Законы социальной направленности не ждут: очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 25 июня

Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового принял решение о проведении очередного заседания регионального парламента 25 июня.

В центре внимания депутатов будет проект закона, вносящий изменения в законы «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» и «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области».

Также в первом чтении планируется обсудить проект закона, вносящий изменения в действующий закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

Кроме того, в повестку дня включены законопроекты «О внесении изменений в статью 2 закона Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет» и проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 22 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30370/