Законы, вступающие в силу в июне

1 июня. В России появится национальная система подтверждения ожидания товаров

С 1 июня 2026 года при ввозе товаров автомобильным транспортом из государств — членов ЕАЭС в Россию будут использовать национальную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Это предполагает закон от 17.04.2026 №101-ФЗ.

Импортер будет обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза в РФ уведомить ФНС России о предстоящей поставке через информационную систему, внести обеспечительный платеж и получить QR-код. После этого перевозчик должен предъявить код при пограничном контроле. Если документа нет или статус не позволяет ввоз, будет оформлено предписание на выезд транспортного средства за пределы РФ в течение трех часов.

При этом новый закон не создаст лишних барьеров для граждан: товары для личных нужд, нефть, электроэнергия и трубопроводный транспорт из-под действия системы выведены.

1 июня. Сведения о нуждающихся в восстановлении памятниках разместят в единой системе

В России появится единый информационный ресурс, на котором будут собраны сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры, нуждающихся в восстановлении. Такой закон от 17.11.2025 № 422-ФЗ вступает в силу 1 июня.

В регионах действуют порталы с информацией об объектах культурного наследия, однако сведения в них неполные, и это не позволяло потенциальным инвесторам получить полноценную картину о состоянии памятников. Новый закон исправит эту недоработку.

Также по новым правилам единый институт развития в жилищной сфере будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот объектов культурного наследия народов России. Речь, в частности, идет об организационном, информационном и аналитическом обеспечении предоставления господдержки для проведения работ по сохранению памятников истории и культуры.

1 июня. Биометрия поможет зарегистрироваться на рейс

В России стартует эксперимент по регистрации на рейс, допуску пассажиров в перевозочный сектор аэропорта и выходу на посадку с использованием Единой биометрической системы. Это предполагает постановление правительства от 10.05.2026 № 541.

Эксперимент будет проходить в аэропортах Шереметьево и Пулково и коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Он продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации.

1 июня. Квоты на вывоз минеральных удобрений продлят

Действие квот на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений решено продлить. Соответствующее постановление правительства от 17.04.2026 № 431 вступает в силу 1 июня.

Квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года.

Общий объём экспортной квоты составит 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений — свыше 8,7 миллиона тонн, на аммиачную селитру — более 4,2 миллиона тонн, для сложных удобрений — порядка 7 миллионов тонн.

Квоты не распространяются на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию, по линии международной гуманитарной помощи, а также на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок.

1 июня. Запрет на вывоз лома драгметаллов продлён

Ещё на полгода — с 1 июня по 30 ноября 2026 года — продлён временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России. Это предполагает постановление правительства от 16.05.2026 № 558.

Под ограничения попадают отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Кроме того, приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгметаллов.

Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

2 июня. Таможенники смогут уничтожать дроны, атакующие объекты и граждан

Таможенники получат право пресекать полёты БПЛА над своими объектами с помощью подавления сигналов управления либо физического уничтожения дронов с помощью спецсредств и оружия. Соответствующий закон от 02.05.2026 № 123-ФЗ вступает в силу 2 июня.

Этот же документ установил процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Уполномоченные экономические операторы (УЭО) — особый статус, введенный таможней для компаний, которые занимаются международными перевозками, импортом, экспортом, логистикой и хранением товаров. Для получения такого статуса юрлицо подает заявление в таможенные органы.

Законом установлены различные сроки внесения изменений в реестр. Они будут зависеть от данных, подлежащих изменению, и составят 30, 70 либо 120 календарных дней.

Так, на смену названия компании или ИНН отведут 30 календарных дней. Если меняются акционеры, учредители или руководители, то срок составит до 70 дней, а для изменений, касающихся сооружений и открытых площадок оператора — 120 дней. За это время проведут выездную таможенную проверку.

Также новый закон обязал компании подавать отдельное заявление на каждый вид изменений.

7 июня. Иностранные инвестиции в значимые секторы экономики будут контролировать строже

Иностранные инвестиции в организации и предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, возьмут под более строгий контроль. Соответствующий закон от 08.03.2026 № 51-ФЗ вступает в силу 7 июня.

Новые нормы расширят перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, для вложения в которые необходимо согласование с правкомиссией по иностранным инвестициям.

В него включат пользование участками недр, не имеющими федерального статуса, но содержащими значительные запасы полезных ископаемых. Речь идёт о месторождениях с извлекаемыми запасами нефти от 50 до 70 миллионов тонн, газа — от 30 до 50 миллиардов кубометров, золота — от 30 до 50 тонн, а также меди, урана, никеля, кобальта, лития, алмазов, металлов платиновой группы.

Также в перечень включат производство рыбной продукции и пастбищную аквакультуру в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей).

Кроме того, к сделкам, подлежащим предварительному согласованию, отнесены соглашения, которые предусматривают приобретение иностранными инвесторами в собственность, владение или пользование имущества, относящегося к основным производственным средствам хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Иностранные инвесторы обязаны в установленных случаях раскрывать информацию о приобретении пяти и более процентов акций, составляющих уставный капитал хозяйственного общества.

7 июня. Для военных ведут геномную регистрацию

Для участников боевых действий будет введена обязательная государственная геномная регистрация. Соответствующий закон от 08.03.2026 № 52-ФЗ вступает в силу.

Речь идёт о военнослужащих, сотрудниках войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Также обязательной геномной регистрации будет подлежать гражданский персонал, обеспечивающий проведение спецоперации.

Данные будут храниться до достижения сдавшими 100-летнего возраста либо до установления личности в случае их смерти. Образцы биоматериала могут быть уничтожены по письменному заявлению человека, если он уволен со службы. Кроме того, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, должны будут пройти дактилоскопию.

14 июня. Уклонившихся от принудительных работ будут заключать под стражу

В России расширят перечень оснований, при которых осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ, будут заключать под стражу на срок до 30 суток. Такие нормы законов от 15.12.2025 № 453-ФЗ и № 454- ФЗ вступают в силу 14 июня.

В него включены случаи невозврата в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда либо самовольной отлучки из него на срок более суток. При этом при возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих возвращение осужденного на место отбывания наказания из ежегодного отпуска, уголовно-исполнительная инспекция может продлить срок его возвращения до пяти суток.

22 июня. Срок передачи государству не востребованных на таможне авто сократят

Сроки обращения транспорта, не востребованного на таможне, в федеральную собственность будет сокращен с 60 до 30 дней. Соответствующий закон от 23.03.2026 № 61-ФЗ вступает в силу 22 июня.

Согласно документу, сведения о невостребованных товарах и транспортных средствах на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) будут размещать не на 60 дней, а на 30. По истечении этого срока, если авто никто не забрал, его обратят в федеральную собственность через судебную процедуру.

Если при хранении транспортного средства или товаров таможня обнаружит признаки нарушений, выходящих за рамки ее компетенции, информацию об этом передадут в профильный федеральный орган или его территориальное подразделение.

28 июня. Экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам

Осужденных за экстремизм, а также иностранцев и лиц без гражданства запретят переводить в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Соответствующий закон от 29.12.2025 № 537-ФЗ вступает в силу 28 июня.

По действующему законодательству осужденные или их родственники могут один раз за срок подать прошение о переводе в другую колонию. Обычно выбирают ту, которая находится рядом с местом жительства их близких. Исключение составляют осужденные за терроризм и особо опасные преступники. Новый закон распространит запрет на такой перевод на экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того

14 июня. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут блокировать средства или иное имущество граждан, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не позднее 24 часов со дня размещения на сайте Росфинмониторинга такой информации. Такие нормы закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ вступают в силу 14 июня.

30 июня. Срок временного пребывания в России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии, прибывших в страну в порядке, не требующем получения визы, будет увеличен до 180 суток в течение календарного года. Соответствующее постановление правительства от 27.04.2026 № 467 вступает в силу 30 июня.

30 июня. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из России иностранных граждан и лиц без гражданства продлят до 31 декабря 2027 года. Ранее предусматривалось, что он завершится 30 июня 2026 года. Соответствующее постановление правительства от 27.04.2026 № 468 вступает в силу 30 июня.

