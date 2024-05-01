Законы, вступающие в силу в мае

Последний месяц весны для россиян традиционно начинается с майских праздников, с начала месяца начнёт действовать и расширенная программа бесплатной газификации в СНТ, а лимит переводов без комиссии между своими счетами увеличат, пенсии лётчикам и шахтерам пересчитают, а дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства...

1 мая. 80-летним юбилярам повысят пенсию

В мае фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в апреле отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях её размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, её повышать не будут.

1 мая. Надбавки к пенсии летчиков и шахтеров пересчитают

В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжёлыми условиями труда. Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

1 мая. Банкам запретят брать комиссию за онлайн-переводы между своими счетами

Банки не будут брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях. Такой закон вступает в силу 1 мая.

Максимальная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц. Банк не сможет ограничить размер или количество операций в заданных пределах.

При этом норма не будет распространяться на случаи, когда человек придёт в банк, чтобы перевести деньги лично.

1 мая. Поступить на целевое обучение поможет портал «Работа России»

Поступать на целевое обучение россиянам будет помогать портал «Работа России», на котором работодатели будут размещать объявления о наборе. Соответствующий закон вступает в силу 1 мая.

В договоре о целевом обучении будут указывать обязательства заказчика о материальной и другой поддержке подопечного, оплате его жилья и гарантиях трудоустройства с указанием места работы. В свою очередь, студент должен будет гарантировать освоение образовательной программы в полном объёме и работу у своего спонсора не менее трёх лет.

Студенты смогут проходить производственную практику у будущего работодателя. Заказчик вправе установить в договоре требования к успеваемости своего подопечного и, если тот учится плохо, сократить поддержку.

Сейчас заказчиками целевого обучения могут быть госкорпорации, федеральные министерства и агентства, правительства регионов, муниципальные власти, госучреждения — театры, музеи, больницы, частные компании и даже индивидуальные предприниматели.

В мае 2024 года этот список расширят. Договоры на целевое обучение смогут также заключать резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, Арктической зоны и свободного порта Владивосток.

1 мая. Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства

Кабмин уточнил правила приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с орфанными заболеваниями. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 мая.

В частности, дети смогут оперативнее получать препараты из резерва фонда «Круг добра». В общей сложности процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней.

3 мая. Гостайну станут охранять по новым правилам

В России заработают новые правила госконтроля за защитой гостайны. Такое постановление правительства РФ вступает в силу 1 мая.

Осуществлять эту работу в рамках своих компетенций будут ФСБ, СВР, ФСТЭК и Минобороны.

Контролировать предписано учреждения и организации независимо от форм собственности, которые ведут работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну, а также хранят носители таких сведений. Проводить проверку должны на основании приказа или другого распорядительного документа, заверенного печатью. Подписать его должен руководитель органа госконтроля или уполномоченное на это должностное лицо.

Для проведения проверки создадут комиссию минимум из двух должностных лиц, имеющих допуск к гостайне.

3 мая. Коммунальных должников лучше защитят от коллекторов

Список лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности за услуги ЖКХ, расширят. В частности, в него включат наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Соответствующий закон вступает в силу 3 мая.

Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными.

Уже сейчас передавать коллекторам право взимать с собственников помещений задолженность по оплате ЖКУ запрещено управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям.

3 мая. За неправильное обращение с навозом будут штрафовать

За несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета будут штрафовать. Соответствующий закон вступает в силу 3 мая.

В частности, размер штрафа составит для должностных лиц 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50-60 тысяч, для юрлиц — 250-350 тысяч рублей. ИП и юрлиц также могут наказать приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В случае повторного нарушения в течение года должностных лиц смогут оштрафовать на 40-50 тысяч рублей, ИП — 60-70 тысяч, юрлиц — 350-450 тысяч рублей. И для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Если же неправильное хранение, переработка и транспортировка навоза и помета нанесли вред здоровью людей или окружающей среде, привели к эпидемии или эпизоотии, это повлечет штрафы для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей накажут штрафом от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или приостановят их деятельность на срок до девяноста суток. Штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до 600 тысяч рублей, или же к ним применят административное приостановление деятельности также на срок до 90 суток.

15 мая. Осужденным придётся оплатить доследственные проверки

В процессуальные издержки будут включать расходы, связанные с проверкой сообщения о преступлении, оплатить их придётся осужденным. Соответствующий закон вступает в силу 15 мая.

Сейчас положения Уголовно-процессуального кодекса относят к процессуальным издержкам расходы, связанные с производством уголовного дела, и возмещают их за счёт средств федерального бюджета или участников уголовного судопроизводства.

Вместе с тем дознаватель или следователь ещё до возбуждения уголовного дела, то есть при доследственной проверке, может проводить процессуальные действия, требующие определенных затрат. Согласно закону, эти расходы будут взыскивать с осужденных.

15 мая. Родных пропавших без вести обяжут проходить геномную регистрацию

Близкие родственники пропавших без вести — родители, дети, полнородные братья или сестры — будут обязаны проходить геномную регистрацию. Соответствующий закон вступает в силу 15 мая.

Проводить процедуру будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики.

Хранить геномную информацию предписано до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

26 мая. Приватизацию разрушенных причалов смогут ускорить

Приватизация разрушенного объекта речного порта станет возможна только при условии, что новый владелец отремонтирует его в течение пяти лет после покупки. При этом начальная цена такого объекта на аукционе будет составлять один рубль. Такой закон вступает в силу 26 мая.

Ещё одно условие — эти объекты нельзя будет перепрофилировать.

Новые нормы предусматривают, что портовые гидротехнические сооружения, в том числе причалы, перегрузочные комплексы и иное расположенное на территории и в акватории речного порта имущество, могут находиться как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности.

27 мая. Недвижимость и оборудование ТОСЭР смогут передавать резидентам без торгов

Управляющей компании на праве собственности или аренды смогут передать не только земельные участки, объекты капитального строительства, некапитальные сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), но и иное имущество. Такой закон вступает в силу 27 мая.

Распоряжаться таким имуществом управляющая компания будет в порядке и на условиях, которые установит правительство РФ.

Цель закона — упростить ведение бизнеса на территориях опережающего развития, созданных в закрытых административно-территориальных образованиях. Дело в том, что зачастую в зданиях на территории ТОСЭР находится движимое имущество, например оборудование, в котором заинтересованы резиденты, однако они не могут получить его без проведения торгов.

31 мая. Порядок подачи уведомлений о ведении бизнеса упростят

В России создадут общедоступный единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. В этот ресурс будет автоматически попадать информация из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 31 мая.

Таким образом, предпринимателям больше не надо будет подавать в контролирующий орган сведения об изменении местонахождения организации, места деятельности или о реорганизации, об изменении места жительства ИП — они будут подгружаться в реестр автоматически.

Кроме того, из перечня работ и услуг, о начале которых необходимо подавать уведомление, исключены деятельность в области фотографии, по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, по пошиву и ремонту обуви и одежды, перевозке грузов, производству измерительных приборов и электрической аппаратуры, ведению горных работ.

Кроме того

1 мая. Особо важные объекты оборонного значения, сведения о которых являются гостайной, не будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости. Перечень таких объектов установит правительство РФ.

1 мая. С 1 мая маркировка красной и чёрной икры станет обязательной. Участники рынка, осуществляющие ввод икры в оборот, будут обязаны наносить средства идентификации на упаковку и представлять сведения в систему «Честный ЗНАК». Коды маркировки, необходимые для формирования средств идентификации, станут предоставлять на платной основе.

1 мая. До 30 апреля 2025 года финансовое обеспечение ответственности для туроператоров в сфере выездного туризма должно быть сформировано в размере не менее 25 миллионов рублей.

1 мая. С 1 мая 2024 года акциз на игристые вина будет составлять 119 рублей за один литр, в 2025 году ставка будет 124 рубля, в 2026 году — 129 рублей. Ставка на крепленое (ликерное) вино в 2024 году составит 141 рублей за литр, в 2025 году — 147 рублей и в 2026 году — 153 рубля за литр.

3 мая. Федеральное казначейство, согласно вступающему в силу закону, получит доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчётах по государственному оборонному заказу.

6 мая. Российские самолёты, доставляющие людей и грузы с территории России на дрейфующие в Северном Ледовитом океане научно-исследовательские полярные станции, будут освобождены от прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля.

26 мая. В России создадут федеральную систему каталогизации продукции для информационного обеспечения государственных заказчиков, головных исполнителей и исполнителей по государственному оборонному заказу. В неё включат технические сведения о вооружениях и военной специальной технике, условия эксплуатации.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/