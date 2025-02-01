Законы, вступающие в силу в феврале

1 февраля. Маткапитал и пособия проиндексируют на 9,5 процента

С 1 февраля на уровень фактической инфляции, то есть на 9,5 процента, будут проиндексированы более 40 разных выплат и пособий. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сказал 23 января на совещании Президента Владимира Путина с Правительством РФ. Слова министра приводят в соцсетях Минтруда.

Среди индексируемых выплат - единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам.

С этого года перечень выплат, увеличенных по уровню фактической инфляции, расширился, напомнил Котяков. Например, ежегодной индексации теперь подлежат и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы. С 1 февраля такая выплата составит 10950 рублей.

На 9,5 процента проиндексируют материнский капитал. Таким образом, маткапитал на второго ребёнка, если не получен сертификат на первого, с 1 февраля составит 912,2 тысячи рублей. Сумма материнского капитала на первого ребёнка будет 690266,95 рубля. А при рождении второго малыша семья, которой ранее был оформлен сертификат, сможет дополнительно получить почти 222 тысячи рублей.

1 февраля. Лётчикам и шахтерам пересчитают доплату к пенсии

Членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Это предполагает закон от 27 ноября 2001 года №155-ФЗ.

Надбавка этим специалистам положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжёлыми условиями труда.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

5 февраля. Регионы получат конфискованные телефоны

Конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, можно будет передавать в собственность регионов. Такой закон от 8 августа 2024 года №247-ФЗ вступает в силу 5 февраля.

Перечень имущества, подлежащего передаче, своим распоряжением от 12.09.2024 №2503-р утвердило правительство. В него, в частности, вошли бытовая химия, продовольствие и сельхозпродукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, лекарства и мебель.

Субъекты РФ смогут использовать такое имущество по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи населению.

5 февраля. Полиция сможет принимать решения о выдворении мигрантов

Решения о выдворении мигрантов сможет принимать не только суд, как прежде, но и полиция. Соответствующий закон от 8 августа 2024 года №248-ФЗ вступает в силу 5 февраля.

Этим же законом в КоАП предусмотрели ответственность за оказание иностранному гражданину, включённому в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещено в соответствии с законодательством. С граждан за это смогут удержать штраф в размере до пяти тысяч рублей, с должностных лиц - до 50 тысяч, с юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

5 февраля. Нелегальные мигранты не смогут жениться в России

В отношении мигрантов, которые не имеют законного основания находиться в России, наряду с депортацией и административным выдворением будет действовать режим высылки. Такие нормы закона от 08.08.2024 №260-ФЗ вступают в силу 5 февраля.

К тем, в отношении кого действует режим высылки, будут применять ряд ограничений. В частности, им запретят заключать браки, регистрировать бизнес, покупать недвижимость и машины, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Также они не смогут выезжать за пределы определённого региона или муниципалитета.

5 февраля. Легализовать доходы через нотариусов больше не удастся

Законодательные лазейки, дающие возможность легализовать доходы через нотариусов, закроют. В этом поможет закон от 08.08.2024 №234-ФЗ, вступающий в силу 5 февраля.

Речь идёт о ситуациях, когда на основании фиктивных медиативных соглашений, которые нотариус должен удостоверять, происходит вывод денежных средств в теневой финансовый оборот.

Медиативное соглашение - это один из способов урегулирования спорных вопросов. В таком документе, составленном в письменной форме и заверенном нотариусом, фиксируют договорённости сторон. Процедуры медиации проводят, например, в отношении задолженности. Сейчас в схеме обналичивания денег по медиативным соглашениям участвуют компании и люди. Они создают фиктивную задолженность, затем заключают медиативное соглашение, заверенное у нотариуса. Как правило, компания является должником, а человек кредитором. В соглашении пишут, что должник должен выплатить кредитору долг. Затем человек идёт в банк, и там без вопросов переводят ему деньги, так как медиативное соглашение имеет силу исполнительного листа. Затем деньги обналичивают.

По новым правилам при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариус в обязательном порядке должен получить выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заёмщику денежных средств. При этом нотариус будет проверять действительность такого документа, направляя запрос в банк через систему межведомственного электронного взаимодействия.

5 февраля. Креативные индустрии получат поддержку

Креативные индустрии признали отдельным сектором экономики, занятые в этой сфере физлица и компании теперь могут претендовать на финансовую, имущественную, информационную поддержку. Такой закон от 08.08.2024 №330-ФЗ вступает в силу 5 февраля.

Под креативной индустрией понимают экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативного продукта, который обладает уникальностью и экономической ценностью. Традиционно к сфере креативных индустрий относятся IT-сектор, кинематограф, архитектура и дизайн, создание игрушек и видеоигр, народное творчество и исполнительская деятельность.

Курировать развитие этой сферы будет Министерство экономического развития РФ.

5 февраля. Перевоспитывать трудных подростков смогут наставники

В России создадут институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий закон от 08.08.2024 №322-ФЗ вступает в силу 5 февраля.

В работе с трудными подростками смогут принимать участие как наставники, так и благотворительные, добровольческие организации, включённые в соответствующие реестры.

Эти реестры будет формировать Министерство просвещения России. Для включения в реестр наставники должны будут пройти специальную подготовку. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или опекуна.

8 февраля. Память погибших бойцов увековечат в почётных списках военных училищ

В перечень военно-учебных заведений, в которых увековечивают память погибших при защите Отечества бойцов, включены кадетские, суворовские и нахимовские училища, а также кадетские корпуса и школы. Соответствующий закон от 09.11.2024 №386-ФЗ вступает в силу 8 февраля.

Документ предполагает, что имена погибших защитников нашей страны навечно занесут в почётные списки обучавшихся в этих учреждениях.

Этот же закон наделил полномочиями по увековечиванию памяти погибших при защите Родины МЧС России. Ведомство будет вести учёт погибших сотрудников и участвовать в установлении сведений о пропавших без вести. Также МЧС определит порядок издания книг памяти в системе министерства.

Кроме того

С 1 февраля 2025 года до 1 января 2031 года акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в России, будут зачисляться по нормативу 31,5 процента в федеральный бюджет, 68,5 процента - в региональные бюджеты. Это предполагают нормы закона от 29 октября 2024 года №367-ФЗ, вступающие в силу 1 февраля.

5 февраля. Медицинскую помощь арестантам, которых содержат в изоляторах временного содержания и центрах для несовершеннолетних нарушителей, будут оказывать ведомственные медицинские организации, определённые МВД. Это предполагает вступающий в силу закон от 08.08.2024 №286-ФЗ.

5 февраля. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе, получили возможность общаться с адвокатом также в режиме видеоконференцсвязи. Такой закон от 08.08.2024 №267-ФЗ вступает в силу 5 февраля. Сотрудникам органов внутренних дел будет предоставлено право в исключительных случаях получать больничный лист не только в медучреждениях своих ведомств, но также в частных учреждениях с соответствующей лицензией. Такой закон от 08.08.2024 №258-ФЗ вступает в силу 5 февраля.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

«Парламентская газета» (27.01.2025 г.)