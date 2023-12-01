Законы, вступающие в силу в декабре

1 декабря. 80-летним юбилярам повысят пенсии

С 1 декабря повышенную пенсию будут получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Также выплаты повысят пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых.

С 2016 года в России действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Однако после увольнения пенсии пожилым людям увеличивают. Причём размер повышения учитывает все пропущенные индексации.

Производят перерасчёт автоматически с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Заявление для этого подавать не нужно. При этом важно помнить, что сам перерасчёт требует времени, как правило, этот процесс занимает около 90 дней. Однако деньги за эти три месяца не пропадут. После того как перерасчёт произведут, пенсионерам начислят разницу между новой и прежней пенсией за весь период ожидания.

Что касается 80-летних юбиляров, то им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, таким образом, её размер составит 15134,66 рубля. Обращаться в Соцфонд за получением доплаты не надо, её начислят автоматически.

Также на размер фиксированной выплаты, то есть 7567,33 рубля, увеличат пенсии тем людям, которые получили I группу инвалидности. При этом если фиксированную выплату при получении инвалидности уже поднимали, то в 80 лет её повышать не будут, её удваивают один раз.

1 декабря. Блокадники получат 50 тысяч рублей

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 декабря.

Выплата предназначена как для блокадников, которые проживают в России, так и для тех, кто живет в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Размер начислений — 50 тысяч рублей.

В декабре 2023 года — январе 2024 года эти деньги должны получить около 60 тысяч человек.

1 декабря. За езду на летней резине в зимние месяцы оштрафовать могут, но не будут

Ещё в сентябре кабмин своим постановлением обновил перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация автомобилей запрещена. Один из пунктов в этом списке: в зимней период (декабрь, январь, февраль) на машине не установлены зимние шины.

Наказание за нарушение этого правила прописано в КоАП. Размер штрафа составляет 500 рублей.

При этом, как пояснил 29 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников в видеокомментарии, опубликованном в соцсетях официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины, водители должны самостоятельно принять меры для безопасной езды. Черников обратил внимание, что эксплуатация всесезонных шин возможна в круглогодичном режиме. Кроме того, по его словам, во многих российских регионах вообще нет скользкости и выпадения снега, а потому нет необходимости в контроле водителей.

1 декабря. Немаркированные электронные сигареты исчезнут из продажи

В декабре 2023 года, согласно постановлению Правительства, истекает срок, в течение которого в рознице можно было купить немаркированные одноразовые электронные сигареты и жидкости для них.

Обязательная маркировка таких товаров стартовала 15 декабря 2022 года. Это позволило «вывести из тени» многих продавцов указанной продукции. Тем не менее до декабря этого года было разрешено продавать без нанесения средств идентификации те изделия, которые были ввезены или произведены до даты введения обязательной маркировки.

Также с декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции. В перечень товаров, на которые будут наносить специальный код, вошли оптические волокна и волоконно-оптические кабели.

1 декабря. Оспорить некоторые решения военных комиссариатов помогают «Госуслуги»

Согласно постановлению Правительства, 1 декабря завершится эксперимент по подаче обращений о несогласии с отдельными решениями, принимаемыми в отношении граждан РФ, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту.

Эксперимент проводили с 17 июля этого года. Все это время кандидаты могли оспорить, например, решения о несоответствии требованиям, установленным законом о воинской обязанности и военной службе.

Подать обращение можно было через портал госуслуг в течение 10 рабочих дней после вынесения решения, с которым человек не согласен. Рассмотреть жалобы должны были в течение семи рабочих дней.

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1 декабря. Следить за потоками мусора поможет новая информационная система

С 1 декабря начнется первичное размещение информации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) учёта твёрдых коммунальных отходов. Это предполагает вступающий в силу приказ Минстроя.

Предоставлять указанную информацию должны будут органы госвласти регионов, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и ИП, работающие в этой сфере, российский экологический оператор.

1 декабря. Провайдеры хостинга помогут в разыскной деятельности

В России начнет действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности России. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 декабря.

Взаимодействие предписано вести с использованием технических средств провайдеров хостинга, которые обеспечивают выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Не позднее 45 дней после начала предоставления вычислительной мощности для размещения информации в Интернете провайдер обязан подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия.

План внедрения техсредств для проведения оперативно-разыскных мероприятий необходимо разработать в течение трех месяцев после регистрации заявления.

Еще одним постановлением кабмина федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поручено вести реестр провайдеров хостинга.

1 декабря. IT-компаниям предложено переходить на российские системы авторизации

Зарегистрироваться на российских сайтах можно будет только по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую отечественную информационную систему (более 50% которой находится под российским контролем). Такой закон вступает в силу 1 декабря.

При этом, согласно документу, новый порядок не коснется старых аккаунтов.

Вместе с тем, 28 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий для российских IT-компаний переходный период, в течение которого они смогут адаптировать свои системы авторизации пользователей к новым правилам. Предполагается, что этот переходный период продлится до 1 января 2025 года.

2 декабря. Экспертов по культурным ценностям аттестуют по новым правилам

Аттестацию экспертов по культурным ценностям будут вести по новым правилам. Такое постановление правительства вступает в силу 2 декабря.

Заниматься этой работой будет Минкультуры. Предусмотрено несколько этапов аттестации, в том числе проверка знаний соискателей в форме тестирования.

Для прохождения аттестации необходимо направить в Минкультуры письменное заявление, составленное на бумажном носителе либо сформированное на портале госуслуг.

8 декабря. При подсчёте суммы похищенных средств не будут учитывать уплаченный НДФЛ

Если предметом хищения был доход, облагаемый НДФЛ, то в размер похищенного не будут включать сумму этого налога, удержанную и уплаченную налоговым агентом в соответствии с российским законодательством. Такой закон вступает в силу 8 декабря.

Сейчас данную норму трактуют по-разному, и это может увеличить размер похищенного, а значит, повлиять на оценку степени общественной опасности и на строгость наказания. При этом реальной возможности распоряжаться суммой, уплаченной в качестве налога, у обвиненного в хищении не было.

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8 декабря. Максимальный штраф за нарушение охраны труда повысят до 10 тысяч рублей

Штраф за нарушение норм охраны труда повысят до шести-десяти тысяч рублей. Такой закон вступает в силу 8 декабря.

Речь в документе идет о нарушении и невыполнении обязательств по коллективному договору в части охраны труда сотрудников, занятых на вредных и опасных работах, в том числе подземных. Сейчас с работодателей за подобные нарушения взимают от трех до пяти тысяч рублей.

11 декабря. Уголовно-исполнительная система станет гуманнее

Возраст детей, которые могут находиться в доме ребёнка исправительного учреждения, где отбывает наказание их мать, увеличат с трёх до четырёх лет. Это предполагают нормы закона, который вступает в силу 11 декабря.

Осужденных к принудительным работам разрешили размешать в мобильных зданиях и сооружениях, а не только в общежитиях, как это было ранее. При этом норма площади на одного человека должна быть не менее пяти «квадратов», а самим осужденным запрещено покидать место жительства в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации.

Также, согласно документу, с 1,5 до 3 тысяч рублей повысят сумму, которую заключенные могут расходовать на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.

11 декабря. Без загранпаспорта оставят по веским причинам

В России появится единый перечень оснований признания недействительными заграничного, дипломатического и служебного паспортов. Такой закон вступает в силу 11 декабря.

Среди таких причин утрата документа, изменение персональных данных, прекращение гражданства РФ или смерть владельца, истечение срока действия паспорта. Дипломатические паспорта признают недействительными при невозврате их без уважительной причины после окончания служебной командировки.

Оформление паспорта по поддельным, недействительным документам либо на поддельном бланке, равно как и внесение в паспорт недостоверных сведений, тоже станут причиной его аннулирования. Если паспорт непригоден для использования или владелец не получил его в течение трех лет со дня оформления, документ тоже признают недействительным.

В этот же день вступает в силу постановление Правительства, утвердившее правила сдачи на хранение загранпаспортов россиян, право на выезд из страны у которых ограничено. Сдавать паспорт предписано в орган или организацию, заключившие с человеком трудовой договор и принявшие решение об ограничении права на выезд, в госорган, выдавший загранпаспорт, либо в органы ФСБ.

При передаче паспорта на хранение необходимо составить акт приема-передачи. Этот документ должен подписать сотрудник, сдающий паспорт на хранение, а также уполномоченные должностные лица.

11 декабря. Споры по пенсионным накоплениям рассмотрит омбудсмен

Рассматривать споры о незаконном переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами будет финансовый омбудсмен. Такие нормы закона вступают в силу 11 декабря.

Речь идёт о случаях, когда человек требует вернуть деньги в изначальный пенсионный фонд, так как заявление о переводе подписал не он. Новые правила позволят рассматривать эти вопросы во внесудебном порядке и повысят защищенность пенсионных средств россиян, уверены законодатели.

15 декабря. Некоторым иностранным специалистам станет проще получить гражданство

Минтруд утвердил новый перечень профессий квалифицированных иностранцев-специалистов, которые смогут претендовать на упрощенное получение гражданства России. Документ вступает в силу 15 декабря.

В новый список вошли медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности, инженеры, ремонтники судов, электрослесари и монтажники. Среди новых профессий в перечне появились разработчик мультимедийных приложений, фронтенд-разработчик, оператор беспилотных летательных аппаратов. Некоторые специальности из списка исключили, в том числе концертмейстеров и операторов машинного доения.

Еще одним приказом Минтруд обновил перечень профессий иностранцев — квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. В этот список среди прочих попали такие профессии, как врач-гериатр, конструктор, артист балета, техник по бурению, крановщик.

22 декабря. Закрыть музей можно будет только с одобрения специальной комиссии

Власти региона или муниципалитета смогут ликвидировать или реорганизовать организации культуры, которые находятся в их ведении, только если комиссия по оценке последствий такого решения даст положительное заключение. Такой закон вступает в силу 22 декабря.

Порядок создания таких комиссий должен определить уполномоченный орган региона.

Ликвидировать или реорганизовать муниципальную организацию культуры, расположенную в сельских поселениях, смогут только с учетом результатов опроса местных жителей.

Кроме того

1 декабря. 1 декабря — последний день для своевременной уплаты налогов физическими лицами за 2022 год. Речь, в частности, идет, о земельном, транспортном и имущественном налоге. Неоплаченные вовремя налоги становятся задолженностью. За каждый день просрочки на нее начисляются пени.

1 декабря. С 1 декабря 2023 года в России начнётся эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Апробация продлится по 28 февраля 2025 года. Маркировать решено, в частности, выпрямители, статические преобразователи, штепсели и розетки.

1 декабря. Согласно вступающему в силу постановлению Правительства, доля продажи бензина 5-го класса на биржевых торгах увеличена с 13 до 15 процентов, а дизтоплива 5-го класса — с 9,5 до 12,5 процента.

1 декабря. Правительство расширило перечень иностранных промтоваров, в отношении которых установлены ограничения на госзакупки. В частности, в него внесли вакуумные пробирки для взятия образцов крови ИВД. Однако эти нормы не будут применять к уже стартовавшим закупкам, в том числе к контрактам, включенным в реестр.

1 декабря. С 1 декабря 2023 года по 1 июня 2024 года, согласно постановлению Правительства, будут действовать нетарифные квоты на вывоз из России за пределы ЕАЭС минеральных удобрений. Такая норма призвана обеспечить достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке. Минпромторг распределит общий объем экспортной квоты, который составляет 16,9 миллиона тонн, между экспортерами. При этом квоты не распространят на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

2 декабря. Постановлением кабмина утверждена новая редакция правил предоставления субсидий регионам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ. В частности, до конца 2026 года приостанавливается действие нормы о предоставлении субсидии равными частями в течение трех лет.

8 декабря. Действующий порядок финансового обеспечения оказания медпомощи в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продлен до 1 января 2025 года. Также на 2024 год сохранен порядок подачи уведомлений о включении организаций в реестр клиник и больниц, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

14 декабря. Региональные детские омбудсмены смогут не платить госпошлину при обращении в суды. Такой закон вступает в силу 11 декабря. В настоящее время этой льготой пользуется, например, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

15 декабря. Согласно указу президента, держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов РФ в иностранных депозитариях.

15 декабря. Кабмин скорректировал условия предоставления сельхозпроизводителям кредитов по льготным ставкам. Теперь для получения льготного краткосрочного или инвестиционного кредита заемщик обязан представить в уполномоченный банк также копию соглашения о повышении конкурентоспособности. Кроме того, при наличии технической возможности заявки на получение указанных льготных кредитов можно будет подать в уполномоченный банк с использованием системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности.

20 декабря. Банк России будет устанавливать требования к содержанию методологии, применяемой кредитным рейтинговым агентством, а также порядок ее оценки на предмет соответствия российскому законодательству. Также ЦБ сможет вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов, если были нарушены предписания, и требовать от агентств их пересмотра при нарушении методологии.

25 декабря. Сведения о суммах задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов начнут размещать на сайте ФНС России 25-го числа третьего месяца каждого квартала календарного года.

27 декабря. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя получили возможность реализовывать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства.

30 декабря. С одного месяца до 20 рабочих дней сокращен срок рассмотрения Росгвардией заявления о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов.

30 декабря. Истекает срок, в течение которого страховщики могут использовать бланки полисов ОСАГО, изготовленные до 25 июля 2023 года, при заключении договоров ОСАГО, внесении в них изменений, а также выдаче их дубликатов.

30 декабря. Истекает срок, в течение которого туроператоры в сфере выездного туризма были освобождены от обязанности уплачивать взносы в фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

«Парламентская газета».