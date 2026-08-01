Законы, вступающие в силу в августе

1 августа. Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

В августе повысят пенсию работающим пенсионерам. Это предполагают нормы закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Речь идёт о людях, которые после назначения пенсии продолжали официально трудиться, а работодатели перечисляли за них страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Обращаться в фонд не нужно: перерасчёт сделают автоматически на основе сумм, поступивших за прошлый год.

Право на перерасчёт есть независимо от того, сколько человек отработал, — один месяц или двенадцать. Но при расчёте прибавки последнее учтут.

1 августа. Пенсии повысят лётчикам и шахтёрам

В августе ежемесячную надбавку пересчитают лётчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это предполагает закон от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ.

Эти дополнительные выплаты положены за работу во вредных и тяжёлых условиях труда. Надбавку индексируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Её размер индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Выплату назначат автоматически, без заявлений, на основе данных о стаже и отраслевых реестров.

1 августа. Соцфонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии

С 1 августа Соцфонд скорректирует размер накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Это предполагает закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 №424-ФЗ.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, срочные пенсионные выплаты — на 19,32 процента.

Корректировка коснётся более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч получателей срочных выплат.

1 августа. Как будут содержать обвиняемых в конвойных помещениях судов

Начнёт действовать регламент временного нахождения подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Такой закон от 31.07.2025 № 326-ФЗ вступает в силу 1 августа.

Документ предполагает, что для судов общей юрисдикции норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению таких помещений установит Судебный департамент при Верховном суде. Для мировых судов эти нормативы определит региональное законодательство в рамках федеральных требований.

Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых будет зависеть от ведомства: правила для сотрудников МВД утвердит министерство по согласованию с ФСИН, Генпрокуратурой и Судебным департаментом. Для военной полиции порядок установит Минобороны, а для ФСБ — сама служба по согласованию с надзорными органами.

6 августа. Некоторые таможенники получат право на дополнительный отпуск

Сотрудники таможенных органов, имеющие статус ветерана боевых действий, получат право на дополнительный ежегодный отпуск. Соответствующий закон от 26.07.2026 № 260-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Продолжительность такого отпуска составит 15 календарных дней, и их можно присоединить к основному отпуску. По желанию эти 15 дней можно заменить на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в году.

6 августа. Волонтёры в сфере благоустройства получат право на господдержку

В перечень целей благотворительной и волонтёрской деятельности добавят новый пункт — «содействие благоустройству территорий». Соответствующий закон от 26.07.2026 № 267-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Теперь такие волонтёры смогут претендовать на государственную поддержку: гранты, субсидии, а также организационную, информационную, имущественную и методическую помощь. Ранее этот перечень был закрытым и включал социальную поддержку, помощь при ЧС, охрану природы, поддержку семьи, образование, культуру, спорт и донорство. Однако отдельной строки про благоустройство территорий там не было.

6 августа. Наблюдательные советы в вузах и больницах будут формировать по новым правилам

Начнёт действовать новый порядок формирования наблюдательного совета автономного учреждения. Соответствующий закон от 26.07.2026 № 270-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Документ предусматривает увеличение минимального состава членов наблюдательного совета автономного учреждения с 5 до 7, а максимального — с 11 до 15. Также закон уточняет пропорции представительства в совете: от учредителя, государственных и местных органов власти, а также от работников учреждения.

6 августа. В России разрешат рекламу винодельческих хозяйств вдоль автодорог

На билбордах вдоль автодорог можно будет размещать рекламу местных винодельческих хозяйств. Соответствующий закон от 26.07.2026 № 272-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Размещать информацию можно только в регионе производства. На щитах разрешено указывать сведения о самом винодельческом хозяйстве, зоне, районе или терруаре, видах производимой винодельческой продукции (тихое, крепленое или игристое) и сорте винограда.

При этом запрещено указывать названия конкретных вин, товарные знаки, а также размещать фотографии бутылок или упаковки. За нарушение правил к ответственности привлекут и рекламодателя, и распространителя рекламы.

6 августа. За недопуск операторов связи в многоквартирные дома с управляющих компаний будут взимать штрафы

В России введут штрафы до полумиллиона рублей для управляющих компаний, которые не пускают операторов связи в многоквартирные дома для установки и обслуживания оборудования. Соответствующий закон от 26.07.2026 № 247-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Штрафы будут грозить за нарушение правил взаимодействия при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи в общем имуществе дома. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц (УК) — от 100 до 500 тысяч рублей.

6 августа. За нарушения при выдаче SIM-карт иностранцам будут наказывать по УК

За повторное нарушение правил продажи сим-карт иностранцам введут уголовную ответственность. Соответствующий закон от 26.07.2026 № 251-ФЗ вступает в силу 6 августа.

Речь идёт о заключении договора с иностранцами без включения в такой документ сведений об идентификаторе пользовательского оборудования (IMEI).

Уголовное наказание грозит тем, кого уже дважды за год привлекали к административной ответственности за это, или лицам с неснятой судимостью по этой статье. С нарушителей будут взимать штрафы до 500 тысяч рублей. Также их смогут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению или лишению свободы на срок до одного года.

Кроме того, закон ужесточает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Незаконный сбор и распространение личных данных, а также нарушение тайны переписки и переговоров, совершенные группой лиц или из корыстных побуждений, теперь приравняют к таким же преступлениям, совершенным с использованием служебного положения.

11 августа. За освобожденными по УДО установят особый контроль

Уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) будут осуществлять контроль за людьми, освобождёнными от отбывания наказания условно-досрочно. Соответствующий закон от 11.02.2026 № 19-ФЗ вступает в силу 11 августа.

За военнослужащими, освобожденными по УДО, будет следить командование их частей. Осуждённые обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования суда, включая принудительные меры медицинского характера, и регулярно отмечаться в инспекции.

При уклонении от обязанностей УИИ или командование воинской части вынесет письменное предупреждение о возможной отмене УДО.

25 августа. Добровольцы получат право на отпуск в случае болезни родственника

Добровольцы смогут получить дни отдыха по правилам, которые утвердят Минобороны или Росгвардия. Соответствующий закон от 26.07.2026 №259-ФЗ вступает в силу 25 августа.

Например, такой отпуск предоставят в случае болезни или смерти близких родственников. Срок дополнительного отпуска в таких случаях составляет 10 суток. При этом его продолжительность может быть увеличена за счет времени, необходимого на дорогу туда и обратно.

Кроме того

1 августа. Если налоговое уведомление не удалось доставить в электронной форме через «личный кабинет» налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг, его направят заказным письмом по почте. При этом сохраняется возможность получить налоговое уведомление под расписку лично в любом отделении ФНС или МФЦ. Это предполагают нормы закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, вступающие в силу 1 августа.

19 августа. Для осужденных, которые отбывали принудительные работы и получили ограничение свободы в качестве дополнительного наказания, срок этого ограничения будут исчислять со дня освобождения из исправительного центра. Соответствующий закон от 20.02.2026 № 32-ФЗ вступает в силу 19 августа.

«Парламентская газета».