически каждый второй (47%). О фактах травли в школе по отношению к собственному ребёнку сообщил каждый четвёртый родитель (25%).

Время проведения опроса: 10—13 февраля 2025 года.