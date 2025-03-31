Законы, вступающие в силу в апреле

Социальные пенсии проиндексируют, а закредитованных россиян уберегут от соблазна взять ипотеку

1 апреля. Социальные пенсии повысят на 14,75 процента

С 1 апреля на 14,75 процента проиндексируют социальные пенсии и размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий россиян. Это предполагает постановление правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года №287.

Речь, в частности, идёт об участниках Великой Отечественной войны, гражданах, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также людях, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членах их семей.

Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В целом повышение затронет около 4,2 миллиона человек.

1 апреля. Семейную ипотеку распространят на вторичный рынок

С 1 апреля программу семейной ипотеки под шесть процентов годовых распространят на вторичный рынок в городах с низким уровнем строительства. Информация об этом 14 марта была размещена на официальном сайте Минфина.

Речь, в частности, идёт о муниципалитетах, где одновременно строится не больше двух домов. В общей сложности в список вошёл 901 город.

Купить квартиру на вторичном рынке под шесть процентов годовых смогут семьи с ребёнком до шести лет включительно. Оформить льготную ипотеку они смогут только один раз, а многоэтажка, в которой покупается жильё, не должна быть «старше» 20 лет.

1 апреля. На штрафы для мусоровозов введут мораторий

Перевозчиков бытовых отходов на три года освободят от штрафов за перегруз, а также от платы за вред, причиняемый мусоровозами дорожному полотну. Соответствующий закон от 28 февраля 2025 года №27-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Согласно документу, с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не будут вести в отношении двуосных и трёхосных тяжеловесных мусоровозов, используемых для перевозки твёрдых коммунальных отходов, сведения о которых внесены в федеральную государственную информационную систему учёта ТКО.

1 апреля. Закредитованным россиянам станет сложнее получить ипотеку

Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. Соответствующий закон от 23 ноября 2024 года №414-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Макропруденциальные лимиты — это максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объёме кредитов (займов) соответствующего вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

С 1 января 2022 года Центробанк имеет право устанавливать макропруденциальные лимиты по обычным кредитам. Это помогло снизить объём рискованных кредитов: доля заёмщиков, у которых более 80 процентов доходов уходит на погашение обязательств по кредитам, с 36 процентов в IV квартале 2022 года уменьшилась до 25 процентов в III квартале 2023 года.

1 апреля. Россияне смогут оформить не более 20 сим-карт

Россияне не смогут оформить на себя больше 20 сим-карт. Такие нормы закона от 8 августа 2024 года №303-ФЗ вступают в силу 1 апреля.

Заключая каждый новый договор, оператор связи должен будет проверить количество сим-карт, оформленных на человека. Сделать это сможет и сам абонент на портале госуслуг — в специальном разделе он увидит информацию обо всех заключенных с операторами договорах. Там же, в «личном кабинете», абонент сможет разорвать договор с оператором либо подать заявку на заключение нового.

1 апреля. Детей мигрантов перед школой протестируют на знание русского

Дети иностранцев будут проходить тестирование на знание русского языка при приеме в российские школы. Если достаточный уровень владения им подтвердить не удастся, в приёме в учебное заведение откажут. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года №544-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Также при поступлении в школу будет необходимо предоставить документ, подтверждающий законность нахождения на территории России.

Правило сдачи тестирования своим приказом от 04.03.2025 №170 утвердило Минпросвещения. Так, отводить на тест предписано 80 минут. Проходить экзамен будет в устной и письменной форме, исключение сделают лишь для «первоклашек»: им нужно будет сдать только устную часть. Если ребёнок тест завалил, ему предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Сдать экзамен повторно можно будет лишь через три месяца.

1 апреля. Зарубежные водительские права придётся заменить на российские

Иностранцам, которые получили вид на жительство или приобрели российское гражданство до 1 апреля 2024 года, менять имеющиеся у них на тот момент национальные водительские удостоверения на российские будут только после того, как они сдадут экзамены на право управления транспортом. Это предполагает закон от 10 июля 2023 года №313-ФЗ.

Исключение составят россияне и белорусы, имеющие национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

Также с 1 апреля 2025 года в России признают недействительными иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные новыми гражданами РФ или обладателями ВНЖ до 1 апреля 2024 года. Эти документы нужно будет заменить на права российского образца.

1 апреля. В лагерях начнут воспитывать детей по заранее продуманному плану

В детских лагерях будут утверждать программу воспитательной работы. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года №543-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Предполагается, что в планы обязательно войдут: родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности.

Федеральную программу в этой сфере для организаций детского отдыха и календарный план к ней утвердит Минпросвещения.

Помимо этого, детские лагеря должны будут создавать и вести свой официальный сайт в интернете. Параметры для этого также разработает Минпросвещения.

Кроме того

1 апреля. Процедура документального подтверждения нулевой ставки НДС на услуги по международным автомобильным и железнодорожным перевозкам станет проще. Так, установлена возможность предоставлять в налоговые органы перевозочные документы без отметок таможни. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 22 апреля 2024 года №92-ФЗ.

1 апреля. От обложения НДС освободят услуги подрядчика по договору строительного подряда для возведения индивидуального жилого дома, который предусматривает расчёты с использованием счетов эскроу. Такой закон от 8 августа 2024 года №283-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

1 апреля. Мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в системе «Электронный бюджет» будет вести Федеральное казначейство. Такой закон от 28 декабря 2024 года №511-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

1 апреля. Операторы рекламных систем, распространяющие в интернете ролики, направленные на привлечение внимания отечественных потребителей, будут обязаны вести отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг. Соответствующий закон от 26 декабря 2024 года №479-ФЗ вступает в силу 1 апреля. Размер отчислений — три процента квартального дохода. Полученные средства направят на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие информресурсов. Их перечень определит правительство РФ.

25 апреля. Банк России получит право смягчить требования к способам и условиям принятия рисков инициатором неипотечной секьюритизации по обязательствам по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества. Такой закон от 26.10.2024 №355-ФЗ вступает в силу 25 апреля.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/



