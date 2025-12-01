Законы, вступающие в силу в декабре

1 декабря. Утильсбор на машины посчитают по новым правилам

Вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Такое постановление правительства от 01.11.2025 № 1713 начнёт действовать 1 декабря.

Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а от мощности мотора — коэффициент по прогрессивной шкале.

Для машины мощностью до 160 лошадиных сил, которые используются для личного пользования, льготные коэффициенты сохранятся. Сумма сбора для новых машин составит 3,4 тысячи рублей, для автомобилей старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.

Более мощные авто облагаются платежами уже по коммерческим ставкам.

Утилизационный сбор — это специальный платёж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспорта в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства.

1 декабря. В России запустят «цифровые перевозки»

С 15 января по 1 ноября 2026 года пройдёт эксперимент по внедрению электронного документооборота в перевозках пассажиров автотранспортом по межрегиональным маршрутам. Такое постановление правительства от 11.11.2025 № 1776 вступает в силу 1 декабря.

Предполагается, что за это время удастся разработать и протестировать электронные реестры межрегиональных маршрутов и остановочных пунктов. А рейсам и билетам станут присваивать уникальные идентификаторы.

Среди участников эксперимента — Минтранс, Минцифры, МВД, Ространснадзор, региональные власти, перевозчики и владельцы автодорог.

Новые правила позволят создать дополнительные механизмы выявления нарушений в сфере автобусных перевозок, рассчитывают в кабмине.

1 декабря. Квоты на вывоз минеральных удобрений продлят

Квоты на вывоз из России минеральных удобрений будут действовать с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года включительно. Соответствующее постановление правительства от 16.10.2025 № 1610 вступает в силу 1 декабря.

Это решение позволит обеспечить бесперебойную работу отечественных сельхозтоваропроизводителей и достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

Общий объём экспортной квоты составит около 18,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — свыше 10,6 миллиона тонн, для сложных — более 8 миллионов тонн.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на транзит такой продукции через Россию, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.

1 декабря. Сдать биометрию иностранцы смогут на всех пограничных пунктах

С 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года пройдёт третий этап эксперимента по сдаче иностранцами биометрии при въезде в Россию. Это предполагает постановление правительства от 07.11.2024 № 1510.

Первый этап начали 1 декабря 2024 года. Тогда фото и отпечатки пальцев сдавали только в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

С 30 июня 2025 года биометрию можно отправлять через приложение «Единая биометрическая система» или подать через портал госуслуг заявление со своими данными и информацией о целях визита.

На третьем этапе эксперимента иностранцы смогут сдать биометрию на любом пункте пропуска через госграницу, где для этого есть техническая возможность.

Эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

14 декабря. Оценить надёжность банков поможет кредитный рейтинг

Надёжность финансовых организаций будут оценивать на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале. Соответствующий закон от 13.12.2024 № 475-ФЗ вступает в силу 14 декабря.

Речь, в частности, идёт об отборе организаций для размещения средств госкорпораций, стратегических федеральных унитарных предприятий, резервного фонда туроператоров, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Агентства по страхованию вкладов, для размещения накоплений в целях жилищного обеспечения военнослужащих, для открытия счетов эскроу по долевому строительству.

До сих пор главным критерием при определении надёжности банков был размер их капитала. У регионов есть право устанавливать свои дополнительные требования.

15 декабря. Защита объектов археологического наследия станет надежнее

Запрет раскрывать сведения об объектах археологического наследия снимут, это позволит защитить их от повреждения. Такой закон от 15.10.2025 № 374-ФЗ вступает в силу 15 декабря.

Объекты археологического наследия — а это, например, курганы, городища, древние погребения — часто становятся жертвами хозяйственной деятельности. Так, с 2015 года зафиксировано 1375 случаев повреждения таких объектов из-за земляных и строительных работ, и это — 87 процентов всех случаев их разрушения и безвозвратной утраты. И только 13 процентов повреждений происходит из-за преступных действий «чёрных копателей».

Действующий запрет распространять сведения о границах таких территорий создаёт пробелы на картах и планах и для тех, кто с разрешения властей ведёт работы на земельных участках. Это незнание приводит к ущербу, разрушению памятников истории и культуры.

4 декабря. Ввозить в Россию и вывозить за её пределы образцы биологических коллекций, единицы хранения и материалы образцов смогут только научные или образовательные организации, которые являются федеральными государственными учреждениями, наделенными обязанностями биоресурсного центра. Такое постановление правительства от 01.11.2025 № 1734 вступает в силу 4 декабря.

15 декабря. Сотрудники Ростехнадзора смогут постоянно находиться на определенных Правительством атомных объектах. Соответствующий закон от 21.04.2025 № 98-ФЗ вступает в силу 15 декабря.

22 декабря. Россельхознадзор не будет размещать в открытом доступе информацию о карантинных фитосанитарных зонах. Соответствующий закон от 24.06.2025 № 166-ФЗ вступает в силу 22 декабря.

29 декабря. Для идентификации личности в банках вместо бумажного паспорта можно будет использовать QR-код из мобильного приложения портала госуслуг. Но есть условие: клиент должен быть ранее идентифицирован финансовой организацией в порядке, предусмотренном антиотмывочным законодательством. Это предполагает постановление Правительства от 19.09.2025 № 1443.

