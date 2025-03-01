Законы, вступающие в силу в марте

Дети больше не смогут купить энергетики, все доходы иноагентов зачислят на специальный рублевый счёт, а медики сообщат полиции о людях с неустойчивой психикой.

ЖКХ

1 марта. Регионы не смогут завысить плату за отопление

Органы власти субъектов РФ смогут и впредь принимать решения о переходе к такому варианту оплаты за отопление, как включение этих сумм в платежки только в холодное время года. Однако сделать это нужно будет не позже чем за три месяца до начала применения нового способа расчетов. Соответствующее постановление Правительства от 29 августа 2024 года №1176 вступает в силу 1 марта.

Принимать обратное решение — о равномерной оплате в течение всего года — регионы больше не смогут.

Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах. В большинстве регионов люди платят за тепло только в период его подачи по фактическим показаниям счетчиков. Однако в некоторых субъектах действует так называемая система 1/12, когда собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года: за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год. Сумма в такой квитанции обычно меньше, чем в той, что приходит по факту потребленного тепла, но суммарный платеж за год при любом способе расчетов не должен отличаться.

При этом у системы 1/12 есть одна неприятная особенность — наличие так называемого тринадцатого счета в начале года. Корректировка может быть и отрицательной, если зима была теплой, но чаще всего в январе собственникам приходится платить больше, ведь накануне происходит увеличение тарифа, которое также законодательно обосновано. Чтобы раз и навсегда внести ясность в платежки, кабмин запретил регионам переходить на способ оплаты равными частями — останется только оплата по факту потребления. Но субъекты РФ, где такой способ был ранее определен, смогут его сохранить.

1 марта. За подготовку к отопительному сезону ответят местные власти

Отвечать за обеспечение надлежащей подготовки к отопительному периоду будут муниципальные власти, теплоснабжающие организации и коммунальные предприятия. Соответствующий закон от 8 августа 2024 года №311-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Документ уточнил полномочия разных ведомств и теплоснабжающих организаций. Так, правительство будет устанавливать критерии надёжности теплоснабжения потребителей. Минэнерго России утвердит правила обеспечения готовности к отопительному периоду и установит правила оценки такой готовности. Ведомство будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.

Органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов обязаны будут обеспечивать готовность к отопительному периоду. У них должны быть согласованные планы ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Расследованием причин аварий займутся федеральные органы исполнительной власти. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводить профилактические и контрольные мероприятия, в том числе выездные проверки.

1 марта. Проголосовать на общих собраниях жильцам многоэтажек помогут «Госуслуги»

Жильцы многоквартирных домов могут голосовать на общих собраниях через портал госуслуг. Такие нормы закона от 13 декабря 2024 года №463-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Новые нормы предполагают, что информацию о размещенном в государственной информационной системе ЖКХ сообщении о проведении общего собрания жильцов и протокол такого собрания будут направлять на портал госуслуг.

Администратор собрания за десять дней до его проведения должен разместить соответствующую информацию на досках объявлений в подъездах или рядом с домом. Жильцы смогут голосовать через «Госуслуги». При этом использовать другие информационные системы запретят. Исключением будут случаи, когда собственники квартир приняли решение о проведении собрания с использованием других информсистем до дня вступления закона в силу.

1 марта. Учредителей недобросовестных УК возьмут на заметку

Учредителя управляющей компании (УК), доля которого в ее уставном капитале превышает 50 процентов, в случае лишения организации лицензии также будут вносить в реестр дисквалифицированных лиц. Предполагающее это постановление правительства от 31 июля 2024 года №1040 вступает в силу 1 марта.

Прежде в такой реестр включали только генерального директора УК.

Дисквалифицированный учредитель не может создавать новую управляющую компанию до тех пор, пока не будет исключен из реестра.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ

1 марта. Медики будут сообщать полицейским о людях с неустойчивой психикой

Медики будут предоставлять сотрудникам органов внутренних дел информацию о людях с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий. Предполагающий это закон от 22 июля 2024 года №195-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Передавать такие сведения полиции предписано с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Если будет нужно раскрыть врачебную тайну без согласия гражданина или его законного представителя, это можно будет сделать по запросу МВД.

Перечень лиц, информацию о которых нужно передавать полиции, будет определять врачебная комиссия медицинской организации с обязательным участием в ее составе врача-психиатра.

1 марта. Священники поддержат пациентов больниц

Священнослужители смогут посещать пациентов больниц не только в обычных палатах, но и в реанимации. При этом им придется отключить или перевести в беззвучный режим мобильники и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Такой приказ Минздрава от 19.11.2024 №628н вступает в силу 1 марта.

Пройти в медучреждение духовники смогут, только предъявив документ, подтверждающий принадлежность к централизованной религиозной организации или организации, входящей в ее структуру.

Богослужения и другие религиозные обряды будут проводить в отдельных помещениях — их должна выделить администрация больницы. Приходить к больным священники должны в общие часы посещений либо во время, заранее согласованное с руководителем отделения больницы, в котором находится пациент.

1 марта. Инклюзивное образование в школах станет доступнее

Школы будут обязаны создавать специальные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Соответствующий закон от 8 августа 2024 года №315-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Делать это предписано в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации.

Минпросвещения по согласованию с Минобрнауки, Минздравом и Минтрудом установит типовой порядок организации деятельности по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Кроме того, в законе об образовании термин «умственная отсталость» заменен на «нарушение интеллекта».

1 марта. Правила госаккредитации образовательной деятельности уточнят

Сроки для обращения образовательных организаций за предоставлением госаккредитации дифференцируют в зависимости от продолжительности образовательной программы. Предполагающие это закон от 8 августа 2024 года №312-ФЗ и постановление правительства от 12 ноября 2024 года №1531 вступают в силу 1 марта.

Помимо этого, новые нормы вводят ограничение в шесть месяцев для повторного обращения с заявлением на госаккредитацию, если ранее организация получила отказ.

Также закон разрешил использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись для визирования документов при государственной аккредитации образовательной деятельности.

1 марта. Работодатели будут обязаны компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении

Неиспользованные отгулы за труд в выходные и праздничные дни оплатят работнику при его увольнении. Такой закон от 30 сентября 2024 года №339-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Действующее законодательство обязывает работодателя предоставить сотруднику дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздник. При этом до сих пор в нормативных актах не была прописана конкретная дата оформления отгула и компенсация за неиспользованные дни отдыха при увольнении.

Теперь отгул, который не был использован в течение года, не сгорит: отгулять его уже не получится, но начальство будет обязано выплатить работнику компенсацию при увольнении.

1 марта. За наставничество будут доплачивать

Работникам предприятий будут доплачивать за выполнение функций наставника. Соответствующий закон от 9 ноября 2024 года №381-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Речь идет о выполнении специалистом поручения работодателя помочь другому работнику овладеть профессией.

Сроки и форму наставничества предписано указывать в трудовом договоре или допсоглашении. У работника будет право досрочно отказаться от такой нагрузки, а у работодателя — досрочно отменить поручение о наставничестве, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня.

1 марта. За участниками СВО сохранят рабочие места на весь период контракта

За бойцами специальной военной операции рабочие места сохранят на весь период их службы, а не на год, как было раньше. Предполагающие это нормы закона от 26 декабря 2024 года №498-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Прежде у работников, заключивших контракт на срок более одного года, не было законодательной возможности сохранять за собой рабочее место и это могло привести к их увольнению.

Это исправили новые нормы. Также на весь период службы теперь будут действовать трудовые гарантии членам семей бойцов.

1 марта. Инвалиды смогут пройти социокультурную реабилитацию

Инвалидов в России будут направлять в том числе на социокультурную реабилитацию. Предполагающий это закон от 26 декабря 2023 года № 651-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Также, согласно документу, при назначении средств технической реабилитации наряду с медицинскими показаниями будут учитывать и социальные.

Закон уточняет полномочия федеральной и региональной власти по адаптации инвалидов, а также вносит в законодательство такие понятия, как «социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов», «реабилитационная организация», «государственная система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». Кроме того, документ регламентирует полномочия федеральных и региональных властей в этой сфере, например регионы получат полномочия обеспечивать сопровождаемое проживание инвалидов.

Также для профилактики и предупреждения детской инвалидности предусматривается предоставление ранней помощи детям от рождения до трех лет, имеющим ограничения жизнедеятельности или риск развития ограничений жизнедеятельности.

Со своей стороны, правительство РФ установило единые подходы к организации и предоставлению ранней помощи детям от рождения до трех лет и их семьям во всех регионах России. Такие услуги нужны детям с инвалидностью, детям с IV-V группами здоровья, воспитанникам детских домов, детям, воспитывающимся в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Также услуги по ранней помощи необходимы детям с особенностями в физическом и психическом развитии или с отклонениями в поведении.

1 марта. Продажу энергетиков детям запретят

В России запретят продавать безалкогольные тонизирующие, в том числе энергетические, напитки несовершеннолетним. Такой закон от 8 августа 2024 года №304-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Под «безалкогольными тонизирующими напитками» будут понимать напитки, содержащие тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. Исключением при этом станут чай, кофе и напитки на их основе.

Для того чтобы удостовериться в совершеннолетии покупателей, продавцы смогут потребовать у них «документ, позволяющий установить возраст».

Кроме того, региональные власти могут устанавливать запрет продажи энергетиков в зданиях и помещениях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях.

1 марта. Несовершеннолетних защитят от сниффинга

Дети больше не смогут купить потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Запрет на это предусмотрен вступающим в силу законом от 30 ноября 2024 года №438-ФЗ.

Речь идёт о зажигалках, баллончиках для заправки, портативных туристских газовых плитах.

Предусмотрены в законодательстве и штрафы для тех продавцов, которые решат нарушить запрет. Так, размер взыскания для граждан составит 40-60 тысяч, для должностных лиц — 150-300 тысяч, для юридических — 400-600 тысяч рублей.

1 марта. Гидов включат в специальный реестр

С 1 марта 2025 года экскурсоводам и гидам-переводчикам для работы в сфере экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию. Соответствующие нормы закона от 22 июня 2024 года №143-ФЗ вступают в силу 1 марта.

После прохождения аттестации региональный орган госвласти в сфере туризма включает сведения о специалисте в Единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и выдает нагрудную идентификационную карточку.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

1 марта. Начать освоение садовых участков придется в течение трёх лет

Освоением земельного участка будут считать проведение одного или нескольких мероприятий, в результате которых участок приводится в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года №307-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Также документ предусматривает срок такого освоения — не более трёх лет. При этом если мероприятия по освоению предусмотрены проектом рекультивации земель, то этот период предписано установить в соответствии с таким проектом.

Прежде в законодательстве не было определено, какие садовые участки можно считать заброшенными, и это мешало вовлекать такие земли в оборот. Более того, заброшенные постройки нередко горели, земля под ними зарастала бурьяном, в том числе опасным борщевиком. Помимо этого, на таких участках образовывались хаотичные свалки.

1 марта. Срок приёма документов для участия в земельном аукционе сократят

Порядок проведения аукциона по продаже или аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, будет уточнен. Такой закон от 28 декабря 2024 года №538-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Так, срок проверки оснований, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона, сократится с двух месяцев до тридцати дней, срок размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов — с 30 до 10 рабочих дней до даты проведения аукциона.

Также с пяти до трех рабочих дней уменьшится срок приема документов для участия в аукционе. Сведения о количестве участников торгов без указания иных сведений о них и информацию о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин такого решения, предписано размещать на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

1 марта. Строить частные дома на средства маткапитала помогут эскроу-счета

Материнский капитал можно будет использовать для оплаты ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами. Предполагающий это закон от 22.07.2024 №187-ФЗ и постановление правительства от 25.01.2025 № 46 вступают в силу 1 марта.

Такие счета позволяют оплатить выполненную работу только после ее фактического завершения, и это гарантия добросовестности нанятой строительной компании. С 1 марта 2025 года механизм эскроу-счетов будут использовать в сегменте индивидуального жилищного строительства.

По данным правительства, общее число семей, направивших материнский капитал на покупку или реконструкцию жилья, уже превысило 9,5 миллиона. При этом треть из них сделала это без привлечения кредитов. Помимо строительства или покупки жилья, эти средства можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии родителей, покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

1 марта. Частные дома придётся регистрировать сразу после строительства

Регистрировать здания и сооружения нужно будет сразу после их строительства или реконструкции. Такие нормы закона от 26 декабря 2024 года №487-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Сделки с земельным участком без межевания станут невозможны. Также собственники зданий и сооружений, не имеющие прав на участки, на которых они расположены, должны будут приобрести эти участки в собственность или взять в аренду.

Цель новых правил — обеспечить создание полного и точного реестра недвижимости. Сейчас в реестре 17 миллионов участков без точных границ.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

1 марта. На розничных рынках будут строже следить за применением кассовых аппаратов

Управляющие розничными рынками компании будут обязаны ежемесячно проверять у арендаторов наличие контрольно-кассовой техники (ККТ). Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года №273-ФЗ вступает в силу 1 марта.

При выявлении факта отсутствия регистрации ККТ управляющая компания обязана немедленно уведомить лицо, с которым заключен договор о предоставлении торгового места, о необходимости устранения нарушения. Продавцов, пренебрегших кассовыми аппаратами, не допустят к торговому месту до устранения нарушения. Если в течение 15 рабочих дней нарушение не устранят, УК обязана будет в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о предоставлении торгового места.

Этот же закон уточняет перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право не применять ККТ на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. В частности, такое право сохранили для компаний и ИП, применяющих систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога при торговле продовольствием. При этом у продавца должно быть не более трех торговых мест на розничном рынке, а совокупная площадь торговых точек не должна превышать 15 квадратных метров.

Такое право получили и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения.

Помимо этого, право не использовать контрольно-кассовую технику предоставили индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

1 марта. Руководство рынков начнут штрафовать за продавцов без касс

В России начнут взимать штрафы за предоставление места продавцам на рынках без зарегистрированных касс. Соответствующий закон от 8 августа 2024 года №284-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Для должностных лиц размер взыскания составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф будет для должностных лиц от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, юридических — от 300 тысяч до миллиона рублей.

1 марта. Получить лицензию на производство алкоголя помогут «Госуслуги»

Подать документы для государственной регистрации основного технологического оборудования в Росалкогольтабакконтроль можно будет через единый портал госуслуг. Предполагающие это нормы закона от 8 августа 2024 года №316-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Согласно документу, решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче по заявлению, которое подано через «Госуслуги» или через ЕГАИС, необходимо принять в течение 20 рабочих дней со дня регистрации представленных документов.

Решение о выдаче или отказе выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции — в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов.

1 марта. В рекламе кредитов появятся предупреждающие надписи

Если в рекламе потребительского кредита указано хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость займа, то в ней должен быть и призыв ознакомиться в интернете с остальными условиями. Такие нормы закона от 26 декабря 2024 года №479-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Размер этой информации должен быть не менее пяти процентов от площади рекламы, в теле- и радиопрограммах — продолжительностью не менее трех секунд.

Этот же закон ввел новые требования к социальной рекламе в интернете. Она должна составлять не меньше пяти процентов годового объема рекламного контента в Сети. На распространение такой рекламы предписано заключать договоры.

1 марта. Сельхозпродукцию станет удобнее продавать через агроагрегаторы

В законодательство внесут такие понятия, как «фермерская продукция» и «инфраструктура рынка фермерской продукции». Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 8 августа 2024 года №297-ФЗ. Этот же документ позволит упорядочить работу и создать стимулы для развития агрегаторов.

Организаторы агроагрегаторов, согласно новым нормам, смогут получать господдержку от регионов.

Агроагрегаторы — это предприятия, которые будут закупать продукцию у фермеров, перерабатывать и заниматься ее сбытом.

ЭКОЛОГИЯ

1 марта. Экологическую информацию соберут в одной системе

С 1 марта в России заработает федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Такие нормы закона от 4 августа 2023 года №450-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Новый ресурс объединит информацию о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне, объёме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления и иная информация.

Поставлять информацию в систему будут федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также юридические и физические лица. Их обязали обеспечивать полноту, достоверность и актуальность сведений, а также своевременность их размещения.

1 марта. Бороться с браконьерами помогут постоянные рейды

Сотрудники Росрыболовства начнут проводить постоянные рейды на водоемах, чтобы своевременно выявлять браконьеров. Соответствующий закон от 30 ноября 2024 года №439-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Исключение сделают лишь для морских биоресурсов.

Инспекторы смогут пресекать любые виды нарушений, беспрепятственно осматривать рыболовные и рыбоводные участки акватории, проверять документы у рыбаков и при наличии оснований сразу возбуждать дела.

1 марта. В России появится единая информсистема по карантину растений

В России заработает единая федеральная государственная информационная система (ФГИС) в области карантина растений. Это предполагает вступающий в силу закон от 25 декабря 2023 года №652-ФЗ.

Новый ресурс объединит сведения о гражданах и юридических лицах, участвующих в получении госуслуг в этой области, а также осуществляющих карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции.

Информация, содержащаяся в системе, будет доступна органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам в электронной форме бесплатно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 марта. Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон от 26 февраля 2024 года вступает в силу 1 марта.

Новые правила позволят людям лучше защититься от банковских мошенников. Запрет может быть разным: по виду кредитора (банк или МФО) и по способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно).

Чтобы установить самозапрет, нужно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги». Аналогичным способом самозапрет можно снять. Воспользоваться услугой россияне будут вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете включат в кредитную историю.

1 марта. Покупателей лучше защитят от недоброкачественных лекарств

Из продажи станет проще убрать лекарства с истекшим сроком годности. Также под запрет попадет реализация препаратов с маркировкой, при сканировании которой отсутствуют сведения о медикаменте. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года №292-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Продажа лекарств с истекшим сроком годности всегда была запрещена, но закон устанавливает автоматическую «смычку» между системой мониторинга движения лекарственных препаратов с недостоверным QR-кодом или с истекшим сроком годности. Из продажи также уберут медикаменты, гражданский оборот которых прекращен.

1 марта. Ароматизаторы в некурительной табачной продукции попадут под запрет

В России начнет действовать запрет при производстве некурительной табачной продукции использовать ароматизаторы, красители и добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 8 августа 2024 года №325-ФЗ.

Также документ запретит наносить на упаковку некурительной табачной продукции информацию, которая создает ложное впечатление о том, что эти изделия являются менее вредными, чем другие.

1 марта. Иноагентам придётся открыть спецсчета

Вознаграждения иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности, средства, полученные от отчуждения и сдачи в аренду их транспорта и недвижимого имущества, а также проценты по вкладам и дивиденды будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 520-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то, согласно документу, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему деньги.

Внесению на специальный рублевый счёт будут подлежать также платежи, которые не перечислены иностранному агенту на день вступления в силу этого закона, в том числе в нарушение срока исполнения обязательств перед иноагентом.

ТРАНСПОРТ

1 марта. Регионы займутся созданием схем дорожного движения

Региональные власти смогут разрабатывать и утверждать документацию по организации дорожного движения. Предполагающий это закон от 8 июля 2024 года №171-ФЗ вступает в силу 1 марта.

В частности, власти субъектов смогут устанавливать порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем организации дорожного движения, а также внесения изменений в утвержденные схемы.

При этом органы местного самоуправления получат право утверждать проекты организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения либо их участков и иных автодорог, расположенных в границах муниципального образования, а также внесения изменений в эти проекты.

1 марта. Для регистрации автомобиля полис ОСАГО не понадобится

Чтобы поставить машину на учет в ГИБДД, больше не нужен будет полис ОСАГО. Предполагающий это закон от 8 июля 2024 года №174-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Полис не будут требовать ни при регистрации нового автомобиля, ни при смене собственника. При этом обязанность водителей иметь при себе полис автогражданки сохранится — передвижение без него по-прежнему будет грозить штрафом.

Помимо этого, у автолюбителей, чей транспорт находится в розыске, появится возможность подать заявление о снятии его с регистрации.

1 марта. Каботажные автоперевозки регламентировали законом

Перевозчики из ЕАЭС смогут совершать каботажные грузоперевозки по России. Это предполагает вступающий в силу закон от 29 декабря 2022 года №627-ФЗ.

Каботажная перевозка — это транспортировка грузов и пассажиров между двумя пунктами в пределах одного государства, выполненная иностранным перевозчиком. В данном случае — между городами, расположенными на территории России, с использованием транспорта перевозчиков из стран ЕАЭС.

Новые нормы предполагают, что для таких перевозок будет необходимо предварительно проинформировать Ространснадзор. В течение 24 часов с момента получения заявки служба разрешит или запретит перевозку.

Иностранный перевозчик сможет выполнить рейс внутри России только после завершения международной автоперевозки, но не более трех последовательных каботажных поездок. Последняя из них должна быть завершена в течение семи дней со дня разгрузки по его международному рейсу. За нарушение правил каботажных автоперевозок перевозчик будет отстранен от них на один год.

1 марта. За нарушение отчётности о расходовании средств дорожных фондов будут штрафовать

За нарушение порядка и сроков размещения информации в системе контроля за расходованием средств дорожных фондов владельцами автодороги общего пользования местного значения или частной автомобильной дороги общего пользования начнут штрафовать. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 21 ноября 2022 года №464-ФЗ.

Размер взыскания для граждан составит 1-2 тысячи рублей, для юридических лиц — 5-15 тысяч рублей.

За повторное совершение указанного административного правонарушения предусмотрена повышенная административная ответственность: размер штрафа для граждан — 4-7 тысяч, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей.

Кроме того

1 марта. Определять сроки внесения заключений экспертизы и деклараций промышленной безопасности в реестры будут по административным регламентам, при этом в случае направления их в электронном виде срок не должен превышать трех рабочих дней. Такой закон от 8 августа 2024 года №295-ФЗ вступает в силу 1 марта.

1 марта. Вступающее в силу постановление правительства от 21 октября 2024 года №1410 скорректировало Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. В частности, установлено, что лицензирование эксплуатации таких объектов осуществляется территориальными органами Ростехнадзора.

1 марта. Органы госвласти Москвы получат часть функций фонда «Сколково». Речь, в частности, идет о регулировании градостроительной и медицинской деятельности, развитии и эксплуатации общегородской территории, организации транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Такой закон от 30 ноября 2024 года №429-ФЗ вступает в силу 1 марта.

1 марта. Экспортеры ювелирных изделий смогут самостоятельно решать, ставить или нет клеймо на свою продукцию. При этом нанесение штрихкода на изделия останется обязательным. Это предполагает вступающий в силу закон от 22 июля 2024 года №212-ФЗ.

1 марта. Минеральное сырье и продукты его переработки, которые содержат драгоценные металлы или камни, можно будет хранить на открытых площадках, обустроенных для выполнения складских операций. Такое постановление Правительства от 6 ноября 2024 года №1493 вступает в силу 1 марта.

1 марта. Заключать договоры на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно будет через личный кабинет на портале госуслуг. Такое постановление правительства от 27 июня 2024 года №864 вступает в силу 1 марта.

1 марта. Вступающим в силу постановлением правительства от 21 октября 2024 года № 1416 скорректированы категории работников, которым придется проходить аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики. Помимо этого, с пяти до трех рабочих дней сокращен срок направления уведомлений заявителю о дате, времени и месте проведения аттестации.

1 марта. Производители медизделий низкого класса риска смогут вносить изменения в досье без экспертизы, если они добровольно прошли оценку систем управления качеством на производстве. Это предполагает постановление Правительства от 30 ноября 2024 года №1684.

1 марта. С 1 марта 2025 года будет действовать запрет на пересылку в почтовых отправлениях, в том числе международных, препаратов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, являющихся аналитическими (стандартными) образцами. Исключением станут случаи, когда при ЧС такие препараты направляют в конкретные регионы России в соответствии с решениями кабмина. Это предполагает вступающее в силу постановление правительства от 29 августа 2024 года №1177.

1 марка. Спиртосодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более десяти процентов от объема готовой продукции будут маркировать. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 30 ноября 2024 года №433-ФЗ.

1 марта. Педагогов освободят от излишней бюрократической нагрузки: им не придется писать новые отчеты, если такую же информацию они уже предоставляли в текущем году. Также им больше не нужно будет передавать одни и те же сведения в разные ведомства. Такой закон от 8 августа 2024 года №328-ФЗ вступает в силу 1 марта.

1 марта. Проводить оценку воздействия на окружающую среду будет лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой деятельности, в том числе представляющее такую документацию на экологическую экспертизу. Материалы подобной оценки предписано разместить в открытом доступе в интернете. Сделать это должен заказчик или исполнитель работ. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 25 декабря 2023 года №673-ФЗ и постановление Правительства от 28 ноября 2024 года №1644.

1 марта. Правообладатели земельного надела, прилегающего к участку водной акватории, смогут пользоваться им на основании договора водопользования без проведения аукциона. Это предполагает вступающий в силу закон от 8 июля 2024 года №166-ФЗ. Также документ предусматривает запрет на сброс сточных вод с плавучих объектов.

1 марта. Застройщики, реализующие проекты в рамках комплексного развития территорий, будут обязаны наряду со строительством жилых домов возводить объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Такие нормы законы от 26 декабря 2024 года№486-ФЗ вступают в силу 1 марта.

1 марта. В работе по противодействию формированию просроченных задолженностей по зарплате будут участвовать Социальный фонд, фонд ОМС, профсоюзы, объединения работодателей. Для координации их деятельности в регионах будут созданы межведомственные комиссии. Предполагающие это нормы закона от 8 августа 2024 года №268-ФЗ вступают в силу 1 марта.

1 марта. В России начнёт действовать запрет на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации без лицензии. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 29 мая 2023 года №194-ФЗ.

1 марта. Росалкогольтабакконтроль сможет принимать решение о запрете оборота табачной, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, если при проведении контрольного мероприятия были выявлены нарушения российского законодательства, или в случае составления акта о невозможности проведения такой проверки. Предполагающие это нормы закона от 28 декабря 2024 года №537-ФЗ вступают в силу 1 марта.

1 марта. Бестабачные жидкости для нагревания, которые используют в электронных сигаретах, приравнены к никотиносодержащей продукции. Такой закон от 28 декабря 2024 года №542-ФЗ вступает в силу 1 марта. Принятое решение позволяет распространить на них нормы антитабачного законодательства.

1 марта. Максимальный период оплаты продовольственных товаров со сроком годности менее пяти дней будет составлять четыре рабочих дня. Речь идет о случаях, когда магазин и поставщик заключили договор, дающий возможность сформировать и подписать документы о приемке онлайн. Это предполагает вступающий в силу закон от 8 августа 2024 года №301-ФЗ.

1 марта. «Биологические отходы» разделили на две категории: умеренно опасные биологические отходы и особо опасные биологические отходы. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 12 декабря 2023 года №582-ФЗ. Работать с ними будут организации и граждане, информация о которых включена в федеральную государственную информационную систему «ВетИС».

1 марта. За соблюдением требований к объектам классификации в сфере туристской индустрии введут госконтроль. Вести его будут в рамках федерального государственного контроля в области защиты прав потребителей, а также регионального госнадзора в сфере туристской индустрии. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 30 ноября 2024 года №436-ФЗ.

14 марта. В России создадут реестр некоммерческих организаций с государственным финансированием. Вести его будет Минюст. Это предполагает вступающий в силу закон от 13 декабря 2024 года №457-ФЗ.

30 марта. Электронные обращения граждан в органы власти будут рассматривать только в том случае, если они отправлены через портал «Госуслуги», иную информсистему или официальный сайт, обеспечивающие идентификацию и аутентификацию человека. Такой закон от 28 декабря 2024 года №547-ФЗ вступает в силу 30 марта.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/