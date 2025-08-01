Законы, вступающие в силу в августе

1 августа. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров пересчитают. Прибавку получат пожилые люди, которые трудились в прошлом году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему.

Пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему. Право на перерасчёт возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов.

При этом действует ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трем пенсионным коэффициентам. В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии ограничен суммой 437 рублей 7 копеек.

1 августа. Пенсии летчиков и шахтеров пересчитают

Ежемесячную надбавку к пенсии в августе пересчитают членам летных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это предписывает федеральный закон от 27 ноября 2001 года №155-ФЗ.

Дополнительные выплаты лётчикам и шахтерам положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

1 августа. Подростки не смогут открыть счёт без согласия родителей

Финансовые организации больше не смогут заключить с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет договоры банковского счёта без согласия их родителей или законных представителей. Соответствующий закон от 24.06.2025 №178-ФЗ вступает в силу 1 августа.

При этом из правила будут и исключения: одобрение взрослых не потребуется, если речь идёт о подростках, которые приобрели дееспособность в полном объёме. Такое происходит при вступлении в брак или эмансипации.

Сейчас детям запрещено совершать без согласия родителей любые финансовые сделки, но на открытие банковского счёта эти требования не распространяют. Как результат, детей не только нередко обманывают, но и вовлекают в незаконную деятельность, в том числе дропперскую.

3 августа. Участникам СВО продлят действие результатов ЕГЭ

Период участия в спецоперации не будут включать в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ. Предполагающий это закон от 23 июля 2025 года №269-ФЗ вступает в силу 3 августа.

По действующему законодательству, результаты ЕГЭ при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действуют четыре года, следующих за годом их получения. Теперь в этом периоде не будут учитывать:

срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,

срок выполнения задач по отражению вооружённого вторжения на территорию нашей страны на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.

3 августа. Минздрав утвердит порядок применения клинических рекомендаций

Порядок применения клинических рекомендаций будет утверждать Минздрав. Предполагающий это закон от 23 июля 2025 года №261-ФЗ вступает в силу 3 августа.

Кроме того, согласно документу, в России создадут реестр продукции для обеспечения биологической безопасности населения, а также производителей таких товаров. Сейчас параллельно существуют два реестра. В первый заносят данные о товарах, нужных для обеспечения биологической безопасности населения. Второй посвящён предприятиям, обладающим производственными мощностями, которые позволяют такие товары создавать. Новый закон позволит сформировать на их основе один общий реестр.

3 августа. За осквернение воинских захоронений ввели уголовную ответственность

За осквернение воинских захоронений и других мемориальных объектов, возведенных в честь погибших защитников Отечества, будут привлекать к уголовной ответственности и наказывать лишением свободы на срок до пяти лет. Соответствующий закон от 23 июля 2025 года №247-ФЗ вступает в силу 3 августа.

Сейчас по Уголовному кодексу наказывают за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России. Однако ответственность за осквернение таких объектов в УК предусмотрена не была, и этот пробел было решено закрыть.

3 августа. За препятствия в проведении контрольных проверок накажут строже

В России усилят ответственность за препятствия в проведении контрольных проверок. Предполагающий это закон от 23 июля 2025 года №236-ФЗ вступает в силу 3 августа.

Штраф для должностных лиц за это составит от 10 тысяч до 20 тысяч, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Прежде с должностных лиц взыскивали от 5 тысяч до 10 тысяч, с юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение должностным лицам придётся заплатить от 20 до 50 тысяч, в то время как раньше они платили от 10 до 20 тысяч рублей. Юридические лица оштрафуют на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей (раньше — от 50 до 100 тысяч).

3 августа. За продажу табака без маркировки смогут посадить

За производство и оборот алкоголя и табака без маркировки будут наказывать по Уголовному кодексу. Такой закон от 23 июля 2025 года №234-ФЗ вступает в силу 3 августа.

Наказанием за подобные преступления будет лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф до 500 тысяч рублей. Прежде за такие нарушения привлекали к ответственности только по КоАП.

Также новые нормы вводят ответственность за создание, продажу и использование поддельных средств идентификации, акцизных и специальных марок для алкоголя и табака.

Кроме того

1 августа. В России создадут государственную информационную систему «Антикартель», которая будет выявлять и пресекать ограничивающие конкуренцию соглашения. Такой закон от 24 июня 2025 года №182-ФЗ вступает в силу 1 августа. Оператором системы будет Федеральная антимонопольная служба.

1 августа. Компании, в том числе акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, смогут иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество с одним участником или акционером. Это предполагает вступающий в силу закон от 7 июля 2025 года №201-ФЗ.

1 августа. Абоненты получат возможность направлять операторам связи отказ от рассылок. Такие нормы закона от 1 апреля 2025 года №41-ФЗ вступают в силу 1 августа.

1 августа. В России изменят перечень видов и категорий колесного транспорта и прицепов, в отношении которых необходимо уплатить утилизационный сбор. Например, новые коэффициенты введут для грузовиков и седельных тягачей с разрешенной максимальной массой свыше 20 тонн. Предполагающее это постановление правительства от 15 июля 2025 года №1065 вступает в силу 1 августа.

3 августа. Работники Судебного департамента при Верховном Суде РФ будут считаться федеральными государственными гражданскими служащими, которым присваиваются классные чины государственной гражданской службы, а также классные чины юстиции. Предполагающий это федеральный конституционный закон от 23 июля 2025 года №1-ФКЗ вступает в силу 3 августа.

3 августа. Правительство сможет определять порядок формирования перечня одурманивающих веществ и оперативно вносить в него изменения. Предполагающий это закон от 23 июля 2025 года №267-ФЗ вступает в силу 3 августа.

3 августа. Перечень мероприятий в рамках инвестпроектов, которые реализуют в свободной экономической зоне на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, расширят. В частности, инвесторы смогут вкладывать деньги в восстановление инфраструктуры. Такой закон от 23 июля 2025 года №266-ФЗ вступает в силу 3 августа.

3 августа. Государственные и муниципальные унитарные предприятия смогут напрямую передавать инвесторам право владения или пользования аэродромами, зданиями, а также инфраструктурой воздушного транспорта по концессионным соглашениям. Соответствующий закон от 23 июля 2025 года №264-ФЗ вступает в силу 3 августа.

3 августа. Микрофинансовые организации освободят от избыточных регуляторных требований, в частности, от раскрытия информации о принимаемых рисках и процедурах их оценки. Такой закон от 23 июля 2025 года №259-ФЗ вступает в силу 3 августа.

3 августа. Информационные ресурсы мировых судей включат в единое информационное пространство судебной системы России. Это предполагает закон от 23 июля 2025 года №256-ФЗ, который вступает в силу 3 августа.

3 августа. С 6 до 12 месяцев будет увеличен срок подачи заявки на патент после раскрытия информации об изобретении. Соответствующий закон от 23 июля 2025 года №235-ФЗ вступает в силу 3 августа.

20 августа. Кредитные организации будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом об операциях с драгоценными металлами и камнями, а также с ювелирными изделиями, стоимость которых превышает миллион рублей. Такой закон от 21 апреля 2025 год №88-ФЗ вступает в силу 20 августа.

«Парламентская газета».