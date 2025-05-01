Законы, вступающие в силу в мае

1 мая. Надбавки к пенсии лётчиков и шахтёров пересчитают

В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это предполагает федеральный закон от 27 ноября 2001 года №155-ФЗ.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряжёнными и тяжёлыми условиями труда. Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

2 мая. Защитники Курской области получат статус ветерана боевых действий

Статус ветерана или инвалида боевых действий получат бойцы, участвовавшие в отражении вооружённого вторжения на территорию России. Соответствующий закон от 21.04.2025 №83-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Согласно документу, статус ветерана и инвалида боевых действий получат военные, в том числе уволенные в запас, отражающие вторжение на российскую территорию и пресекающие вооружённую провокацию на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне СВО. Такая мера также распространится на добровольцев, полицейских, сотрудников Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, судебных приставов, прокуроров, пожарных.

Пока что этих бойцов считают участниками контртеррористической операции, а значит, на присвоение статуса, дающего дополнительные льготы и преференции, они рассчитывать не могут.

2 мая. В России появятся новые критерии для статуса иноагента

Иноагентами смогут признать лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия (таких, например, как Международный уголовный суд). Соответствующий закон от 21.04.2025 №89-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Такой же статус смогут распространить на тех, кто помогает иностранным госорганам в работе, направленной против безопасности нашей страны, а также вовлекает людей в сбор сведений в военно-технической сфере, которые можно использовать против РФ.

2 мая. За несообщение о подготовке диверсии введут уголовную ответственность

За несообщение в правоохранительные органы о подготовке диверсии будет грозить уголовная ответственность. Соответствующий закон от 21.04.2025 №102-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Наказанием за такое преступление станет штраф до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

2 мая. Лица без гражданства смогут стать спортивными волонтёрами

К волонтёрской деятельности на спортивных мероприятиях можно будет привлекать не только россиян, но и лиц без гражданства. Соответствующий закон от 21.04.2025 №96-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Сейчас по закону о физической культуре и спорте лица без гражданства не могут быть волонтёрами на спортивных и физкультурных мероприятиях. При этом закон о волонтёрстве и закон о проведении Всемирных игр дружбы их участие в добровольческой деятельности допускает.

2 мая. Охранникам энергообъектов разрешат подавлять дроны

Сотрудники ведомственной охраны получат право применять спецсредства и огнестрельное оружие для того, чтобы отразить атаку беспилотников ещё на подлёте. Соответствующий закон от 21.04.2025 №99-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Сейчас подразделения транспортной безопасности предприятий ТЭК уже наделены правом противодействия беспилотникам. Однако после вступления в силу новых норм сотрудники служб безопасности смогут воздействовать на бортовые системы навигации дронов.

Если частные или ведомственные охранники при уничтожении беспилотника нанесут какой-то ущерб другим объектам, их освободят от ответственности.

5 мая. Транспортные прокуроры получат бесплатные помещения в портах

Прокуратуры на транспорте смогут пользоваться служебными и подсобными помещениями, оборудованием, средствами и услугами связи на вокзалах, в портах, аэропортах и метрополитене. Соответствующий закон от 3 февраля 2025 года №5-ФЗ вступает в силу 5 мая.

Минстрой по согласованию с Генеральной прокуратурой и Минтрансом установит требования к предоставляемым служебным и подсобным помещениям. Предполагается, что оборудованием таких помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи будут заниматься органы прокуратуры за счёт средств федерального бюджета.

9 мая. Импортные растения будут проверять перед отправкой в Россию

Фитосанитарный контроль подкарантинной продукции будут проводить перед отправкой в Россию. Такие нормы закона от 9 ноября 2024 №376-ФЗ вступают в силу 9 мая.

Этот же закон предусматривает возможность проведения по договорённости с иностранным государством аудита лабораторий, которые занимаются фитосанитарными проверками.

Порядок предотгрузочного контроля растений установит правительство РФ, а правила проведения аудита иностранных лабораторий утвердит Россельхознадзор.

25 мая. Имена злостных алиментщиков внесут в специальный реестр

В России создадут реестр неплательщиков алиментов. В новую базу данных занесут сведения о должниках по алиментам, привлечённых за это к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Соответствующий закон от 29 мая 2024 года №114-ФЗ вступает в силу 25 мая.

База данных будет открытой, самому должнику о том, что он туда попал, предписано сообщать в течение суток.

Сведения о злостном неплательщике алиментов будут храниться в реестре до тех пор, пока он полностью не погасит долг. Чтобы судебные приставы могли получать актуальные сведения о трудоустройстве должников, ФССП наладит взаимодействие через единую электронную систему с Социальным фондом.

30 мая. Упрощённые переводы без открытия банковского счёта ограничат

Воспользоваться механизмом упрощённой идентификации при переводах средств без открытия банковского счёта смогут только те, кто хочет перечислить сумму до 100 тысяч рублей. Такой закон от 29 мая 2024 года №122-ФЗ вступает в силу 30 мая.

Сейчас идентификацию вообще не проводят по переводам до 15 тысяч рублей, а если сумма больше, предусмотрена упрощённая идентификация. Для неё нужны только фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Новые нормы ограничат верхний предел суммой в 100 тысяч рублей.

Начиная с 30 мая полную идентификацию будут проходить все, кто переводит без открытия банковского счёта суммы больше 100 тысяч. В этом случае будут проверять не только ФИО и паспортные данные, но и дату и место рождения, ИНН, адрес. Если это иностранный гражданин, то проверят также законность его пребывания в России.

30 мая. Ответственность за распространение персональных данных усилят

В России ужесточат административную ответственность за утечку персональных данных. Соответствующий закон от 30 ноября 2024 года №420-ФЗ вступает в силу 30 мая.

В зависимости от объёма утечки максимальный штраф для граждан составит от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 600 тысяч рублей, для компаний - от пяти до 15 миллионов рублей.

За повторную утечку персональных данных оборотные штрафы для компаний составят до трёх процентов от годового оборота. А должностных лиц оштрафуют на сумму до 1,2 миллиона рублей.

За обработку биометрии на сервисах государственных органов без аккредитации смогут взыскать до двух миллионов рублей.

30 мая. Право на жилищную выплату сохранят сотрудникам ФСИН и после увольнения

Право на единовременную жилищную выплату сохранят за сотрудниками ФССП, ФСИН и нескольких других ведомств, уволенными без права на пенсию по не зависящим от них обстоятельствам. Соответствующий закон от 28 февраля 2025 года №21-ФЗ вступает в силу 30 мая.

Речь идёт о людях, уволенных по медицинским показаниям, в связи с болезнью, в связи с сокращением должности. До момента получения постоянного жилья им будут давать помещения в специализированном жилищном фонде.

При этом право на социальную выплату и право на предоставление жилых помещений не сохранится за уволенными, если в отношении них имеется вступивший в законную силу приговор суда за совершение в период прохождения службы умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления либо в случае наличия судимости за совершение указанных преступлений, в том числе снятой или погашенной.

Кроме того

9 мая. Из перечня данных, входящих в состав кредитной истории физического лица, исключены сведения о его месте рождения. Это предполагает вступающий в силу закон от 9 ноября 2024 года №380-ФЗ.

15 мая. Банки и микрофинансовые организации могут приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если от ЦБ России получена информация о попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Такие нормы закона от 13 февраля 2025 года №9-ФЗ вступают в силу 15 мая.

23 мая. В число финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам только после их тестирования, включат российские и иностранные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Соответствующие нормы закона от 23 ноября 2024 года №390-ФЗ вступают в силу 23 мая. Исключение составят облигации с ипотечным покрытием, а также выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, сто процентов акций которого принадлежит РФ, ВЭБ.РФ либо АО «ДОМ.РФ».

«Парламентская газета» (24.04.2025)