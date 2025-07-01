Законы, вступающие в силу в июле

1 июля. Люди с низкими доходами смогут открыть социальный банковский вклад

Россияне, которые имеют доходы не выше прожиточного минимума и получают социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках вклады по самой высокой ставке. Такой закон от 22 июля 2024 года № 202-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Положить на такой счёт можно будет не больше 50 тысяч рублей. Внесение на счёт иностранной валюты запрещено.

Подать заявление на открытие вклада можно будет на портале госуслуг, там же в автоматическом режиме проверят, имеет ли человек право на такую социальную поддержку.

Начислять и выплачивать проценты по таким вкладам предписано ежемесячно путем перечисления средств на указанный физлицом счет.

1 июля. За отсутствие отчётов о выбросах парниковых газов будут штрафовать

С 1 июля 2025 года штрафы будут взимать за непредставление или несвоевременную подачу отчёта о выбросах парниковых газов, а также за указание в нём заведомо недостоверной информации. Такой закон от 13 июня 2023 года № 218-ФЗ вступает в силу 1 июля. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 500 тысяч рублей.

1 июля. Утилизация медотходов станет прозрачной и безопасной

Все медотходы станут учитывать, а их утилизация будет проходить по новым правилам. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года № 306-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Медотходы класса «А» — самые безопасные — приравняют к твердым коммунальным отходам. Это 75 процентов того, что выбрасывают медики: канцелярские принадлежности, макулатуру, мебель, остатки пищи, старые медицинские халаты. Вывозом и утилизацией этого мусора займутся региональные операторы.

Отходы классов «Б» и «В» и части класса «Г» подлежат обязательному обеззараживанию и только потом — утилизации. Этим будут заниматься региональные и федеральные организации, требования к которым утвердит правительство.

Часть отходов класса «Г» будет обращаться по правилам первого и второго класса опасности, потому что они по морфологии полностью схожи, и этим будет заниматься «Росатом», так же как и радиоактивными веществами.

К категориям «Б», «В» и «Г» относится мусор из фтизиатрических отделений, остатки пищи или инструменты из инфекционных отделений, отходы из лабораторий, исследующих туберкулез, живые вакцины, потерявшие рабочие свойства, ртутьсодержащие инструменты и оборудование.

1 июля. Данные сотрудников спецслужб скроют

Обрабатывать персональные данные сотрудников спецслужб будут в особом порядке. Предполагающий это закон от 28 февраля 2025 года № 23-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Речь идёт о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, а также о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Так, будет создан реестр информсистем персональных данных, в котором будут обрабатывать персональные данные сотрудников спецслужб. Операторы информсистем при выявлении сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб будут обязаны информировать об этом соответствующий орган.

Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР смогут направлять требование оператору предоставить им доступ к информационным системам персональных данных, чтобы данные уточнили, извлекли, обезличили, блокировали или удалили. Также они могут направить требование о восстановлении ранее ликвидированных данных.

1 июля. Операции с цифровым рублем проверят строже

Нормы антиотмывочного законодательства распространят на участников оборота цифрового рубля. Такие нормы закона от 23 мая 2025 года № 105-ФЗ вступают в силу 1 июля.

Так, если сумма операции по зачислению средств на счёт цифрового рубля и их списанию равна или превышает один миллион рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, то она будет подлежать обязательному контролю.

Банк России как оператор платформы цифрового рубля при приёме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы будет оценивать степень риска операций, а в случае подозрений применять замораживание средств. Также регулятор будет представлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

1 июля. Процессуальные документы можно будет получать на портале «Госуслуги»

У участников производства по делам об административном правонарушении появится возможность подавать заявления, ходатайства, протесты и иные документы в электронном виде. Соответствующий закон от 7 апреля 2025 года № 59-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Электронный документооборот будут вести при наличии технической возможности в суде, а также у органа или должностного лица, в производстве которых находится дело. Обмениваться документами можно будет в числе прочего с помощью портала госуслуг, информационной системы, определенной Верховным судом либо Судебным департаментом при Верховном суде, личных кабинетов компаний или индивидуальных предпринимателей на сайтах госоргана или Банка России.

5 июля. Выплаты по европротоколу при разногласиях вырастут до 200 тысяч рублей

Сумму выплат по европротоколу в случае разногласий участников аварии повысят со 100 до 200 тысяч рублей. Такой закон от 24 июня 2025 года №160-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Европротокол позволяет оформить ДТП на месте без сотрудников ГАИ. Его можно составить, если в аварии участвовали только два автомобиля и нет пострадавших. Оба водителя должны быть согласны на оформление ДТП на месте. И у обоих водителей должен быть полис ОСАГО.

Сейчас при оформлении европротокола страховая компания возмещает ущерб до 400 тысяч рублей, если водители смогли договориться насчёт компенсации. Если же у них возникли разногласия, то пострадавшему платят лишь 100 тысяч рублей.

5 июля. Средства причастных к диверсиям заморозят

Средства и имущество лиц, причастных к диверсионной деятельности, смогут заморозить. Такой закон от 24 июня 2025 года №162-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Принимать подобные решения будет межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма.

Сейчас нормы антиотмывочного законодательства предусматривают замораживание средств или иного имущества только для предотвращения финансирования терроризма и не охватывают диверсионную деятельность.

5 июля. За незаконную регистрацию ИП привлекут к уголовной ответственности

За незаконную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующий закон от 24 июня 2025 года №172-ФЗ вступает в силу 5 июля.

В Уголовном кодексе появилось наказание за регистрацию ИП через подставных лиц. Ответственность будет как за создание с помощью подобных махинаций юрлица: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом людей, которые совершили преступление впервые и содействовали расследованию, могут освободить от наказания.

5 июля. За возбуждение ненависти накажут строже

Людям будет грозить уголовное наказание за публичное возбуждение ненависти или вражды по расовому или национальному признаку, если ранее его привлекали к административной ответственности. Такой закон от 24 июня 2025 года №173-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Также закон предусматривает наказание за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение достоинства по половому, национальному, расовому или религиозному признаку, если они были сопряжены с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Обвиняемым будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

5 июля. Суд станет гуманнее к беременным

Суд сможет сохранить отсрочку отбывания наказания по приговору в зависимости от тяжести совершенного в этот период преступления для беременных женщин, родителей ребёнка до 14 лет и родителей-одиночек. Соответствующий закон от 24 июня 2025 года №174-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Так, если в этот период осужденный совершит преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, то вопрос об отмене либо сохранении отсрочки будет решаться судом. При этом суд вправе применить отсрочку и по второму приговору в предусмотренных Уголовным кодексом случаях.

Если было совершено умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, то суд отменит отсрочку отбывания наказания и назначит осужденному наказание по совокупности приговоров.

5 июля. За разглашение коммерческой тайны накажут строже

Штраф за разглашение коммерческой тайны повысят до 5 миллионов рублей. Соответствующий закон от 24 июня 2025 года №175-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Взыскание наложат за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Сейчас штрафы за подобные преступления составляют до 1,5 миллиона рублей.

За преступления с тяжкими последствиями накажут лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

5 июля. Дропперов смогут посадить на шесть лет

Тех, кто помогает мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги, будут привлекать к уголовной ответственности. Такой закон от 24 июня 2025 года №176-ФЗ вступает в силу 5 июля.

Если человек передал свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение, то его оштрафуют на 100-300 тысяч рублей. Также могут наказать обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или ограничить свободу на тот же срок. Возможно наказание в виде принудительных работ до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок.

Для тех, кто не был клиентом банка, но оформил карту и передал её преступникам, наказание будет строже: штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до 500 тысяч рублей.

За неправомерные операции с банковской картой, совершенные не владельцем этой карты, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до шести лет с аналогичным штрафом.

15 июля. Родственникам погибших на СВО станет проще оформить наследство

Датой открытия наследственного дела для родственников участников СВО и гражданских лиц, находившихся в зоне боевых действий, будет считаться дата составления свидетельства о смерти. Соответствующий закон от 24 июня 2025 года №164-ФЗ вступает в силу 15 июля.

Дата выдачи документа и фактическая дата смерти человека могут сильно отличаться — раньше это вынуждало родственников погибших обращаться в суд за восстановлением срока на принятие наследства. Теперь наследство будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца.

21 июля. Региональных операторов по капремонту освободят от лишней отчётности

Из сферы действия антиотмывочного закона исключат доходы региональных операторов по капремонту, также эти организации смогут не направлять соответствующую отчётность в Росфинмониторинг. Предполагающий это закон от 21 апреля 2025 года № 81-ФЗ вступает в силу 21 июля.

Сегодня органы государственного жилищного надзора следят за соблюдением региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством. А региональный оператор, в свою очередь, обязан предоставлять в Госжилнадзор сведения о многоквартирных домах, формирующих фонды капремонта, счетах, а также данные о поступлении взносов от собственников жилья.

Надзорный орган предоставляет эти сведения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Таким образом, деятельность регионального оператора уже строго контролируется, и денежные операции имеют крайне низкий риск «ввиду специфики самого получателя платежа».

21 июля. Переселенцы смогут получать годовые визы

Участники программы переселения соотечественников в Россию и члены их семей смогут получать обыкновенную частную визу до одного года с последующим её продлением. Такой закон от 21 апреля 2025 года № 93-ФЗ вступает в силу 21 июля.

Кроме того, иностранные сотрудники, выполняющие монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленной в РФ техники смогут получать рабочие визы на срок до трёх месяцев с последующим продлением их действия на срок не более девяноста дней.

Кроме того

1 июля. На 11,3 процента увеличатся оптовые цены на природный газ, а также тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для организаций, являющихся исполнителями, соисполнителями или участниками региональных и межрегиональных программ газификации ЖКХ, промышленных и иных компаний. Соответствующее постановление Правительства от 11 декабря 2024 года № 1761 вступает в силу 1 июля.

1 июля. Перечень идентификаторов, которые входят в федеральный регистр сведений о населении, пополнит идентификатор документа, подтверждающего прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранными гражданами и лицами без гражданства. Речь идёт о людях, которые прибыли в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо для работы. Такие нормы закона от 28 декабря 2024 года № 512-ФЗ вступают в силу 1 июля.

1 июля. Обязанность по исчислению и уплате НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов будет возложена на покупателей — организации и ИП. Такой закон от 30 ноября 2024 года № 431-ФЗ вступает в силу 1 июля.

1 июля. В пенсионный стаж россиян включат периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года. Такие нормы закона от 13 декабря 2024 года № 455-ФЗ вступают в силу 1 июля.

1 июля. В России скорректируют требования к инвестпроекту при заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Так, господдержку в рамках СЗПК не будут получать российские компании, если доля иностранного участия в их уставном капитале более 25 процентов. Такие нормы закона от 30 ноября 2024 года № 441-ФЗ вступают в силу 1 июля.

23 июля. Держатель реестра владельцев ценных бумаг будет обязан один раз в календарный год бесплатно предоставить зарегистрированному лицу информацию о ценных бумагах, учитываемых на его лицевом счете, и операциях по этому счёту. Такие нормы закона от 22 июля 2024 года № 198-ФЗ вступают в силу 23 июля.

24 июля. Процедура регистрации спортивных парусных судов, прогулочных и маломерных судов станет проще: вместо двух госпошлин для этого нужно будет уплатить одну, а итоговая сумма не увеличится. Соответствующий закон от 24 июня 2025 года №179-ФЗ вступает в силу 24 июля.

28 июля. За использование знака охраны географического указания или наименования места происхождения товара для не зарегистрированного в таком качестве указания или наименования будут штрафовать. Такие нормы закона от 26 июля 2019 года № 230-ФЗ вступают в силу 28 июля.

«Парламентская газета».