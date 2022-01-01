Законы, вступающие в силу 1 января

Год только начался, а нам предстоит уже разбираться во всех нововведениях.

Общепит освободят от НДС

Малый и средний бизнес в сфере общественного питания с 2022 года освобождают от уплаты налога на добавленную стоимость. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, льгота предоставлена кафе, барам, ресторанам, буфетам, столовым, закусочным и подобным объектам, если их годовой доход не превышает двух миллиардов рублей. Из этих средств 70 процентов должно быть получено непосредственно за услуги общественного питания. Ещё одно условие: чтобы зарплаты сотрудникам заведения были не ниже средних по региону.

Ещё одна поправка разрешает россиянам не указывать в декларациях доходы, полученные от продажи имущества, которое было в их собственности меньше минимального предельного срока владения, при условии, что эти доходы не больше суммы налогового вычета, на который они имеют право.

Этот же закон закрепил в Налоговом кодексе дальнейшее повышение налоговых ставок на спирт, алкогольную и табачную продукцию. В кодексе всегда указаны ставки на ближайшие три года. Теперь из него можно узнать, какие будут акцизы в 2024 году. Например, для этилового спирта и спиртосодержащей продукции ставка будет 638 рублей за литр, для вина, виноматериалов и сусла — 35 рублей за литр, для шампанского — 47 рублей за литр, для сигарет и папирос — 2654 рубля за тысячу штук плюс 16 процентов расчётной стоимости из максимальной розничной цены.

Туристам дадут путёвки в деревню

Закон, который вступит в силу 1 января 2022 года, вводит в законодательство понятие сельского туризма. Под ним подразумевается посещение сельской местности и малых городов ради отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, бесплатного участия в сборе урожая или знакомства с работой ферм и аграрных комплексов. Предусмотрена государственная поддержка сельского туризма.

Закон позволит товаропроизводителям оказывать услуги туристам, в том числе предлагать им размещение в гостиницах и разные виды досуга. Подробные требования к этой работе определяет кабмин.

Ростуризм в октябре опубликовал проект постановления со стандартами для сельских средств размещения. К ним предлагается отнести гостевые дома, фермерские дома, хижины, избы, юрты, шале, бунгало, дома рыбака и коттеджи. В них должны быть горячая и холодная вода, отопление, вентиляция, а вот туалеты могут стоять на улице. Также фермеры должны оборудовать парковку у отеля, обставить номера стандартным для гостиниц набором мебели.

Бизнес-манипуляторам позволят загладить вину

Граждане и компании, уличённые в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком, смогут избежать административной ответственности, если заключат соглашение с Банком России об устранении последствий от их ухищрений. При этом они должны будут заплатить в бюджет России определённую сумму: физические лица — не меньше 5 тысяч рублей, должностные лица — не менее 30 тысяч, юридические лица — не менее 700 тысяч.

Когда человек или компания исполнит все условия соглашения, его освободят от ответственности. Если же нарушитель не исполнит обязательств и снова совершит аналогичный проступок, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Отпуск в санатории станет выгоднее

Работники и их семьи освобождены от НДФЛ за компенсации, которые они получают от работодателей за путёвки в санатории и оздоровительные организации. Раньше льгота полагалась за путёвки самим сотрудникам, их супругам, родителям и детям до 16 лет. С 2022 года возраст детей выше — до 18 лет, а если они учатся в вузе, то до 24 лет. Уточняется, что от подоходного налога освобождены компенсации за один отпуск в санатории в год.

Напомним, с 2019 года россияне могут путешествовать по России за счёт работодателей. Затраты на оплату билетов, проживание в отеле, питание и экскурсии (максимум — 50 тысяч рублей) включают в расходы предприятия на оплату труда, которые учитывают при расчёте налога на прибыль. Теперь эту льготу работодатели получат и при оплате отдыха сотрудников в санаториях и здравницах.

В правительстве рассчитывают, что это позволит расширить спрос на санаторно-курортное лечение и повысить его доступность гражданам. Такого же мнения придерживались и законодатели.

«А самое главное, эти меры будут способствовать выполнению поставленных в нацпроектах целей снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян в укреплении здоровья своих сотрудников», — отмечал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

За поход в спортзал можно получить налоговый вычет

С 1 января 2022 года россияне могут обратиться за оформлением налогового вычета за оплату расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Это могут быть абонементы в фитнес-клубы, бассейны, тренажёрные залы и спортивные секции. Вычет составит 13 процентов от годовых затрат на спортивные занятия, но не более 120 тысяч рублей в совокупности с другими социальными вычетами, например, на образование или лечение. Таким образом, за год можно вернуть до 15,6 тысячи рублей с расходов на абонементы.

В сентябре кабмин утвердил список услуг, за которые можно получить такой вычет. Помимо стандартных занятий в фитнес-клубах или бассейне, к ним относится участие в соревнованиях и марафонах, разработка тренировочных планов и программ занятий. В списке организаций, подходящих под требования закона, свыше 3800 компаний.

Заявку на оформление вычета можно подать через работодателя. К ней нужно приложить документы, подтверждающие расходы — чеки и копии договоров. С 2023 года можно будет оформить вычет на портале госуслуг или в отделении ФНС.

Больничные назначат без бумаг

С нового года больницы обязаны составлять листки нетрудоспособности в электронной форме и передавать их в систему Фонда социального страхования. Это будет считаться основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

Таким образом, россиянам не придётся самостоятельно собирать документы для получения этих пособий. ФСС будет получать данные по электронным каналам: от работодателей — о размерах зарплаты и уходе сотрудника на больничный или в декрет, а от ЗАГСов — о рождении детей. Деньги будут начислять на счёт, указанный в заявлении застрахованного гражданина или в его личном кабинете на портале госуслуг. Также можно получить выплату по почте.

А заявление о назначении пособия по уходу за ребёнком до его трёхлетия можно будет отдать работодателю вместе с заявкой на соответствующий отпуск.

Бюджет страны станет профицитным

В 2022 году доходы бюджета Российской Федерации должны составить 25,02 триллиона рублей, а расходы — 23,69 триллиона. В 2023 году казна также останется в плюсе: доходы — 25,54 триллиона, расходы — 25,24 триллиона. А в 2024 году ожидается дефицит бюджета 0,52 триллиона: доходы — 25,83 триллиона, а расходы — 26,35 триллиона. Это определено законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Законодатели отмечали, что в бюджете на предстоящие три года учтено финансирование всех важнейших социальных инициатив и обязательств государства. В числе прочего это организация горячего питания для школьников, адресная поддержка семей с детьми, модернизация первичного звена здравоохранения, ремонт дорог, повышение зарплат бюджетникам и многое другое.

О положенных льготах расскажут в МФЦ

С 2022 года откроется ещё один источник информации, какие социальные услуги, гарантии и льготы положены каждому конкретному человеку. Узнать об этом они смогут при личном посещении МФЦ, органов госвласти и местного самоуправления социального профиля, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Закон закрепляет право граждан получать данные, как может им помочь государство в случае рождения ребёнка, потери работы, инвалидности и в других жизненных обстоятельствах. Все данные чиновники возьмут из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. С декабря 2020 года такие данные можно было получать по заявлению через портал госуслуг, а полгода назад появилась возможность справиться об этом через круглосуточный кол-центр или чат-бот на портале госуслуг.

С нового года некоторых льготников начнут информировать о полагающихся им льготах в проактивном режиме, то есть не дожидаясь, пока люди сами об этом спросят. Это определено приказом Минтруда. Уведомления будут слать в случае беременности и рождения ребёнка, достижения им определённого возраста, а также установления инвалидности и достижения пенсионного возраста. С 2023 года к этому списку добавятся такие жизненные обстоятельства, как получение статуса многодетной семьи, присвоение звания ветерана и получение статуса лица, которое подверглось радиации. С 2024 года также начнут уведомлять тех, кто создал молодую семью, потерял кормильца или установил опеку.

Работа в России станет доступнее

Все государственные учреждения и органы власти, а также компании, в которых работает больше 25 человек, обязаны с 2022 года размещать вакансии на государственном портале «Работа в России». Государство рассчитывает, что единая цифровая платформа даст людям больше возможности для трудоустройства.

Напомним, на её базе работают все службы трудоустройства страны. А в период пандемии через портал стали оказывать и другие государственные услуги в сфере занятости, в том числе дистанционно выдавать направление на профессиональное обучение.

Такие направления выдают матерям, которые воспитывают детей до трёх лет, а также безработным пенсионерам, желающим возобновить трудовой путь. С нового года оформить их можно будет без предъявления паспортов, трудовых книжек и прочих документов — достаточно просто подать заявку в службу занятости.

Ещё одна новация — региональные власти теперь уполномочены проводить мероприятия по перепрофилированию не только безработных граждан, но и работодателей, которые ищут сотрудников. Например, они могут распределять их на группы в зависимости от вида деятельности, финансового положения и других характеристик. А вот утверждение стандартов такой работы для служб занятости, наоборот, передано на федеральный уровень — этим займётся Минтруд.

Сливовому вину придётся подыскать новое название, а сигареты снова подорожают

С 2022 года в России запрещено использовать слово «вино» и его производные в наименованиях алкогольных напитков, которые получены брожением любых плодов, кроме винограда. Такие надписи нельзя размещать на этикетках и контрэтикетках подобных товаров. Нарушение этого требования приравняет продукцию к фальсификату.

Данные нормы содержатся в законе о виноградарстве и виноделии. Он был принят в 2020 году, но отдельные положения вступают в силу позднее. Это базовый закон для отрасли, он призван поддержать отечественных производителей и гарантировать потребителям качественные вина. Например, в документе перечислены разрешённые и запрещённые технологии для создания вина. В числе прочего, нельзя добавлять в вина сахар, воду, спирт и ароматизаторы.

Государство тем временем готовит новые виды поддержки винодельческой отрасли. Так, в декабре президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по развитию винного туризма. Также планируется внедрить страховки для виноделов от рисков утраты урожая, основать в стране научный центр по данной отрасли и локализовать производство необходимой техники.

Если виноградарям помогают, то с курильщиками борьба продолжается. В 2022 году единая минимальная цена табачной продукции составит 112 рублей. Такую сумму рассчитал Минсельхоз в соответствии с формулой, которая содержится в антитабачном законе. В ней учтены минимальная ставка акциза на единицу потребительской упаковки, НДС и повышающий коэффициент. Но до апреля 2021 года формула была другой: 75 процентов от максимальной розничной цены, при этом расчёты вели сами производители для каждой марки сигарет отдельно.

С апреля показатель определяет Минсельхоз. Рассчитанная по новым правилам единая минимальная цена в 2021 году составляла 107,78 рубля. Из-за этого сигареты в среднем подорожали со 120 до 140 рублей за пачку.

Лицензии на оружие соберут в реестрах

Росгвардия начнёт вести электронные реестры лицензий и разрешений в сфере оборота оружия. Это касается в том числе лицензий на покупку, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему.

В реестре укажут наименования компаний и имена граждан, получивших такие документы, основания их выдачи, сроки действия и даты аннулирования.

Записи в реестрах будут служить подтверждением факта выдачи лицензии или разрешения. Днём предоставления таких документов будет считаться тот, когда в реестр внесут запись об их выдаче.

Эти нормы входят в закон с комплексными изменениями в правовые нормы об обороте оружия. Его основные положения вступят в силу позднее — 28 июня 2022 года. Одно из них повысит с 18 до 21 года возраст, с которого граждане вправе получить лицензию на покупку оружия. Кроме того, станет обязательно уведомлять Росгвардию об утере или похищении оружия, а также о продаже и хранении списанных стволов.

Санкционные продукты в Россию пока не вернутся

Президент России Владимир Путин продлил с 1 января по 31 декабря 2022 года действие запрета на ввоз продукции из государств, которые ввели экономические санкции против нашей страны.

Продовольственное эмбарго началось осенью 2014 года и с тех пор регулярно продлевается. Под запрет попали товары из США, Евросоюза, Украины, Канады, Австралии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании. Оттуда нельзя ввозить свинину, сало, мясо и субпродукты крупного рогатого скота и домашней птицы, колбасу, рыбу и морепродукты, молоко и молочную продукцию, овощи, фрукты, орехи и соль.

Исключение составляют только товары, которые везут транзитом через Россию в другие страны.

При попытке ввезти эти продукты в Россию компетентные органы вправе их немедленно изъять и уничтожить. Правительство уже продлило правила ликвидации «санкционки» до конца следующего года.

МФЦ не смогут отказать клиентам, не сдавшим «пальчики»

Закон позволяет гражданам получать государственные и муниципальные услуги, предъявляя паспорт или проходя идентификацию с помощью биометрических данных. С нового года появится уточнение, что отказ гражданина от второй процедуры не может служить основанием для отказа ему в предоставлении услуги.

Правда, если человек скажет «нет» криптографическим средствам защиты информации, то идентифицировать его удалённо учреждениям, банкам и другим организациям будет запрещено — придётся ходить туда лично с паспортом в кармане.

Напомним, биометрическими считаются физиологические и биологические данные, с помощью которых можно идентифицировать человека. Чаще всего для идентификации используют изображение лица, отпечатки пальцев и запись голоса.

Ещё одна поправка позволяет финансовым организациям использовать системы для идентификации по биометрии, чтобы клиенты могли подтверждать своё волеизъявление или полномочие на определённые действия. Разумеется, эти процедуры тоже возможны только с согласия клиента. При этом такие организации должны иметь специальную аккредитацию.

Пенсионный фонд займётся выплатой пособий

Пенсионный фонд будет выплачивать и доставлять пособия гражданам с детьми, компенсации инвалидам на оформление ОСАГО, а также компенсации жертвам репрессий. Также через ПФР будут идти выплаты и компенсации пострадавшим в катастрофе на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне.

Если права на такие меры поддержки возникнут у граждан после 1 января 2022 года, им нужно будет подать заявление в ПФР. Это можно сделать в том числе с помощью портала госуслуг.

При этом упрощён порядок выплаты страховки инвалидам по ОСАГО: все данные для этого чиновники будут собирать сами из государственных информационных систем.

Пособия по безработице подрастут

В 2022 году максимальная величина пособия по безработице составит 12 792 рубля, что на 668 рублей больше, чем в 2021 году. Это определено постановлением правительства.

Однако в таком размере пособие платят только первые три месяца после регистрации безработного. Следующие три месяца будут платить, как и сейчас, по пять тысяч рублей. Минимальный размер пособия тоже не изменился — полторы тысячи рублей.

Исключение сделано для лиц предпенсионного возраста: максимальная выплата им положена и по прошествии трёх месяцев на бирже труда.

Клинические рекомендации внедрят в больницы поэтапно

С 2022 года в России должны были повсеместно перейти на лечение пациентов на основе клинических рекомендаций. Однако потом решили внедрять их поэтапно. Согласно постановлению Правительства, с 1 января начнут использовать рекомендации, которые появились на сайте Минздрава до 1 октября 2021 года — их уже больше сотни, включая стандарты лечения различных видов онкологии, язвы, бронхита, ожогов, астигматизма, псориаза, тревожных расстройств, депрессии, ожирения и других болезней.

С 2023 года станут обязательны клинические рекомендации, которые Минздрав разместит до 1 июня 2022 года, а с 2024 года — размещённые до 1 июня 2023 года.

Клинические рекомендации — это научно обоснованные сведения о профилактике, диагностике, лечении и реабилитации пациента. В них же указаны варианты медицинского вмешательства с учётом разных факторов, которые могут повлиять на течение болезни. По мнению законодателей, их повсеместное внедрение позволит отечественному здравоохранению перейти на новые принципы оказания медпомощи.

Внедрение клинических рекомендаций в отечественное здравоохранение предусмотрено законом, который был принят ещё в 2018 году. Ещё одна норма оттуда, которая вступает в силу с 2022 году, предписывает проводить экспертизу качества медицинской помощи на основании списка критериев — его утвердил Минздрав ещё в 2017 году. В нём приведён точный список всех манипуляций, которые должны выполнять врачи во время приёма пациентов, а также показателей функций организма, с которыми людей выписывают из больниц.

Зарплаты станут выше

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда станет больше на 1098 рублей и составит 13 890 рублей в месяц. По решению президента, этот показатель проиндексировали более чем на восемь процентов. Это выше уровня инфляции, которая, по оценкам Центрального банка и Минэкономразвития, должна составить от 7,4 до 7,9 процента.

Зарплаты в России не могут быть ниже МРОТ на текущий год. Поэтому в новом году доходы должны вырасти как минимум у 2,8 миллиона работников, ожидают власти.

В любой опасной ситуации набирайте 112

Попавшие в беду россияне в любой точке страны смогут вызвать все необходимые экстренные службы одним звонком на единый номер 112. Звонок будет бесплатным, с диспетчером будут соединять даже при отсутствии денег на счёте или сим-карты.

Единый экстренный номер 112 внедряют в России уже почти десять лет, но пока эта система действовала не во всех регионах, а регулировали её отдельные нормативные акты. Новый закон унифицирует все требования и регламенты и делает их обязательными для всей страны.

Система объединит усилия пожарной охраны, спасателей, полиции, скорой помощи, аварийной газовой службы, службы «Антитеррор» и других экстренных служб — их точный список определит Правительство. Благодаря этому людям не нужно звонить отдельно в каждую службу, а диспетчер сам определит, кого прислать на помощь. Также по этому номеру россияне смогут получать консультации в случае опасности или психологическую поддержку.

Закон позволяет операторам службы 112 определять местоположение телефона, с которого звонит человек. Все данные, которые зафиксируют диспетчеры, подлежат защите в соответствии с законодательством о персональных данных.

Инвалидам назначат пенсии автоматически

С нового года страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначать в беззаявительном порядке. То же предусмотрено для досрочных пенсий, которые назначают по предложению службы занятости. Кроме того, автоматически будут назначать и социальные доплаты к пенсиям.

Закон также обязывает Пенсионный фонд раз в три года сообщать мужчинам старше 45 лет и женщинам от 40 лет о размерах их будущих пенсий по старости и накопленных суммах на специальной части индивидуального лицевого счёта.

Ещё одна новация касается жителей сельской местности, которые проработали больше тридцати лет в сельском хозяйстве: им сохранят 25-процентные доплаты к пенсиям даже при переезде в город.

Турагентов пересчитают

В России будет создан реестр турагентов — компаний, которые продают путёвки от разных туроператоров. Из реестра можно будет узнать, действительно ли фирма сотрудничает с тем или иным оператором, какие виды путешествий она вправе продавать — по стране или за рубеж, заключала ли она договор с субагентом и другие данные. Компании, не включённые в реестр, смогут продавать путёвки. За нарушение этой нормы им придётся платить штраф до 100 тысяч рублей.

Налоговые вычеты за покупку жилья можно оформить онлайн

У россиян появится возможность оформлять инвестиционные и имущественные налоговые вычеты через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Это касается вычетов за строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков под ИЖС, а также за погашение процентов по кредитам на такие цели. Кроме того, упрощённый порядок предусмотрен для вычетов на суммы, внесённые на индивидуальные инвестиционные счета.

Согласно закону, налоговые органы будут автоматически проверять, имеет ли право данный гражданин получить вычет. С этой же целью автоматизируют информационное взаимодействие ФНС с банками.

Уточняется, что право на имущественный вычет при покупке недвижимости появляется с даты регистрации права собственности на объект. Если речь о жилье, купленном по договору о долевом строительстве, то право на вычет появится с даты передачи этого объекта от застройщика и принятия его второй стороной.

Также сокращается список документов, необходимых для оформления имущественных вычетов. Например, при покупке жилого дома достаточно договора о покупке, а документ о праве собственности показывать не надо. Если семья привлекла бригаду для постройки дома, то вычет она получит, предъявив договор о строительстве дома.

Ещё одно уточнение касается тех, кто оформляет социальные налоговые вычеты через работодателей. Если раньше налогоплательщик сам должен был собирать документы, подтверждающие его право на вычет, то теперь эту информацию налоговому агенту сообщат в ФНС. Это касается вычетов на обучение, лечение и занятия спортом.

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