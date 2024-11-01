Законы, вступающие в силу в ноябре

В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Например, будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. С 1 ноября официально легализуется майнинг криптовалют, Майнингу установили чёткие правила, блогерам придётся «выйти из тени», а в заповедниках начнут проводить постоянные рейды.

1 ноября. 80-летним юбилярам повысят пенсию

В ноябре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в октябре отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях её размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, её повышать не будут.

1 ноября. Надбавки к пенсии лётчиков и шахтёров пересчитают

Надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряжёнными и тяжёлыми условиями труда. Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

1 ноября. Заниматься майнингом смогут не все

Заниматься майнингом цифровой валюты смогут только юридические лица и ИП, зарегистрированные в России и включенные в специальный реестр. Предполагающие это нормы закона от 8 августа 2024 №221-ФЗ вступают в силу 1 ноября.

Россиянам-физлицам майнинг будет доступен при условии, что потребляемая при этом электроэнергия не превышает установленные лимиты.

Также новые нормы содержат требования к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты. В частности, у них не должно быть судимости за тяжкие преступления и преступления экономического характера.

Кроме того, запрещено совмещать майнинг с передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением, производством или куплей-продажей электроэнергии.

1 ноября. Получить справку об участии в СВО помогут «Госуслуги»

С 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции также можно получить через портал госуслуг, в воинской части или в военном комиссариате. Это предполагает постановление правительства от 9 октября 2024 года №1354.

Также обратиться за документом можно будет в «Военно-социальный центр» Минобороны. Подать заявление о получении справки, согласно приказу министра обороны от 11.10.2024 №612, может как сам участник СВО, так и члены его семьи: дети, достигшие 14-летнего возраста, супруги и родители. Такое же право есть у родителя несовершеннолетнего ребёнка участника СВО, действующего как его законный представитель.

Плату за выдачу справки взимать не будут. Выдать документ предписано в течение четырёх рабочих дней, следующих за днём подачи заявления.

1 ноября. Анонимные блогеры не смогут наживаться на рекламе

Владельцы каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков должны будут передать информацию о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят собирать донаты и быть рекламной площадкой, кроме того, с таких страниц нельзя будет делать репосты. Такие нормы закона от 8 августа 2024 года №303-ФЗ вступают в силу 1 ноября.

Также документ предусматривает, что владелец сайта или страницы в интернете обязан предоставлять по запросу Роскомнадзора или ФСБ России сведения о пользователе социальной сети, ограждать пользователей от звонков и сообщений с незнакомых номеров.

1 ноября. Центробанк уточнил комиссии за переводы с помощью СБП

ЦБ уточнил размеры комиссии за переводы денежных средств между физлицами с использованием СБП. Такое решение Совета директоров Банка России от 13.09.2024 вступает в силу 1 ноября.

Так, комиссия за перевод сумм, превышающих 30 миллионов рублей в месяц между счетами физлиц в разных банках, составит 0,5 процента от размера перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.

При этом нулевая комиссия установлена за перевод средств с использованием СБП на единый казначейский счёт.

1 ноября. Система «Электронная путевка» расскажет о питании

Кабмин уточнил Правила работы ГИС «Электронная путевка». Такие положения постановления правительства от 28 августа 2024 года №1155 вступают в силу 1 ноября.

В частности, из перечня данных, которые содержатся в ГИС, исключены сведения о полномочиях заказчика туристского продукта. При этом список пополнит информация об условиях питания.

Электронная путевка — документ с данными о туристической поездке. Например, в такой путевке есть информация об условиях путешествия, стоимости тура. Отдыхающие могут отслеживать статус своего тура онлайн. Система электронных путевок позволяет туристу видеть детали договора, сроки и этапы реализации турпродукта, полномочия туроператора и турагента.

1 ноября. Противопожарную защиту усовершенствуют

Помещения, предназначенные для одновременного пребывания от 501 до 1000 человек, должны иметь не менее трёх эвакуационных выходов, более 1000 человек — не менее четырёх. Такие нормы включены в свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённые приказом МЧС России от 21.08.2024 №681. Документ вступает в силу 1 ноября.

При устройстве выхода через смежное помещение предписано учитывать рассредоточенность дверей из обоих сообщающихся помещений, как из одного.

Помимо этого, в МЧС уточнили, что усилие открывания дверей эвакуационных выходов не должно превышать 50 Нм.

7 ноября. В заповедниках будут проводить постоянные рейды

Для пресечения нарушений на особо охраняемых природных территориях будут проводить постоянные рейды. Закон с такими нормами №308-ФЗ от 8 августа 2024 года вступает в силу 7 ноября.

Прежде на таких землях было запрещено проводить плановые и внеплановые проверки. Единственной формой надзора было выездное обследование. Но такое мероприятие может продолжаться не дольше одного дня, и подобные проверки несложно оспорить.

Новые нормы позволят инспекторам постоянно присутствовать в пунктах контроля и следить за порядком в заповедниках.

7 ноября. Соотечественникам станет проще получить ВНЖ

Порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России упростят для участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 8 августа 2024 года №253-ФЗ.

Так, участники госпрограммы смогут получить ВНЖ, минуя получение разрешения на временное проживание.

Этот же закон дал право правительству проводить эксперименты по апробации новых правил въезда, пребывания и выезда из России иностранных граждан.

23 ноября. Арбитражных управляющих будут выбирать по-новому

В России заработают новые правила выбора уполномоченным органом кандидатуры арбитражного управляющего при направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Соответствующее постановление правительства от 22 мая 2024 года №634 вступает в силу 23 ноября.

Выбор управляющих будет осуществляться на основании их рейтинга, составленного на общедоступных измеримых критериях их эффективности. Например, больше шансов быть назначенным на процедуру банкротства крупного должника будет у тех арбитражных управляющих, кто погашает больше требований кредиторов, а также продает имущество должника с наименьшим дисконтом.

Расчёт рейтинга эффективности будет доступен в личном кабинете управляющего.

26 ноября. Регионы разработают план тушения природных пожаров

Региональные власти будут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров, за исключением лесных. Предполагающий это закон от 29 мая 2024 года №125-ФЗ вступает в силу 26 ноября.

Также власти субъектов будут утверждать планы проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.

Порядок разработки и утверждения указанных планов определит МЧС.

Кроме того

2 ноября. Если сотруднику органов принудительного исполнения пришлось применить в суде физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, он должен будет в письменной форме проинформировать об этом председателя суда в течение 24 часов после произошедшего. Если человек при этом был ранен или убит, в течение суток уведомить об этом нужно прокурора. Соответствующий приказ Федеральной службы судебных приставов от 16.10.2024 № 10 вступает в силу 2 ноября.

14 ноября. Проверяемые лица смогут ознакомиться с материалами таможенной проверки, а также скопировать их. Кроме того, до 1 января 2027 года для недавно созданных компаний будет приостановлено действие ограничения на применение процедуры временного таможенного декларирования. Это предполагает вступающий в силу закон от 14 октября 2024 года №347-ФЗ.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/