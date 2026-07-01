Законы, вступающие в силу в июле

1 июля. Доходность от страхования жизни вырастет

В правовом поле появится понятие «страхование жизни с доходностью», предполагающее, что, помимо классической страховой суммы, будет выплачиваться инвестиционный доход. Соответствующий закон от 10.06.2026 №172-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Речь в документе идёт о страховании жизни с объявленной доходностью и страховании жизни с расчётной доходностью.

В первом случае участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика не предполагает зависимости объявленной доходности от изменений актива. По такому договору страховщик, помимо страховой (выкупной) суммы, выплачивает страхователю инвестиционный доход.

При втором виде страхования расчётная доходность зависит от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг. Она вычисляется по формуле, определенной договором страхования жизни.

Такой договор может быть заключён только с физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при единовременной уплате им страховой премии в размере не менее 6 миллионов рублей.

1 июля. Сведения о границах сельхозугодий будут вносить в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости будут вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий закон от 15.12.2025 №478-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Прежде информацию о пашнях, сенокосах, пастбищах, садах и виноградниках включали только в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Из-за отсутствия данных о таких участках в ЕГРН их иногда необоснованно относили к землям других категорий, а также присоединяли к населенным пунктам или предоставляли для строительства. Это приводило к утрате сельхозугодий.

1 июля. Родители проконтролируют финансы своих детей

Родители или опекуны несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их счетам и вкладам. Соответствующий закон от 24.06.2025 №163-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Сведения о родстве кредитные организации должны проверить в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» или единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Если таких данных там нет — у родителей могут затребовать свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, а также акт органа опеки о назначении попечителя. Изменения касаются вкладчиков от 14 до 18 лет, за исключением таких случаев, как вступление несовершеннолетнего в брак и эмансипация.

1 июля. Сделки с недвижимостью можно заключать с помощью биометрии

Совершать сделки с недвижимостью можно будет с использованием биометрических данных. Соответствующий закон от 07.06.2025 №133-ФЗ вступает в силу 1 июля.

Заявления о госрегистрации прав на недвижимость можно будет представлять в форме электронных документов, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а стороны сделки были идентифицированы с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Таким образом, при покупке и продаже квартиры, оформлении ипотеки и съёме квартиры можно будет удостоверять свою личность по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другому биометрическому признаку, не присутствуя на месте.

1 июля. Учёт в системе соцстрахования изменят

Индивидуальный учёт в системе социального страхования уточнят. Соответствующие нормы закона от 20.02.2026 №29-ФЗ вступают в силу 1 июля.

В частности, будет скорректировано наполнение индивидуального лицевого счёта, содержащего в том числе сведения о трудовой или иной деятельности, засчитываемой в страховой стаж для назначения пенсии или пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Кроме того, от обложения страховыми взносами освободят все виды компенсационных выплат, возмещающих расходы дистанционных работников, связанные с использованием ими собственного или арендованного оборудования и иных средств для выполнения трудовых задач.

1 июля. Северянам станет проще получать повышенную пенсию

Правила выплаты «северной» надбавки к страховой пенсии людям, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, скорректируют. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 02.04.2026 №366 вступает в силу 1 июля.

В частности, установлено, что ежегодное подтверждение места фактического проживания не требуется, если страховая пенсия выплачивается через организации федеральной почтовой связи (с вручением на дому или в кассе почты), а также пенсионер получает её в стационарной организации соцобслуживания, исправительном учреждении, медорганизации или иной организации.

1 июля. Власти проследят за рекламой на зданиях

Кабмин уточнил порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такое постановление правительства от 04.06.2026 №693 вступает в силу 1 июля.

Так, предусмотрено, что решение о проведении торгов будут принимать органы госвласти и органы местного самоуправления. Торги станут проводить в электронной форме, они будут открытыми по составу участников и форме подачи предложений.

1 июля. Отчётность в госорганы оптимизируют

С 1 июля 2026 года по 30 ноября 2030 года в России пройдёт эксперимент по оптимизации и повышению качества отчётности, представляемой в федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации. Соответствующее постановление правительства от 08.06.2026 №710 вступает в силу 1 июля.

Цель эксперимента — устранить дублирование сведений и снизить административную нагрузку на региональные органы власти и предприятия.

В частности, будет запущена инвентаризация форм отчетности, создан реестр отчетов, внедрены современные подходы к управлению государственными данными. Кроме того, предусмотрено развитие государственных информационных систем, в том числе ГИС «Управление» и «Цифровая аналитическая платформа представления статистических данных», а также ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными».

1 июля. Перечень продуктов с льготным НДС обновят

Перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов, будет обновлён. Соответствующее постановление правительства от 10.03.2026 №252 вступает в силу 1 июля.

В него, в частности, попадут консервы сухие молокосодержащие и молокосодержащие сгущенные с сахаром варёные. При этом из перечня исключат молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, а также спреды и топленые сливочно-растительные смеси.

24 июля. Срок работы в статусе и.о. сократят главам региональных минздравов

Период временного исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа субъекта РФ в сфере охраны здоровья будет ограничен тремя месяцами. Соответствующий закон от 25.04.2026 №114-ФЗ вступает в силу 24 июля.

В настоящее время в отдельных регионах России затягивают решение о назначении на должность руководителя органа в сфере охраны здоровья. В некоторых субъектах РФ срок отсутствия руководителя достигал нескольких месяцев, например в Ярославской области — более восьми месяцев, в Оренбургской области — пять месяцев, а в части регионов наблюдается регулярная смена руководителей при коротком сроке пребывания на должности.

При этом задачи, стоящие перед региональными системами здравоохранения, не могут быть эффективно решены без действующего руководителя органа в сфере охраны здоровья, уверены в кабмине.

30 июля. Конвой для опасных преступников усилят

Наручники и другие средства ограничения подвижности будут использовать при конвоировании к специальному транспорту и внутри него, а также при сопровождении наиболее опасных, склонных к насилию и побегу осужденных. Соответствующий закон от 30.01.2026 №17-ФЗ вступает в силу 30 июля.

Речь, в частности, идёт об сужденных за терроризм, бандитизм, диверсии, вооруженный мятеж, шпионаж, захват заложников, а также о преступниках, склонных к побегам, насилию, нападениям на сотрудников администрации исправительных учреждений и СИЗО.

Этот же закон предусматривает запрет на применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта. Исключением станут случаи оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или другого человека. Также наручники можно будет надеть, если женщина осуждена за ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того

1 июля. Начнёт действовать единый порядок проведения торгов и участия в них предпринимателей. В частности, правительство РФ будет определять перечень операторов электронных площадок для организации торгов. Для обеспечения прав заинтересованных лиц обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе предусмотрен 10-дневный мораторий на заключение договора по их итогам. Такие нормы закона от 29.12.2025 №577-ФЗ вступают в силу 1 июля.

1 июля. С 1 июля 2026 года по 31 декабря 2027 года в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Узбекистане и Турции пройдет эксперимент по регистрации россиян в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и получению ими квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, предоставлению им государственных услуг. Такое постановление правительства от 16.06.2026 №752 вступает в силу 1 июля.

«Парламентская газета».