Законы, вступающие в силу в октябре

1 октября. Зарплаты некоторых чиновников повысят

С 1 октября, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 года №2189-р, на 5,1 процента будет проиндексирована оплата труда работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

На аналогичный размер будет проиндексирован размер вознаграждения преподавателям юридических дисциплин вузов и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, а также представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи и региональных экзаменационных комиссий по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. Это предполагает постановление правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 года №1235.

А постановлением кабмина от 14 сентября 2024 года №1259 на 5,1 процента будет проиндексирован размер вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда.

1 октября. Военные пенсии проиндексируют

С 1 октября военные пенсии повысят на 5,1 процента. Это предполагает закон от 13.07.2024 №178-ФЗ.

Первоначально эти выплаты планировали повысить на 4,5 процента. Однако в связи с уточненным прогнозом по инфляции в этом году размер индексации решили увеличить. После повышения средняя военная пенсия в России составит около 41600 рублей.

Напомним, размер выплат зависит от нескольких критериев: денежного довольствия, то есть окладов по должности и званию, продолжительности службы и надбавок. Принимать в расчёт приходится и так называемый понижающий коэффициент — военный пенсионер будет получать не всю сумму денежного довольствия, а только его часть. С октября 2024 года этот коэффициент составит 89,83 процента.

1 октября. «Зеркала» пиратских сайтов смогут блокировать быстрее

Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решения о признании сайтов «зеркалами» ранее заблокированных и взаимодействовать с их владельцами, провайдерами и поисковиками. Такие нормы закона от 22 июня 2024 года №158-ФЗ вступают в силу 1 октября.

Также по новым нормам, все без исключения операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу информации о копиях заблокированных сайтов.

Прежде информацию о копиях пиратских сайтов отправляли в Минцифры, и уже там определяли, действительно ли ресурс можно считать «зеркалом». Затем о принятом решении уведомляли Роскомнадзор, и он поручал провайдерам и поисковикам закрыть доступ к сайту. Однако такую процедуру законодатели посчитали слишком сложной и длинной.

1 октября. Льгот по НДС станет меньше

Из перечня операций, не подлежащих налогообложению НДС, исключат услуги по проведению технического осмотра транспортных средств. Такой закон от 8 августа 2024 года №259-ФЗ вступает в силу 1 октября.

Также с 1 октября 2024 года будет частично отменена льгота по НДС для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в части реализации услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Также установлено, что налоговая ставка НДС при реализации автомобилей и мотоциклов будет определяться как процентное отношение налоговой ставки 20% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на размер вышеуказанной ставки.

1 октября. «Госуслуги» помогут обеспечить жильём детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильём через единый портал госуслуг. Предполагающее это постановление правительства от 30.11.2023 №2047 вступает в силу 1 октября.

Речь идёт о заявлениях: о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.

1 октября. Данные системы техосмотра передадут в АИС страхования

С 1 октября 2024 года Единая автоматизированная информационная система страхования (АИС страхования) станет единственным общим источником данных об автостраховании и страховании жилья. Это предполагают положения закона от 29 декабря 2022 года №594-ФЗ.

Со своей стороны правительство своим постановлением от 22 августа 2024 года №1127 установило правила информационного взаимодействия АИС страхования и системы технического осмотра.

В частности, данные из системы технического осмотра об оформленной диагностической карте предписано передавать в электронном виде на основании запроса, поступившего от системы страхования.

1 октября. Утилизационный сбор на автомобили повысят

С 1 октября в России повысят утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним, а с 2025 года — на спецтехнику. Такое постановление правительства от 13 сентября 2024 года №1255 вступает в силу 1 октября.

Индексация затронет ввоз импортных новых и б/у автомобилей юрлицами. При этом она не коснётся физлиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования. Для них будут действовать льготные коэффициенты.

Этот же документ предусматривает, что до 2030 года размер утилизационного сбора будут ежегодно индексировать на 10-20 процентов.

Утилизационный сбор — это разовый платёж, который производители, импортёры или покупатели транспортных средств платят государству. Это своеобразный налог, сумма которого будет потрачена в будущем на утилизацию автомобиля.

1 октября. В QR-код полиса ОСАГО зашифруют больше информации

QR-код, размещённый на полисе ОСАГО, теперь должен содержать сведения для прямого доступа к информации о договоре ОСАГО на официальном сайте оператора АИС страхования. Такое положение Банка России от 01.04.2024 №837-П вступает в силу 1 октября.

Бланки полисов ОСАГО, изготовленные по прежней форме, страховщики смогут использовать при заключении договоров ОСАГО, внесении в них изменений, а также выдаче их дубликатов до 1 января 2025 года.

Кроме того, в форме извещения о ДТП предписано предусмотреть QR-код со ссылкой на специальную страницу госуслуг.

8 октября. Командиры смогут сажать мобилизованных на гауптвахту

Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и начальники гарнизонов смогут назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте мобилизованным и контрактникам, совершившим грубые проступки. Такой закон от 8 августа 2024 года №272-ФЗ вступает в силу 8 октября.

Прежде сделать это могли лишь судьи гарнизонного военного суда. При этом отсутствие таких полномочий снижало возможности командиров по поддержанию дисциплины в воинских частях в период мобилизации, военного положения и в военное время, отмечали законодатели. К тому же гарнизонные военные суды могут находиться на значительном расстоянии от мест дислокации войск.

Согласно вступающему в силу закону, в период отбывания наказания военнослужащим будут выплачивать оклады по воинскому званию и воинской должности, а также ежемесячную надбавку за выслугу лет.

8 октября. Использование смартфонов в зоне СВО ограничили

За использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО командиры смогут отправить военнослужащих под арест на срок до десяти суток, но только в случае, если использование гаджетов не требовалось для выполнения боевых задач. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года №231-ФЗ вступает в силу 8 октября.

Дисциплинарное взыскание, согласно документу, может последовать, если гаджет был использован в личных целях: военнослужащий что-то на свой телефон фотографировал, с кем-то переписывался, кому-то звонил — то есть совершал действия, которые не являются значимыми для несения службы или выполнения боевой задачи и потенциально могут подвергнуть опасности его самого и его сослуживцев.

Решать, действительно ли смартфон нужен бойцу в данный момент при выполнении данной задачи, или без него можно обойтись, будут командиры.

21 октября. Песни неизвестных авторов будут попадать в эфир легально

Выдавать лицензии на использование так называемых «сиротских» произведений будет специальная организация. Предполагающий это закон от 22 июля 2024 года №190-ФЗ вступает в силу 21 октября.

Речь в законе идёт о фильмах, картинах, музыке, книгах, чей правообладатель неизвестен, а срок охраны авторских прав не истек. Сперва, согласно новому закону, необходимо постараться всё же найти их автора, а если это не получится, то компании и люди, желающие использовать произведение, подпишут договор со специальной комиссией, которая выдаст на это разрешение. За использование творческих продуктов нужно будет заплатить. Деньги поступят на номинальный счёт, с которого заплатят вознаграждение правообладателю, если он всё-таки найдётся.

21 октября. Полиция не будет заниматься экологическими проверками

Из полномочий полиции исключили проверки, которыми занимаются другие ведомства. Такой закон от 22 июля 2024 года №192-ФЗ вступает в силу 21 октября.

Так, из компетенции органов внутренних дел исключат полномочия по составлению протоколов и рассмотрению ряда дел о правонарушениях в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в области предпринимательской деятельности

В общей сложности из полномочий полицейских уберут 46 составов.

Кроме того

1 октября. При реализации в некапитальных строениях и сооружениях программ дошкольного и начального общего образования для детей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, разрешили не применять требования, касающиеся санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих зданий санитарным правилам. Такое постановление кабмина от 20 июня 2024 года №827 вступает в силу 1 октября.

1 октября. В России введут обязательное тестирование лиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Это предполагает закон от 4 августа 2023 года №481-ФЗ. Тестирование не потребуется, если условия договора страхования предусматривают уплату страхователем страховой премии в размере, равном или превышающем 1,4 миллиона рублей, либо размер выкупной суммы составляет не менее 95 процентов от суммы уплаченных страховых взносов.

1 октября. В России намерены запустить государственную информационную систему «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса» (ГИС «Нормотворчество»). Это предполагает постановление правительства от 11 сентября 2024 года №1230. Новая информсистема станет частью федерального проекта «Цифровое государственное управление».

1 октября. Морально-психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел будет включать в себя политико-воспитательную, культурно-просветительскую, психологическую и социальную работу, морально-психологическую подготовку, работу по поддержанию служебной дисциплины и законности. Такой приказ МВД от 27.08.2024 №500 вступает в силу 1 октября.

20 октября. Росгвардия займётся созданием и ведением государственных информационных систем в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, вневедомственной охраны, федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 22 апреля 2024 года №82-ФЗ.

21 октября. Банк России получит право продавать памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ по отпускным ценам ЦБ. Такие положения закона от 23 апреля 2024 года №97-ФЗ вступают в силу 21 октября.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

