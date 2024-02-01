Законы, вступающие в силу в феврале

Пособия проиндексируют, а пенсии шахтёрам и лётчикам пересчитают

1 февраля. Пособия проиндексируют на 7,4 процента

С 1 февраля на 7,4 процента будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Повышение затронет более 20 миллионов россиян - получателей господдержки.

В частности, будут увеличены материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата.

1 февраля. Лётчикам и шахтёрам пересчитают доплату к пенсии

Членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Она им положена в связи с вредными, опасными, напряжёнными и тяжёлыми условиями труда.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

1 февраля. Деньги попавших под санкции заблокируют по новым правилам

Экономические санкции России смогут применять не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют. Такой закон вступает в силу 1 февраля. Останавливать можно будет в том числе финансовые операции, совершаемые в пользу блокируемых лиц. Также будут ограничивать завоз товаров этими лицами.

1 февраля. Создание пожарных дружин упростят

Предприятия смогут создавать объектовые добровольные пожарные подразделения, финансировать их работу, а также предоставлять огнеборцам льготы и компенсации. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля.

С пожарными-добровольцами заключат гражданско-правовой договор, в который может войти обязанность организации предоставлять питание, форму, оборудование, средства индивидуальной защиты. Также им могут предоставить помещения для временного пользования, оплачивать проезд до места назначения и обратно, уплачивать страховые взносы на добровольное медицинское страхование, страхование жизни или здоровья либо возмещать все понесённые ими расходы.

Кроме того, в России появятся территориальные добровольные пожарные подразделения. Они будут структурными подразделениями пожарной охраны и смогут принимать участие в профилактике или тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

1 февраля. Услуги хостинга смогут оказывать лишь включённые в реестр компании

С 1 февраля 2024 года организациям, которые не войдут в сформированный Роскомнадзором реестр хостинг-провайдеров, будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России.

Ранее, 1 декабря, вступили в силу нормы федерального закона, регламентирующие работу провайдеров хостинга. Компании должны были до 15 декабря подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор, а в ведомстве сформировали соответствующий реестр.

К 25 января в реестр включено уже 266 компаний, ещё 44 заявки находятся в стадии рассмотрения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

1 февраля. К гостайне не допустят людей с иностранным гражданством

Людей, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство за границей, не допустят к государственной тайне. Такой закон вступает в силу 1 февраля.

Президент России получит право изменять установленный порядок допуска к государственной тайне не только в период действия чрезвычайного положения, но и в периоды мобилизации и военного положения.

Также новые нормы предусматривают ограничение права на выезд из России российских парламентариев, имеющих допуск к гостайне и совершенно секретным сведениям.

Решение об ограничении права на выезд депутатов и сенаторов будут принимать спикеры Госдумы и Совета Федерации. В отношении региональных депутатов такое решение примут главы заксобраний. А в отношении глав муниципалитетов - руководители регионов. В экстренных случаях парламентарии смогут запросить разрешение на выезд. Также ограничить выезд могут судьям - по решению Верховного суда и по согласованию с президиумом Совета судей.

1 февраля. Производителей пива оценят «на месте»

С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль будет проводить выездную оценку соответствия некоторых организаций, включённых в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Такой закон вступает в силу 1 февраля.

Речь идёт о тех организациях, которые включили в этот реестр автоматически. В частности, будет оценено соответствие:

представленного организацией расчёта производственной мощности порядку составления расчёта производственной мощности;

требованию о принадлежности организации основного технологического оборудования на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

требованию о наличии у организации в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определён договором и составляет один год и более, соответствующих установленным регулирующим органом требованиям производственных и складских помещений, являющихся объектами недвижимого имущества.

Ранее вступили в силу нормы закона, согласно которым все производители этой продукции должны регистрироваться в реестре, ведением которого занимается Росалкогольрегулирование. Автоматически в реестр включили производителей, имеющих на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и учёта объёма готовой продукции или имеющие основное оборудование, оснащённое указанными средствами измерения и учёта и опломбированное уполномоченным органом.

1 февраля. Сведений об аварийных домах станет больше

Состав сведений, включаемых в перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, будет расширен. Такой приказ Росреестра вступает в силу 1 февраля.

В частности, в этот перечень будут включать сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания.

24 февраля. Обжаловать действия лицензирующих органов можно будет до суда

В России появится механизм досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию отдельных видов деятельности. Такой закон вступает в силу 24 февраля.

Согласно документу, жалобу можно будет подать в течение 30 дней с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. В ней заявитель, помимо наименования разрешительного органа и данных о себе, должен будет изложить сведения об обжалуемом решении разрешительного органа, основания и доводы, на основании которых он не согласен с этим решением, а также его требования.

Кроме того

1 февраля. Кредитные организации будут обязаны бесплатно проинформировать клиента об истечении срока вклада, размещённого на определённый срок, не позднее чем за пять календарных дней до этого.

1 февраля. Сокращается срок устранения реестровой ошибки в межевых или технических планах. Теперь он будет составлять один месяц, а не три, как раньше. При этом допускается увеличение площади земельного участка не более чем на десять процентов или её уменьшение не более чем на пять процентов.

1 февраля. В законодательстве появится новое понятие - «атрибуты генерации». Это совокупность сведений о квалифицированном генерирующем объекте, выработке электрической энергии таким генерирующим объектом, характеристиках процесса производства электрической энергии на нём и связанных с этими характеристиками прав, позволяющих их обладателю осуществлять определённые действия.

1 февраля. Кредиторы получат возможность взаимодействовать с должниками по электронной почте, на портале «Госуслуги» и с помощью автоматизированного электронного агента - программного обеспечения для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определённые сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога.

1 февраля. У Федеральной службы судебных приставов, согласно вступающим в силу постановлениям правительства, появится новое полномочие - вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности физлиц. Кроме того, служба будет осуществлять федеральный государственный контроль работы таких организаций.

1 февраля. Члены личного подсобного хозяйства смогут обратиться с заявлением о внесении изменений в сведения о них в похозяйственной книге, в том числе с использованием единого портала Госуслуг. Такой приказ Минсельхоза вступает в силу 1 февраля.

«Парламентская газета» (26.01.2024 г.)

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/