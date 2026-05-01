Законы, вступающие в силу в мае

1 мая. Лётчикам и шахтёрам пересчитают пенсию

В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам экипажей гражданских самолётов и работникам угольной промышленности. Это предполагает закон от 27.11.2001 №155-ФЗ.

Такие выплаты положены людям в связи с вредными или опасными условиями труда. Размер доплаты индивидуален — он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Величину надбавки корректируют четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

1 мая. Регистрацию кочевников будут вести по единым правилам

Утверждать порядок выдачи органами местного самоуправления документов, подтверждающих факт ведения кочевого или полукочевого образа жизни, будет Федеральное агентство по делам национальностей. Такое постановление правительства Российской Федерации от 13.04.2026 №397 вступает в силу 1 мая.

Прежде в нормативных актах не было уточнения, какой именно федеральный орган должен разрабатывать и утверждать этот порядок, и в результате в стране не было единого подхода к оформлению регистрации кочевников.

По сведениям Федерального агентства по делам национальностей, в России живёт 47 коренных малочисленных народов, общая численность которых составляет более 300 тысяч человек. В основном они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

1 мая. Вывезти золото из страны станет сложнее

С 1 мая из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещено вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Это предполагает указ Президента РФ от 25.03.2026 №193.

При этом запрет не будут применять, если золото вывозят через аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты (ФПП). Также разрешён вывоз золота физлицам в страны, не входящие в ЕАЭС. Это можно сделать через аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения ФПП. Кроме того, исключения распространят на случаи, когда золото вывозят юридические лица и индивидуальные предприниматели в страны за пределами ЕАЭС.

1 мая. БАДы оценят по критериям качества

Кабмин утвердил критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. Соответствующее постановление правительства от 13.04.2026 №398 вступает в силу 1 мая.

К критериям качества, в частности, будут относить: наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. При этом все указанные критерии необходимо применять одновременно.

Также потребуется подтверждение эффективности БАД, к примеру, в опубликованных исследованиях на основе научных источников, которые содержат информацию о составе добавки, режиме её дозирования и способе применения.

6 мая. Приставам запретят налагать взыскание на выплаты инвалидам и ветеранам

Список доходов, не подлежащих принудительному взысканию со стороны судебных приставов, расширят за счёт включения в них компенсационных выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам за приобретение ими технических средств реабилитации (ТСР). Соответствующий закон от 25.04.2026 №112-ФЗ вступает в силу 6 мая.

В частности, под защиту попадут компенсации инвалидам за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации, а также ветеранам за протезы (кроме зубных).

Кроме того, взыскание не коснется расходов на проезд к месту получения или изготовления таких средств, затрат на содержание собак-проводников и их ветеринарное обслуживание, а также расходов на проезд к месту получения собаки-проводника и обратно.

6 мая. Минкультуры определит приоритетные направления господдержки кино

Министерство культуры получит полномочия ежегодно утверждать объёмы государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов разных категорий, а также определять приоритетные темы для такого финансирования. Соответствующий закон от 25.04.2026 №106-ФЗ вступает в силу 6 мая.

Документ также предусматривает возможность выделять до 100 процентов сметной стоимости на производство и прокат национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Кроме того, уточняются формы господдержки кинематографии: полное или частичное финансирование будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными объёмами и только для проектов, соответствующих приоритетным темам.

10 мая. Обжалование решений суда станет проще

Судебные решения мировых судей и апелляционные решения районных судов можно будет обжаловать на региональном уровне. Такой пакет законов от 09.04.2026 №1-ФКЗ, №78-ФЗ, №79-ФЗ, №80-ФЗ вступает в силу 1 мая.

Сейчас эти судебные решения пересматривают кассационные суды общей юрисдикции. По новым правилам пересматривать решения будут верховные суды республик, краевые, областные суды и их президиумы. Если человек не согласится с решением регионального суда, за ним сохранится право подать жалобу в Верховный суд.

22 мая. Единое пособие смогут получать больше семей

Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы закона от 20.02.2026 №29-ФЗ вступают в силу 22 мая.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволят многодетным сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10 процентов.

Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января 2026 года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке.

28 мая. Банк России получит доступ к единому регистру сведений о населении

Центральный банк РФ получит доступ к федеральному регистру сведений о населении. Соответствующий закон от 28.11.2025 №442-ФЗ вступает в силу 28 мая.

Это необходимо регулятору для обеспечения идентификации клиентов в Центральном каталоге кредитных историй.

Прежде многие граждане сталкивались с проблемами при получении кредитов из-за неактуальной или неполной информации в кредитных историях. Новый закон решает эту проблему, давая Банку России возможность использовать самые современные и достоверные данные для идентификации заёмщиков.

28 мая. Критерии эффективности автошкол разработает МВД

Министерство внутренних дел России будет разрабатывать показатели эффективности автошкол. Соответствующий закон от 28.11.2025 №438-ФЗ вступает в силу 28 мая.

Сотрудники ведомства сформируют список критериев эффективности работы автошкол по программам профессионального обучения водителей. Информацию будут публиковать в открытом доступе, чтобы люди могли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе.

Список критериев будет включать итоги сдачи экзаменов и сведения об авариях, в которые попали выпускники. Информацию на сайте положено регулярно обновлять.

«Парламентская газета».