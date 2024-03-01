Законы, вступающие в силу в марте

80-летним юбилярам повысят пенсию, а автомобилистам позволят оформить однодневный полис ОСАГО

1 марта. Больницы лучше защитят от пожаров

Социальные учреждения в России начнут оснащать приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 марта.

Новые устройства установят в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых после проведения капитального ремонта или реконструкции. Кроме того, оборудование будут обязательно устанавливать при строительстве зданий для социальных учреждений.

В кабмине рассчитывают, что это снизит риски возникновения пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки.

1 марта. 80-летним юбилярам повысят пенсию

В марте фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в феврале отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях её размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, её повышать не будут.

Социальный фонд оформляет эту доплату автоматически, то есть обращаться в фонд с заявлением не требуется.

Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

На перерасчёт пенсии смогут также рассчитывать пенсионеры, которые в январе 2024 года закончили работать. Напомним, с 2016 года в России действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Однако после увольнения пенсии пожилым людям оперативно увеличивают. Причем размер повышения учитывает все пропущенные индексации.

1 марта. Реклама VPN-сервисов попадет под запрет

С 1 марта нельзя будет распространять информацию о способах обхода блокировок запрещённых интернет-ресурсов. Это предполагает вступающий в силу закон.

В частности, под запретом окажется реклама VPN-сервисов, которые не фильтруют трафик. Роскомнадзор сможет вносить такие страницы в Единый реестр запрещённых сайтов. В качестве критериев для блокировки будут использовать наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

1 марта. ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Для ограничения рисков закредитованности россиян с 1 марта 2024 года ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это предполагает вступающее в силу решение совета директоров Банка России.

В частности, надбавки повысят по ипотечным займам, которые выдают заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель рассчитывают, оценивая соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам.

Принятое позволит улучшить стандарты кредитования и темпы роста ипотеки будут более сбалансированными, рассчитывают в ЦБ.

1 марта. Покупатели узнают больше о производителях вина

Производители и розничные продавцы винодельческой продукции будут обязаны указывать на этикетке или контрэтикетке сведения о виде и производителе этого товара. Такие нормы закона вступают в силу 1 марта.

Контрэтикетка, напомним, находится с обратной стороны бутылки, на ней, как правило, содержится подробная информация о вине.

Также, согласно закону, Россельхознадзор не реже 1 раза в 2 года будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений.

Ранее, 1 сентября 2023 года, вступили в силу нормы этого же закона, согласно которым виноградари обязаны формировать паспорт виноградного насаждения и направлять его в Минсельхоз России и Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России. Порядок сбора данных о виноградных насаждениях и ведения паспорта виноградных насаждений поручено Минсельхозу.

1 марта. Открыть бизнес станет проще

С 1 марта 2024 года в режиме эксперимента начнёт работу комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Он позволит предпринимателям в рамках одной услуги зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счёт в банке. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 марта.

На всех этапах для подтверждения личности заявителя будут использовать единую биометрическую систему.

Эксперимент продлится год — до 1 марта 2025 года. В нём принимают участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг и оператор единой биометрической системы. Координатором апробации выступит ФНС России. Налоговая служба обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.

1 марта. Штрафы за нарушение безопасности ТЭК повысят

В России усилят административную ответственность за несоблюдение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам высокой категории опасности. Такой закон вступает в силу 1 марта.

Размер штрафа для граждан составит от 10 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; для юридических лиц — от 150 до 450 тысяч рублей.

Скорректировать законодательство потребовалось, так как сейчас субъектам ТЭК выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности предприятий. Чтобы повысить защищенность ТЭК, в статье 20.30 КоАП РФ увеличили санкции за несоблюдение требований безопасности.

1 марта. Торговля животными пойдёт по новым правилам

В местах для торговли животными будет разрешено содержать лишь здоровых зверей при наличии ветеринарного сопроводительного документа, заболевшую живность предписано изолировать и лечить. Такое постановление правительства вступает в силу 1 марта.

Режим освещения в помещениях, где содержат зверей, должен быть приближен к естественному циклу жизни: день — ночь.

Требования к содержанию животных в местах торговли будут разными — в зависимости от их вида: кошки и собаки, кролики и грызуны, птицы, рептилии, аквариумные рыбы.

Например, места содержания кошек предписано оборудовать устройством для стачивания когтей. Температурный режим в местах содержания собак (щенков), кошек (котят) необходимо поддерживать в диапазоне от 22°С до 26°С. В местах содержания аквариумных рыб, моллюсков и ракообразных должна быть обеспечена еженедельная замена 30 процентов основного объема воды.

При этом нормы постановления не распространятся на торговлю животными в рамках: охраны и использования животного мира, рыболовства и сохранения водных биоресурсов, аквакультуры (рыбоводства), охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Также их не будут применять в отношении сельскохозяйственных и лабораторных животных, при продаже животных самозанятыми гражданами.

1 марта. За состоянием железнодорожных мостов станут следить тщательней

Владельцы мостов и тоннелей, по которым движется электротранспорт, будут обязаны следить за их состоянием. Такой закон вступает в силу 1 марта.

Минтранс России установит порядок и периодичность такого обследования.

В процессе эксплуатации таких мостов и тоннелей предписано соблюдать не только требования Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, но и техрегламентов и проектной документации.

1 марта. Авиадебоширы получат отпор

Члены экипажа самолёта получат право применять все необходимые меры, в том числе принуждения, в отношении людей, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта либо угрозу жизни или здоровью других пассажиров и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. Такой закон вступает в силу 1 марта.

Кроме того, согласно документу, соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности будут также обязаны компании, использующие здания и площади, не относящиеся к объектам воздушной инфраструктуры, но находящиеся в границах аэропортов. Речь, в частности, идет о магазинах, кафе и складах.

1 марта. Допуск к участию в программе «Пушкинская карта» скорректируют

Требования к организациям культуры для участия в программе «Пушкинская карта» будут расширены. Такое постановление правительства вступает в силу 1 марта.

В числе таких требований — регистрация в качестве юридического лица, ведущего деятельность в сфере культуры, наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, а также отсутствие в реестре иностранных агентов сведений об организации, ее руководителе, собственниках и главном бухгалтере.

2 марта. В России появятся однодневные ОСАГО

Автовладельцам разрешат заключать краткосрочные договоры ОСАГО — на срок от одного дня до трёх месяцев. Предполагающий это закон вступает в силу 2 марта.

В зависимости от срока действия такого договора страховщик сможет устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов.

Краткосрочные ОСАГО могут пригодиться тем, кому машина нужна нечасто. Например, воспользоваться таким полисом можно будет людям, которые хотят перегнать авто куда-то для перепродажи или временно пустить за руль водителя, не вписанного в страховку.

15 марта. Документы об образовании придут в «цифру»

С 15 марта по 31 декабря 2024 года эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации будет проходить в новом формате: кроме школ, колледжей и вузов в нем также будут участвовать учреждения дополнительного образования. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 15 марта.

Как и прежде, эксперимент пройдёт в три этапа. Во время первых двух этапов будут отрабатывать механизм формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании, о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании, а также практику передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.

Аттестаты и дипломы будут формироваться в электронном виде с помощью работающего в тестовом режиме Единого реестра цифровых документов об образовании. На третьем, заключительном, этапе эксперимента — с 1 октября по 31 декабря — будут проведены мероприятия по вводу этого реестра в полноценную эксплуатацию.

Кроме того

1 марта. Вступает в силу запрет на совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены.

1 марта. Кабмин своим постановлением уточнил порядок лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств. Его будут производить с использованием ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Сведения, которые находятся в реестре лицензий, в автоматическом режиме будут поступать в информсистему.

1 марта. Крупнейшие налогоплательщики, согласно вступающим в силу нормами закона, будут обязаны представлять в налоговые органы книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций по месту их постановки на учёт в таком качестве.

1 марта. В России создадут федеральную государственную информационную систему состояния окружающей среды. В систему в том числе включат данные о загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне, объеме или о массе выбросов.

1 марта. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые учтёнными агролесомелиоративными насаждениями, будут предоставлять арендаторам смежных земельных участков в аренду без проведения торгов. Кроме того, агрофитомелиоративные мероприятия включат в федеральный закон о мелиорации.

1 марта. Домашнюю птицу, пушных зверей, оленей, верблюдов, пчёл, объекты аквакультуры животного происхождения, крупный рогатый скот отнесут к животным, подлежащим индивидуальному или групповому маркированию и учёту. Животным будут присваивать уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер, который предписано заносить во ФГИС «ВетИС».

1 марта. С 1 марта 2024 года к страховым организациям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование, установят дополнительные требования. Так, такие компании должны иметь опыт осуществления агрострахования не менее пяти лет и обладать собственными средствами в размере не менее трёх миллиардов рублей.

1 марта. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу подземных вод или геологическое изучение, смогут размещать в пластах горных пород подземные воды после извлечения из них полезных компонентов. Такой закон вступает в силу 1 марта.

Делать это предписано в соответствии с утвержденным техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых.

1 марта. Наличие лицензии на производство, хранение и поставки табачной продукции, айкосов и вейпов станет обязательным. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта. При отсутствии или аннулировании лицензии установленное основное технологическое оборудование законсервируют.

1 марта. Для движения по дорогам крупногабаритного транспорта, масса которого с грузом или без груза превышает на 10 процентов допустимую массу или нагрузку на ось, будет необходимо получить специальное разрешение в «Росавтодоре» или подведомственных ему учреждениях.

1 марта. За нарушение порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности будут привлекать к административной ответственности. Такой закон вступает в силу 1 марта.

1 марта. В России установят административную ответственность за нарушение порядка и сроков размещения информации в системе контроля за расходованием средств дорожных фондов. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей; для юридических лиц — от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей.

1 марта. Вступают в силу утвержденные кабмином требования к региональному стандарту транспортного обслуживания населения. Речь идет о перечне и целевых значениях показателей, которые характеризуют доступность, безопасность и комфортность регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом во взаимосвязи с перевозками другими видами транспорта общего пользования.

1 марта. Для проезда грузовиков, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, через пункты пропуска на госгранице и по трассам, которые ведут к ним, необходимо зарезервировать дату и время. С 1 марта 2024 года это можно сделать с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Также вступает в силу закон, согласно которому для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспорта можно будет использовать обученных и аттестованных в установленном порядке служебных собак.

1 марта. Сферу правового регулирования Кодекса торгового мореплавания и Кодекса внутреннего водного транспорта пополнят понятия «автономное судно», «полуавтономное судно», «полностью автономное судно». Новыми нормами, в частности, установлено, что автономные суда, которые используются для торгового мореплавания, могут быть зарегистрированы в Российском международном реестре судов. Исключение составляют полностью автономные суда, перевозящие пассажиров.

1 марта. С 1 марта, согласно вступающему в силу постановлению правительства, грузы повышенной опасности можно будет перевозить транспортными средствами внутреннего водного или железнодорожного транспорта при наличии уведомления о планируемой перевозке, направленного в «Ространснадзор» или его территориальный орган. Исключение сделают для грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд.

1 марта. Заявление на ввоз лекарственных средств можно будет заполнить в «личном кабинете» на портале госуслуг. Кроме того, с 1 марта 2024 года через портал госуслуг можно будет подать заявление о выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1 марта. Согласно вступающим в силу нормам закона, резиденты-экспортёры будут обязаны предоставлять в ЦБ РФ данные о валютных активах своих дочерних компаний.

1 марта. Срок прохождения аккредитации сократят с 61 до 54 рабочих дней. Этим же постановлением кабмина установлена возможность подачи документов посредством федеральной государственной информационной системы в области аккредитации.

13 марта. Перечень микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, будет расширен. Такое постановление Правительства вступает в силу 13 марта. В частности, в него включат вирус Гетах, ботулинические токсины, нодулярины, палитоксин, антарин, диамфотоксин, цитотоксин коксиелла бурнетии, уабаин, домоевая и окадаевая кислоты, вирусы Пуумала, Нипах, Черной Лагуны, Лухо, Бебару, Зика, Риобраво.

12 марта. В России введут единую форму анкеты для поступления на государственную или муниципальную службу. Такой закон вступает в силу 12 марта. Форму анкеты, перечень включаемых в неё сведений, порядок и сроки их актуализации своим указом установит президент.

15 марта. Сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, действие которых истекает с 15 марта 2024 года по 14 марта 2025 года, автоматически продлят на один год.

17 марта. Списки прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещён или ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля, будет дополнен. В частности, в него попадут прекурсоры для производства наркотических средств катинонового, амфетаминового и фентанильного рядов и для синтеза метадона.

18 марта. Представить заявление о выплате возмещения по вкладам можно будет в электронной форме. Это можно сделать через сайт Агентства по страхованию вкладов или единый портал госуслуг.

25 марта. Система страхования вкладов распространится на средние предприятия, социально ориентированные НКО, профсоюзные организации, адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, которые открыли счета для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29247/