Законы, вступающие в силу в апреле

В России проиндексируют социальные пенсии и изменят порядок сдачи экзамена на водительские права

1 апреля. В России повысят социальные пенсии

C 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процента. Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства.

Социальные пенсии положены россиянам, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты начисляют детям-инвалидам и взрослым с инвалидностью, у которых на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж. Получают такие пенсии и люди, потерявшие кормильца. Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Повышают социальные пенсии раз в год — 1 апреля.

Также с 1 апреля на 7,5 процента увеличат размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе — военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

1 апреля. За контрабанду алкоголя и сигарет из стран ЕАЭС будут сажать

За контрабанду в крупном размере алкогольной и табачной продукции через границу России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена уголовная ответственность. Наказанием для контрабандистов станут штрафы от трёхсот тысяч до миллиона рублей, принудительные работы и тюремный срок до пяти лет. Такой закон вступает в силу 1 апреля.

Выявлять нарушения, связанные с незаконным ввозом табака и спиртного, будут оперативно-разыскные подразделения и органы контроля за ввозом и оборотом товаров.

Сейчас в Уголовном кодексе нет наказания за незаконный ввоз табака и спиртного в Россию из Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. При этом контрабанда из этих стран растет. Например, с 2016 по 2021 год количество нелегальных сигарет и алкоголя, ввезенных в Россию, увеличилось в десять раз. В конце 2022 года контрабандного табака было 12,9 процента (1,4 миллиарда пачек) от общего объёма. По данным Счётной палаты, из стран ЕАЭС ввозят почти 60 процентов такой продукции.

1 апреля. К сдаче экзамена на права допустят не всех

В России изменят порядок сдачи экзамена на водительские права. Предполагающие это федеральный закон и постановление правительства вступают в силу 1 апреля.

В частности, к экзаменам не будут допускать тех, кто подвергнут административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Также к экзамену не допустят людей, которым запретили заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.

Кроме того, кандидатов, не сдавших теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, к повторному экзамену допустят не ранее чем через шесть месяцев и не позднее девяти месяцев. Сейчас экзамен можно пересдать не ранее чем через месяц и не позднее трёх месяцев со дня предыдущего.

1 апреля. Производителей детских велосипедов поддержат налоговыми льготами

Постановлением кабмина расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10 процентов. В него вошли велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.

Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей, рассчитывают в правительстве.

Объём рынка детских товаров, которые попадут под льготную ставку НДС, по оценкам экспертов, составит около 44 миллиардов рублей.

Этой налоговой льготой уже пользуются производители и продавцы некоторых товаров для детей, в частности одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

1 апреля. Школьные учебники промаркируют

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года в России пройдёт эксперимент по маркировке средствами идентификации печатных общеобразовательных учебников.

Участие в апробации будет добровольным. Всем задействованным в эксперименте бесплатно выдадут коды маркировки, необходимые для формирования средств идентификации.

Также в рамках эксперимента опробуют механизмы цифровой маркировки учебников.

1 апреля. Данные о незаконной госпитализации в психбольницу внесут в меддокументацию

В медицинскую документацию будут включать информацию об оказании пациенту в недобровольном порядке психиатрической помощи, впоследствии признанной судом или комиссией врачей-психиатров незаконной либо необоснованной. Такой закон вступает в силу 1 апреля.

Это позволит защитить людей, незаконно госпитализированных в психбольницы, от использования сведений об их принудительном лечении против них.

Также в апреле вступает в силу закон, согласно которому Росздравнадзор будет контролировать соблюдение уполномоченными органами исполнительной власти регионов порядка и сроков представления сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. А обучающиеся по программам ординатуры группы специальностей «Клиническая медицина» смогут работать на должностях врачей-стажеров.

1 апреля. За нелегальный оборот табака накажут строже

В России введут административную и уголовную ответственность для тех, кто не соблюдает требования к оборудованию и лицензированию на табачном рынке. Такой пакет законов вступает в силу 1 апреля.

Штрафы, в частности, предусмотрены за производство или оборот табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья без лицензии, а также за незаконные производство и оборот табачных изделий, продукции и сырья физлицом.

Размер санкции для должностных лиц — 150-300 тысяч рублей, компаний — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Продукция и сырье при этом подлежат конфискации.

Одновременно, если товар производят на не зарегистрированном в специальном госреестре оборудовании, штраф составит для граждан — 3-5 тысяч, для компаний — 100-150 тысяч, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей. За незаконное производство или продажу табачных или никотиновых изделий штраф для граждан составит 30-50 тысяч рублей.

Уголовную ответственность введут за безлицензионное производство и оборот табака и табачной продукции в крупном размере или организованной группой. Максимальным наказанием будет штраф три-четыре миллиона рублей, пять лет принудительных работ или лишения свободы.

Изъятые из незаконного оборота табачные изделия, а также основное технологическое оборудование и иные предметы, используемые для их производства, подлежат уничтожению при вынесении судом приговора.

1 апреля. За предоставление ложных сведений в систему здравоохранения накажут

В КоАП предусмотрят ответственность для чиновников за нарушение порядка или сроков предоставления сведений либо предоставление недостоверной информации в единую систему здравоохранения. Такой закон вступает в силу 1 апреля.

Штраф за такое правонарушение составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. За повторное деяние накажут взысканием от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или же дисквалификацией на срок до одного года.

1 апреля. Оформлять перепланировку придётся по новым правилам

Вступает в силу новый порядок оформления перепланировки квартиры. После завершения ремонта необходимо не только получить акт приёмки, но и новый технический план.

Согласовывать теперь будет нужно изменение границ комнат, перенос дверного проёма или демонтаж встроенных шкафов.

Этот же закон уточнил правила перевода жилого помещения в нежилое. Согласно новым правилам, эта процедура будет считаться оконченной только после внесения всех изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Подавать в ЕГРН заявление о государственном кадастровом учете или регистрации права заявителя на перепланированное помещение будет орган местного самоуправления, который наделен соответствующими полномочиями.

1 апреля. Для «наливаек» предусмотрят новые ограничения

Региональные власти смогут устанавливать временные ограничения на розничную продажу алкогольных напитков в так называемых наливайках, которые расположены в многоквартирных домах. Исключение составляют рестораны. Такие нормы закона вступают в силу 1 апреля.

Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименования, вводящие покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров. Кроме того, устанавливается запрет на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено действующим законодательством или техническими регламентами.

1 апреля. Двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей отменят

Двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами будет отменено. Соответствующий закон вступает в силу 1 апреля.

Прежде, когда дилер покупал машину, он платил НДС, а когда перепродавал её другому юридическому лицу, оно тоже должно было заплатить НДС с полной стоимости машины. То есть имело место двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей, и их цены неоправданно росли. Новый закон определил налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения транспорта с учётом налога.

1 апреля. Информация об ОСАГО появится на портале «Госуслуги»

Сведения, содержащиеся в страховом полисе ОСАГО, а также иную информацию, включенную в автоматизированную информационную систему страхования, можно получить через единый портал госуслуг. Такие нормы закона вступают в силу 1 апреля.

1 апреля. Штраф за задержку авиарейса повысят

Штраф для авиаперевозчиков за задержку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50 процентов провозной платы. Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 апреля.

Перевозчик не попадет под санкции, если опоздание произошло по не зависящим от него причинам. Например, из-за плохой погоды.

Этот же закон вводит обязательную сертификацию светосигнального оборудования аэродромов.

1 апреля. Некоторые автомобили могут подорожать

Кабмин уточнил порядок расчёта размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

3 апреля. Посуточную сдачу квартир без счётчиков запретят

Посуточную аренду квартир, в которых нет приборов учёта коммунальных ресурсов, запретят. Соответствующий закон вступает в силу 3 апреля.

Согласно документу, обязательным условием для сдачи квартир в аренду, в том числе посуточно, теперь будет наличие в них счётчиков — приборов учёта электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Помимо этого, собственник квартиры при заключении договора аренды должен будет соблюсти все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. В случае нарушения жилищных прав граждане вправе обратиться в суд.

Спрос на посуточную аренду жилья в России с каждым годом растёт, утверждают эксперты. Доходы от такого бизнеса к 2026 году могут увеличиться более чем в два раза — до 495 миллиардов рублей.

15 апреля. Защиту культурного наследия усилят

В России запретят снос объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Такой закон вступает в силу 15 апреля.

Этот же закон расширил перечень целей проведения государственной историко-культурной экспертизы. Среди них — обоснование изменения границ территории объекта культурного наследия, установление ограничений использования лесов в границах территории достопримечательного места, отнесение объекта к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам.

17 апреля. Проводить ремонт памятников станет проще

Проводить косметический ремонт памятников Великой Отечественной войны можно будет без историко-культурной экспертизы. Соответствующий закон вступает в силу 17 апреля.

18 апреля. Минимальную цену на айкосы рассчитают по-новому

Установлены правила расчёта минимальной цены на продукцию с нагреваемым табаком, жидкости для электронных систем доставки никотина, а также бестабачные смеси для нагревания. Такое постановление правительства вступает в силу 18 апреля.

Сами правила начнут применять с 1 сентября 2024 года.

По специальным формулам рассчитают минимальную цену продукции с нагреваемым табаком, жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачных смесей для нагревания. Заниматься этой работой будет Минсельхоз, он же должен публиковать их на своем сайте.

Минимальная цена на прочую никотинсодержащую продукцию составит 10 тысяч рублей за единицу потребительской упаковки.

Кроме того

1 апреля. Для воздушной съёмки с использованием беспилотников нужно будет получить разрешение уполномоченного органа с последующим контрольным просмотром.

1 апреля. В законе о почтовой связи появится новая категория — «специальная почтовая связь». Порядок оказания услуг почтовой спецсвязи будет устанавливать правительство.

1 апреля. Для повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ, создадут федеральную сеть геодезических станций, на которых начнут выполнять постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемых сведений в соответствующую государственную информационную систему.

1 апреля. Российские организации, которые планируют оказывать услуги по трудоустройству за границей граждан России для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, должны будут уведомлять Роструд о начале деятельности. Такое постановление кабмина вступает в силу 1 апреля.

1 апреля. Вступают в силу нормы закона, корректирующие порядок постановки на учёт в налоговом органе иностранной организации в качестве налогового агента и международной компании. Также изменены порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц и правила применения заявительного порядка возмещения НДС.

1 апреля. Кабмин утвердил порядок закупок региональными операторами капремонта товаров, которые необходимы для выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В частности, установлено, что для выбора поставщика региональный оператор будет проводить электронный аукцион.

1 апреля. Преимущественное право на заключение договоров поставки газа будет предоставлено, в частности, потребителям, вводящим в эксплуатацию новые промышленные объекты, производящие продукцию, вырабатывающие тепло- и электроэнергию.

1 апреля. В России появятся правовые и организационные основы для завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а также для госрегулирования цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок к ценам на них и тарифов на отдельные услуги. Соответствующий пакет законов и постановлений правительства вступает в силу 1 апреля. Выработка госполитики по осуществлению северного завоза отнесена к основным полномочиям правительства РФ.

3 апреля. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении получат граждане, владеющие государственным языком РФ, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые и не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения.

17 апреля. На объектах, входящих в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия народов РФ, ЗАТО, федеральный государственный пожарный надзор будет осуществляться объектовыми, специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы в режиме постоянного государственного контроля.

«Парламентская газета».