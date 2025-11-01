То, что вчера казалось магией, сегодня пришло в бизнесНАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Законы, вступающие в силу в ноябре

1 ноября. Пенсии лётчиков и шахтёров пересчитают

Ежемесячную надбавку к пенсии в ноябре пересчитают членам летных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это предписывает федеральный закон от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ.

Дополнительные выплаты лётчикам и шахтёрам положены в связи с вредными, опасными, напряжёнными и тяжёлыми условиями труда.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

1 ноября. Взыскать с граждан долги по налогам станет проще

Налоги, сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты смогут взыскать с граждан во внесудебном порядке. Решение об этом россиянам будут направлять через «личный кабинет» на портале «Госуслуги» или по почте заказным письмом. Соответствующий пакет законов от 31.07.2025 № 287-ФЗ и № 288-ФЗ вступает в силу 1 ноября.

Речь в документах идёт о случаях, в которых сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счёта и отсутствует спор о её размере. Если же разногласие о сумме долга всё же имеется, то к решению проблемы подключится суд. Оспорить размер задолженности можно будет, подав заявление о перерасчёте или жалобу до момента взыскания.

Сейчас процедура внесудебного взыскания уже действует для компаний и индивидуальных предпринимателей.

1 ноября. Удобрения в потребительской упаковке промаркируют

С 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года в России проведут эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Такое постановление правительства Российской Федерации от 21.10.2025 № 1621 вступает в силу 1 ноября.

В перечень продукции, в частности, вошли нитраты и фосфаты калия, удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий.

Производители, импортёры и продавцы такой продукции будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого нужно будет подать заявку в Минпромторг.

1 ноября. Контроль над сим-картами ужесточат

Операторы не смогут оказывать услуги связи для абонентских номеров, которые не прошли проверку сведений об абонентах и корпоративных пользователях — гражданах РФ, а также о количестве сим-карт. Предполагающие это нормы закона от 8.08.2024 № 303-ФЗ вступают в силу 1 ноября.

С 1 апреля этого года заключить договор об оказании услуг связи и получить сим-карту можно только при предъявлении паспорта, а также с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, Единой биометрической системы или через портал госуслуг.

Сразу после заключения договора оператор сотовой связи обязан проверить достоверность информации об абоненте или корпоративном пользователе. Аналогичные процедуры предписано провести и в отношении тех клиентов, которые заключили договор раньше 1 апреля.

24 ноября. Нотариус предупредит наследников о долгах покойного родственника

Нотариусы будут информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя. Соответствующий закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ вступает в силу 24 ноября.

Правила наследования определены в Гражданском кодексе. Имущество передают по завещанию, наследственному договору, а если таких документов нет, родственники получают свою долю в зависимости от очередности. В России восемь очередей наследников. Например, к первой относятся супруги, дети и родители, а к восьмой — нетрудоспособные иждивенцы, которые жили вместе с покойным. В завещании наследодатель может указать и другую очередность или назначить наследство одному человеку, необязательно родственнику.

При этом все эти люди могут отказаться от наследства. Получить имущество или деньги может быть невыгодно, так как вместе с ними передают долги. Чтобы понять, нет ли у покойного непогашенных кредитов, нотариусы смогут запрашивать его кредитную историю.

26 ноября. Государственная авиация станет более безопасной

В Воздушном кодексе уточнят понятие государственной авиации. К ней будут относить авиацию, которую используют федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет, Госкорпорация «Роскосмос» и другие организации, использующие гражданские самолёты для выполнения государственных функций и решения государственных задач. Соответствующий закон от 28.02.2025 № 25-ФЗ вступает в силу 26 ноября.

За государственной авиацией установят федеральный контроль и надзор.

Прежде подобные нормы были законодательно определены только в отношении гражданской авиации — аналогичных норм в отношении государственной авиации не было.

Правительство постановлением от 15.10.2025 № 1590 утвердило положение в сфере безопасности полетов государственных самолётов. Утверждены структура системы обеспечения безопасности, задачи и права специалистов органов безопасности полетов, порядок их взаимодействия.

 

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

Новости муниципалитетов

Аналитика (18+)
Фоторепортаж (6+)
Спецпроекты "Арктик-ТВ"
-

Скоро в эфире
PRO Деньги (16+)
PRO Валюту (16+)
PRO Энергетику (18+)
PRO ЖКХ (18+)
PRO Нефть и газ (18+)
PRO Законы (18+)
Законы, вступающие в силу в ноябре
