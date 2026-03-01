Законы, вступающие в силу в марте 2026 года

Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут

Крайняя дата внесения платежей за жилищно­коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца. Соответствующий закон от 24.06.2025 №177-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Предполагается, что новые правила позволят россиянам избежать просрочек и начисления пеней.

Также закон предусматривает перенос срока предоставления платежных документов на плату за жилое помещение и коммунальные услуги с 1-го на 5-е число месяца.

Помимо этого, нормы документа дополняют перечень информации, обязательной к размещению в ГИС ЖКХ. Федеральная служба судебных приставов станет размещать там данные об исполнительных производствах, касающихся задолженности по оплате ЖКХ, а оператор единой информационной системы жилищного строительства — о введении в эксплуатацию многоквартирных домов, зданий блокированной застройки, их технических характеристиках и состоянии.

Обслуживать газовое оборудование смогут больше организаций

Перечень компаний, которые могут обслуживать и ремонтировать в домах и квартирах газовое оборудование, расширят. Соответствующий закон от 31.07.2025 №308-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Прежде техобслуживание и ремонт газового оборудования в домах могли проводить только организации, транспортирующие газ до места соединения сети газораспределения с внутридомовым газопроводом. И это привело к монополизации рынка.

По новым правилам, если речь идёт о природном газе, работы будут выполнять газораспределительные организации, транспортирующие газ до внутридомового оборудования, или подрядчики, отвечающие требованиям промышленной безопасности. При сжиженном углеводородном газе обслуживанием займутся газоснабжающие организации, поставляющие газ до точки подключения внутридомовой сети. Если же в процессе задействован бытовой газ в баллонах, соответствующие работы смогут вести уполномоченные газоснабжающие организации в регионах.

Вывески переведут на русский язык

Вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах нужно будет размещать на русском языке. Соответствующие нормы закона от 24.06.2025 №168-ФЗ вступают в силу 1 марта.

Также, согласно документу, разрешено дублирование надписей на языки народов России. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском. Такие сообщения должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению, а также иметь одинаковые цвета, типы и размеры шрифта. На фирменные названия и товарные знаки данные положения не распространятся.

Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички должны быть в первую очередь на русском языке как государственном.

Защиту традиционных ценностей в кино усилят

В выдаче прокатного удостоверения смогут отказать фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-­нравственные ценности. Соответствующий закон от 31.07.2025 №324-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Владельцы аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, будут обязаны не допускать распространения фильмов с материалами, направленными против наших ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше ста тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Владельцы сайтов будут обязаны в течение суток с момента получения требований от Роскомнадзора прекратить распространение фильмов, которым Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения. То же касается картин, у которых отозвали ранее выданное прокатное удостоверение, а также фильмов, у которых такого документа не было, но ведомство выдало заключение о наличии материалов, отрицающих традиционные ценности.

Блокировать такой контент обяжут и владельцев крупных соцсетей — с аудиторией больше полумиллиона пользователей в сутки.

Сайты с рекламой табака смогут заблокировать без суда

Интернет-ресурсы с предложениями о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукции предлагают блокировать во внесудебном порядке. Соответствующие нормы закона от 29.12.2025 №569-ФЗ вступают в силу 1 марта. Владельцы социальных сетей будут обязаны вести мониторинг ресурсов для выявления информации с предложениями о розничной продаже табачной и никотиносодержащей продукции и пресекать ее распространение.

Соцсети, на которых такая информация все же останется, станут включать в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, распространяющих запрещенную в РФ информацию.

Автоматически снимать деньги за подписки в интернете запретят

Под запрет попадут автоматические списания денег с банковских карт без согласия клиента при оплате онлайн-подписок. Соответствующий закон от 15.10.2025 №376-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Продавцам онлайн-подписок запретят использовать для получения платежей те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису. Это означает, что после того, как человек удалит данные своей банковской карты из «личного кабинета», платформа не сможет автоматически списывать с неё денежные средства.

Изменения затронут сервисы с ежемесячной оплатой, включая онлайн­кинотеатры и программы лояльности.

Для инвалидов откроют больше вакансий

Регионы России получат право устанавливать квоты для трудоустройства людей с инвалидностью в различные структурные подразделения компаний, которые расположены на их территории. Соответствующий закон от 28.11.2025 №445-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Прежде устанавливать квоту субъекты РФ могли лишь для представительств и филиалов. В результате крупные компании, имеющие головной офис в одном регионе, часто не обеспечивали трудоустройство инвалидов в своих обособленных подразделениях, расположенных в других регионах.

Содержание объектов культурного наследия упростят

В России упростят порядок содержания объектов культурного наследия. Соответствующий закон от 07.06.2025 №142-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Сейчас, даже чтобы просто подкрасить фасад или починить крышу, нужно проходить долгий и сложный процесс согласований. Предложенные нормы помогут убрать эту бюрократическую проблему для мелких текущих и неотложных ремонтов, которые не затрагивают важные исторические элементы зданий и объектов.

По новым правилам нужно будет просто уведомить соответствующие органы о ремонте и через несколько дней приступить к работе. Речь при этом идёт именно о тех работах, которые не меняют исторический облик здания, например, нельзя перекрасить фасад в другой цвет или убрать лепнину.

Список оснований для увольнения иностранного работника расширят

Перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником расширят. Соответствующий закон от 17.11.2025 №419-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Основания дополнят случаями, когда работодатель обязан сократить численность сотрудников­иностранцев во исполнение нормативных правовых актов региона, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

Прежде причиной для увольнения иностранца или человека без гражданства могла быть необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. При этом региональные ограничения в этот список включены не были.

Иномаркам станет сложнее работать в такси

В России начнут действовать новые требования для включения автомобиля в реестр такси. Машина должна соответствовать одному из условий: совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которое установлено правительством РФ для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Соответствующий закон от 23.05.2025 №116-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Эти требования не будут распространяться на автомобили, которые были внесены в реестр такси до 1 марта 2026 года, для Калининградской области и Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 ­года, для Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 ­года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси будет количество набранных баллов локализации.

При этом ранее вступил в силу закон, согласно которому самозанятые и ИП, работающие в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, смогут работать в рамках региональной квоты — 25 процентов от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси. При этом транспортное средство должно находиться в собственности более шести месяцев, а владелец — использовать его без привлечения третьих лиц. Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 ­года.

Кроме того, переходный период установлен ещё для ряда регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он продлится до 1 марта 2030 года.

Кроме того

1 марта

• Профессиональное обучение для добровольных пожарных, не имеющих профильного образования, станет обязательным. Соответствующий закон от 23.05.2025 №119-ФЗ вступает в силу 1 марта. Разрабатывать и утверждать типовые программы профессионального обучения и типовые дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности будет МЧС.

• В России скорректируют порядок подтверждения соответствия драгоценных металлов, камней и продукции из них. Соответствующий закон от 28.12.2024 №526-ФЗ вступает в силу 1 марта. Так, подтверждение характеристик драгоценных металлов будет осуществлять Федеральная пробирная палата, а также аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели, а подтверждать классификационные характеристики драгоценных камней — Федеральная пробирная палата, судебно-экспертные учреждения Минюста России и Гохран России.

• Минфин будет устанавливать обязательные требования, определяющие порядок предоставления сведений в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, Банк России — формы документов для работы с ними в кредитных организациях. Такие нормы закона от 31.07.2025 №334-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• Застройщики многоквартирных домов и малоэтажных жилых комплексов, построенных с применением эскроу-счетов, обязаны размещать электронные паспорта домов в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий закон от 24.06.2025 №180-ФЗ вступает в силу 1 марта.

• Правительство РФ будет устанавливать особенности применения положений российского законодательства об электроэнергетике, газо-, тепло- и водоснабжении, водоотведении и связанных с ними жилищных отношений на отдельных территориях в период введения там специальных режимов. Такие нормы закона от 27.10.2025 №391-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• Договор на поставку газа и на техническое обслуживание оборудования можно заключать через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. Для этого гражданину необходимо иметь простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись. Такое постановление правительства Российской Федерации от 02.10.2025 №1519 вступает в силу 1 марта.

• Добросовестные концессионеры получат преимущественное право на заключение нового соглашения в сфере ЖКХ без конкурсных процедур. Соответствующие нормы закона от 15.12.2025 №464-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• В России позволят строить линейные объекты на земельном участке независимо от его вида разрешенного использования. Соответствующие нормы закона от 31.07.2025 №295-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• На землях лесного фонда разрешат строительство, реконструкцию и эксплуатацию гидротехнических сооружений, в том числе водохранилищ, а также создание и расширение территорий морских и речных портов. Это будет возможно, если их размещение предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения. Такие нормы закона от 29.09.2025 №363-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• Категорию и границы земель сельскохозяйственного назначения будет разрешено менять только по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ. Такие нормы закона от 01.04.2025 №52-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• В России будет предусмотрено обязательное наставничество для специалистов, освоивших основные профессиональные медицинские и фармацевтические программы и впервые прошедших аккредитацию. В течение этого срока они будут работать в рамках целевого договора либо в организациях, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. Соответствующие нормы закона от 17.11.2025 №424-ФЗ вступают в силу 1 марта.

• Дополнен перечень информации, которую включают в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей господдержки. В него вой­дут сведения о субъектах, которым оказана поддержка в том числе органами власти федеральной территории и организациями, ответственными за реализацию федеральных программ по поддержке. Исчерпывающий перечень таких программ будет устанавливать правительство РФ. Соответствующий закон от 29.12.2025 №555-ФЗ вступает в силу 1 марта.

• Аграрии будут обязаны за сутки оповещать пчеловодов в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до семи километров от полей, об экстренном применении пестицидов. Такой закон от 15.12.2025 №480-ФЗ вступает в силу 1 марта.

• Автомобильные дороги независимо от их форм собственности и значения решением Минобороны России могут быть отнесены к военно-­автомобильным дорогам. Порядок принятия такого решения установит правительство РФ. Такой закон от 29.12.2025 №574-ФЗ вступает в силу 1 марта.

«Парламентская газета» (27.02.2026 год).

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

