Законы, вступающие в силу в мае

1 мая. Пенсию доставит только «Почта России»

С 1 мая, согласно вступающему в силу закону, выдавать пенсии наличными на дому или в кассе будет только «Почта России».

Прежде этим занимались как «Почта России», так и иные организации — они менялись в зависимости от региона. При этом у небольших организаций возникали проблемы с этой работой. Чтобы привезти пенсию в отдаленные деревни и села, например в период паводка, нужно было арендовать специальную технику, на что у небольших ООО просто не было денег. В результате при возникновении ЧС они отказывались доставлять туда выплаты в срок. Так, например, было в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях.

Теперь, кроме почты, никакие компании выдавать пенсии наличными не будут.

Переход на новые правила произведут в автоматическом режиме, писать заявление для этого не нужно. Безналом выплаты по-прежнему будут доставлять через банки.

1 мая. Лётчики и шахтеры получат прибавку к пенсии

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Она им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет. Для мужчин это 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Этот срок может быть снижен на пять лет, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности. Это в том числе бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей.

1 мая. Горячее питание в школах станет обязательным

Исполнитель услуг питания школьников должен будет согласовывать с заказчиком меню для каждой возрастной группы детей. Такое постановление правительства вступает в силу 1 мая.

Отдельно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников.

Также кабмин запретил исключать из меню горячее питание. Еще одно требование — исполнитель обязан ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.

4 мая. Системы оповещения о ЧС приведут в состояние готовности

Порядок создания и реконструкции систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях определит кабмин. Такой закон вступает в силу 4 мая.

Прежде в законодательстве не было определено, кто отвечает за организацию систем информирования граждан о природных и техногенных катастрофах, эпидемиях, военных конфликтах и их последствиях. Как результат — в некоторых населенных пунктах такие системы не ремонтировали с 80-х годов прошлого века.

Теперь в закон «О гражданской обороне» внесены понятия «оповещение населения» и «системы оповещения». Федеральные органы исполнительной власти будут не только создавать, но и реконструировать, а также поддерживать в состоянии постоянной готовности технические системы оповещения.

4 мая. Госорганы будут хранить геномную информацию всех преступников

С 4 мая, согласно вступающему в силу закону, будет расширен перечень людей, подлежащих обязательной геномной регистрации. В частности, в этот список попадут подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также граждане, находящиеся под административным арестом.

Прежде эта процедура была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следствия.

Проводить обязательную государственную геномную регистрацию подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений будут экспертные подразделения органов внутренних дел и Следственного комитета РФ.

Если у осужденных и подозреваемых возникнет право на реабилитацию, они смогут потребовать уничтожения их геномной информации. Это же смогут сделать подвергшиеся административному аресту граждане в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.

15 мая. Сокращены сроки признания погибшими пропавших без вести

Срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими сократили до полугода. Такой пакет законов вступает в силу с 15 мая.

Если очевидцами гибели стали представители командного состава, статус погибшего присвоят быстрее по заявлению командира.

Прежде в России действовала длительная и запутанная бюрократическая процедура признания человека погибшим и пропавшим без вести. Так, пропавшими считали тех, о ком нет сведений больше года, а чтобы суд признал бойца погибшим, необходимо ждать два года с момента окончания боевых действий. В итоге даже если очевидно, что человека больше нет, у родственников возникали проблемы с получением пособий и выплат и оформлением недвижимости. Сложности имелись и с выдачей справок о смерти военного — сделать это могли только медицинские организации. По новым нормам достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы тот был признан погибшим.

21 мая. Российские порты смогут не пускать иностранные суда

Капитаны морских портов получат право отказать в заходе в порт иностранному судну, нарушающему правила рыболовства. Соответствующий закон вступает в силу 21 мая.

Исключения сделают для кораблей, которые терпят бедствие или находятся в чрезвычайной ситуации. Также отойти от этого правила капитаны морского порта смогут при получении сообщения от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности о намерении провести проверку данного судна.

Порядок обмена информацией с другими государствами и международными организациями, в том числе в отношении списка зарубежных судов, нарушающих правила рыболовства, установит Правительство.

29 мая. Регистрацию ложных товарных брендов запретят

Начнет действовать запрет на регистрацию товарных знаков, которые содержат элементы, вводящие потребителя в заблуждение о месте производства продукции. Такой закон вступает в силу 29 мая.

Новые нормы позволят защитить производителей, рассчитывают законодатели.

Дело в том, что региональные бренды, пользующиеся популярностью у покупателей, не раз пытались подделывать. Так, производителям адыгейского сыра пришлось судиться, чтобы оставить исключительно за собой право его так называть. В октябре 2020 года суд вынес решение о запрете использования наименований «Сыр адыгейский» и «Новое имя адыгейского сыра» российскими компаниями, зарегистрированными за пределами Адыгеи.

Кроме того

1 мая. Постановлением кабмина уточнен порядок господдержки на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. В частности, теперь при отборе проектов Минсельхоз будет направлять в уполномоченный орган перечень транспортно-логистических узлов, определенный соглашением.

18 мая. В состав сведений, составляющих налоговую тайну, будут включены данные о снятии с учета физлиц в связи с их смертью. Такие нормы закона вступают в силу 18 мая.

18 мая. Федеральная налоговая служба, согласно вступающему в силу закону, будет предоставлять сведения о смерти владельца банковской карты в кредитные организации. Банки, имея такую информацию, остановят все операции по соответствующим счетам.

21 мая. Минобороны получит полномочия утверждать федеральные авиационные правила, регулирующие деятельность в области государственной авиации.

21 мая. Новые полномочия получит Федеральное казначейство — оно будет размещать средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступившие в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, и резерва по обязательному пенсионному страхованию. Делать это предписано в порядке, аналогичном тому, который установлен Бюджетным кодексом РФ для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

«Парламентская газета»: https://www.pnp.ru/economics/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-mae-3.html