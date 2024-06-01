Законы, вступающие в силу в июне

1 июня. За безопасностью туристов проследит инструктор-проводник

Аттестацию инструкторов-проводников будут проводить организации, перечень которых утвердил кабмин. Соответствующий закон и распоряжение правительства вступают в силу 1 июня.

Так, инструкторов-проводников по альпинистскому маршруту высшей категории сложности будет аттестовывать Федерация альпинизма России, а лыжного маршрута высшей категории сложности — Федерация спортивного туризма. Аттестованный инструктор-проводник будет обязан уведомлять МЧС и уполномоченные органы исполнительной власти региона, а также организацию, проводившую аттестацию, о сопровождении туристов на маршруте до его начала и после завершения.

1 июня. 80-летним юбилярам повысят пенсию

Повышенную пенсию в июне смогут получить пожилые люди, которым в мае исполнилось 80 лет. Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности.

Важно помнить, что удваивают выплату только по одному из этих оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, её увеличивать не будут.

1 июня. На сигареты нанесут учётно-контрольные марки

На упаковки табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции будут наносить учетно-контрольные специальные марки. Это предполагает закон, вступающий в силу 1 июня.

Речь идёт о штрихкоде на пачке, как, к примеру, на лекарствах и молочной продукции. Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.

Этот же закон предполагает, что с 1 июня по 31 декабря 2024 года будет действовать дополнительный коэффициент, который увеличивает сумму налога на добычу полезных ископаемых при извлечении полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий).

1 июня. Алименты при назначении детского пособия учтут по единым правилам

Кабмин уточнил, как учитывать сумму полученных алиментов при расчете доходов для назначения и выплаты единого пособия на ребенка. Предполагающее это постановление правительства вступает в силу 1 июня.

Если при разводе алименты установил суд, их учтут по фактически поступившим суммам. Такие данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если же решение суда поступило в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные там.

Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то при расчете будут учитывать сумму, указанную в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом: это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трёх и более детей.

1 июня. В России готовят эксперимент по маркировке шприцов

С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года в России проведут эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 июня.

В перечень продукции, в частности, вошли: аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания, шприцы, медицинские маски, филлеры и косметические нити, инкубаторы для новорожденных.

Эксперимент поможет протестировать технологии нанесения средств идентификации на медицинские изделия и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.

Участие в проекте, оператором которого станет Центр развития перспективных технологий, бесплатное и добровольное.

1 июня. Соки и компоты промаркируют

С 1 июня 2024 года производители соков, компотов и нектаров будут обязаны маркировать свои товары. Это предполагают вступающие в силу положения постановления правительства.

Продажа немаркированных безалкогольных напитков, введенных в оборот до начала обязательной маркировки, разрешена до истечения сроков годности этих продуктов.

Маркировку безалкогольных напитков в кабмине решили вводить поэтапно. С 1 декабря 2023 года коды маркировки необходимо наносить на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года маркировка стала обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировать предписано соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки.

1 июня. Медикам станет проще получить Дальневосточную и Арктическую ипотеку

С 1 июня педагоги и медики смогут оформить Дальневосточную и Арктическую ипотеку без учёта стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в образовательных и медицинских учреждениях не менее пяти лет.

Кроме того, до девяти миллионов рублей будет увеличен максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.

Ещё одно новшество — с 1 июня Дальневосточная и Арктическая ипотека станет доступна для участников СВО и членов семей погибших бойцов без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан.

1 июня. Бесплатную юрпомощь окажут по стандарту

В России установят стандарт оказания бесплатной юридической помощи. Предполагающий это приказ Минюста от 20.05.2024 №157 вступает в силу 1 июня.

Новые правила коснутся государственных юридических бюро, адвокатов, нотариусов, юридических клиник и негосударственных центров бесплатной юридической помощи.

Среди видов бесплатной юрпомощи — правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Также россияне могут обратиться за безвозмездным представлением их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Получить эти услуги можно не только в государственных, но и частных юридических фирмах и нотариальных конторах любым доступным способом. Важное условие — человек должен иметь документы, подтверждающие право воспользоваться помощью. А такое право есть, в частности, у семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалидов I и II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и СССР, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России, участников СВО.

2 июня. В детском лагере узнают про все болячки ребёнка

Минздрав обновил форму медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь, а также порядок ее заполнения. Такой приказ Минздрава России от 18.04.2024 №190н вступает в силу 2 июня.

Этот документ должны иметь на руках все дети, отправляющиеся в лагеря. Теперь в справке предписано указывать перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулез и чесотку.

3 июня. Россиянам расскажут о назначении пенсий

Социальный фонд обновил порядок извещения россиян о назначении социальных и страховых пенсий. Соответствующий приказ от 12.01.2024 №12 вступает в силу 3 июня.

1 января 2024 года вступил в силу закон, позволивший пересчитывать страховые и социальные пенсии по старости и инвалидности, а также назначать пенсии по случаю потери кормильца без заявлений. С января 2026 года заработает норма о беззаявительном перерасчёте фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

Поэтому Соцфонд утвердил новый порядок извещения граждан о назначении и перерасчете пенсий.

Согласно документу, в направленном письме должна быть информация о назначении выплат с уточнением вида пенсии, условий, в связи с наступлением которых она назначена, а также срок начисления выплат и их размер. Направить эти сведения сотрудники Соцфонда могут через портал «Госуслуги», по почте или электронным письмом.

3 июня. Гарнизонные медики получат компенсацию за работу в удаленных районах

Минобороны определило порядок выплаты компенсаций медикам за работу в воинских частях, расположенных в удаленных и труднодоступных районах, а также составило список таких территорий. Соответствующий приказ главы ведомства вступает в силу 3 июня.

С 1 января 2024 года действует постановление правительства, согласно которому врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим работать в гарнизонные медучреждения, положены единовременные компенсационные выплаты наподобие тех, что получают медработники по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Размер выплат зависит от местоположения воинских частей. К примеру, если они находятся вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и Арктической зоны, то выплата для врачей составляет два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион. Для удаленных и труднодоступных территорий размер выплат 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.

В список таких территорий попала и Калмыкия, кроме Элисты и территории западнее озер Маныч и Маныч-Гудило.

10 июня. Народные промыслы получат поддержку

Организациям и мастерам народных художественных промыслов смогут оказывать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счет бюджетов разных уровней. В том числе власти будут помогать предприятиям с реализацией изделий. Соответствующий закон вступает в силу 10 июня.

Также в России создадут реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий, а также реестр мастеров народных художественных промыслов. Ввести их будет Минпромторг.

В каждом регионе начнут работу художественно-экспертные советы, которые определят, можно ли отнести то или иное изделие к конкретному художественному промыслу, распространенному в регионе. Раньше создание таких советов было правом субъектов, теперь станет обязанностью.

10 июня. Женщины с маленькими детьми смогут раньше выйти из тюрьмы

Осужденные женщины, у которых есть дети в возрасте до четырёх лет, смогут получить условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон вступает в силу 10 июня.

Получить право на УДО смогут женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести и отсидевшие не менее четверти срока, если их дети в возрасте до четырех лет находятся в доме ребенка исправительного учреждения.

Прежде осужденные женщины имели право на условно-досрочное освобождение, если у них есть ребенок в возрасте до трёх лет.

13 июня. Российские компании лучше защитят от санкций

Кабмин утвердил перечень иностранных санкций, при введении которых компании могут засекретить ряд данных о себе. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 13 июня. Поводом для этого могут быть:

в США — включение министерством финансов (казначейством) США в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц,

в ЕС — блокирование (замораживание) денег и экономических ресурсов и запрет на их предоставление в отношении органов госвласти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.

18 июня. Перечень жизненно необходимых лекарств расширят

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Такое распоряжение правительства вступает в силу 18 июня.

В список добавили три комбинированных препарата для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом.

Перечень жизненно необходимых лекарств важен, поскольку цены на эти препараты регулирует государство. Также их используют при лечении пациентов по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

22 июня. Казаки получат место в мобилизационном резерве

Члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооруженных сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт. Такие нормы закона вступают в силу 22 июня.

Предполагается, что Всероссийское казачье общество должно заключать договор с Минобороны, а войсковые казачьи общества — с территориальными органами министерства. В этом договоре необходимо указать численность казаков, пребывающих в резерве, сроки действия соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения.

23 июня. Паспортно-визовый сервис станет активнее работать с мигрантами

Многофункциональный миграционный центр города Москвы и госпредприятие «Паспортно-визовый сервис» смогут активнее работать с мигрантами. Соответствующий закон вступает в силу 23 июня.

Сотрудников этих организаций будут привлекать к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина РФ, а также к фотографированию заявителей и проведению дактилоскопической регистрации.

Также закон уточнил, что иностранцам, приехавшим в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок, превышающий 90 календарных дней, необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ. А иностранцам, приехавшим работать, — в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Кроме того

1 июня. По поручению президента кабмин своим постановлением продлил с 1 июня до 30 ноября 2024 года срок действия квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Исключения составляют Абхазия и Южная Осетия. Общий объем экспортной квоты составит более 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — свыше 12,4 миллиона тонн. Минпромторг распределит ее между участниками внешнеторговой деятельности.

1 июня. До 1 июня необходимо сдать отчёты о движении денежных средств в зарубежных банках за 2023 год. Непредставление или несвоевременное представление уведомлений и отчетов влечет наложение административного штрафа до 20 тысяч рублей.

1 июня. Некоммерческие организации освободят от обязанности использовать печать со своим наименованием. При этом такая обязанность сохранится за государственными и муниципальными учреждениями.

1 июня. Федеральные органы исполнительной власти, которые развивают военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, будут утверждать перечень спортивных дисциплин, имеющих прикладное значение для военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу.

1 июня. Кабмин уточнил требования к результатам использования субсидий, выделенных на стимулирование развития виноградарства и виноделия. В этот список включили сохранение площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте и закладку новых виноградников.

1 июня. Кабмин продлил программу государственных гарантий для поддержки экспорта промышленной продукции до конца 2024 года.

1 июня. Вступает в силу постановление правительства, согласно которому плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) останется на уровне 2023 года. Её размер составит 95 рублей за тонну.

4 июня. С 1 сентября 2024 года до 15 тысяч рублей будут увеличены размеры персональных стипендий имени Дмитрия Лихачева, имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара.

14 июня. Правительство своим постановлением уточнило перечень товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Так, список пополнили беспроводные дистанционно управляемые и автономные безэкипажные морские суда и подводные аппараты.

15 июня. Начнёт действовать новый порядок проведения Росимуществом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества, расположенного на территории России и закрепленного за федеральными органами исполнительной власти или иными организациями.

17 июня. Для российских круизных лайнеров, которые заходят в порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, отменят прохождение погранконтроля. Порядок уведомления пограничных органов о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна установит правительство.

23 июня. Вопросы проведения экспертной оценки наилучших доступных технологий включат в сферу промышленной политики. Соответствующий закон вступает в силу 23 июня. Правила проведения экспертной оценки, а также требования к привлекаемым для этого экспертам будет устанавливать Минпромторг. Также ведомство определит порядок ведения их реестра.

29 июня. Местные власти смогут использовать материальные и финансовые резервы не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на их предупреждение.

«Парламентская газета».