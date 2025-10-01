Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года

В октябре в силу вступает множество изменений, касающихся в основном взаимодействия кредитных организаций и их клиентов. Отдельным категориям бюджетников и силовиков повысят зарплаты, микрокредиторы смогут выдавать ипотеку, крупнейшие банки внедрят «спецкнопку» предупреждения о мошенниках, поучаствовать в программе долгосрочных сбережений станет проще.

1 октября. Бюджетникам повысят зарплаты

Прибавку к жалованью получат работники, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета. Размер индексации — 7,6 процента. Такое распоряжение правительства от 01.08.2025 №2071-р вступает в силу 1 октября.

Речь идёт о сотрудниках казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданском персонале воинских частей, а также работниках федеральных органов, которые не относятся к категории государственных гражданских служащих. Повышение окладов повлечёт рост всех связанных надбавок, так что итоговый прирост дохода для сотрудников окажется еще выше.

Кроме того, согласно постановлению правительства от 11.08.2025 №1191, на 7,6 процента проиндексируют размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда. Уточнят и размеры выплат адвокатам с учетом сложности выполняемых задач. Речь, например, идёт о работе в ночное время или в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям.

Постановление правительства от 26.08.2025 № 1280 предполагает, что на 7,6 процента повысят вознаграждение преподавателей юридических дисциплин вузов и научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, представителей общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

1 октября. Военным проиндексируют оклады

Военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 7,6 процента повысят оклады по воинским званиям и должностям. Соответствующее постановление правительства от 10.09.2025 №1390 вступает в силу 1 октября.

Автоматически вслед за довольствием скорректируют и пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, ФСИН, органов внутренних дел, таможни и федеральной фельдсвязи, так как по закону пенсии рассчитывают исходя из размеров окладов по званию и должности.

1 октября. Начнётся осенний призыв

С 1 октября по 31 декабря 2025 года в России пройдёт осенний призыв на срочную военную службу. Это предполагает указ президента от 29.09.2025 №690.

В соответствии с документом на срочную службу призовут 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы по призыву которых истек, подлежат увольнению.

1 октября. Малый и средний бизнес сможет уйти на кредитные каникулы раз в пять лет

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые смогут раз в пять лет оформить кредитные каникулы сроком на полгода. Такой закон от 31.07.2025 №276-ФЗ вступает в силу 1 октября.

Во время льготного периода проценты будут начислять по общему правилу за пользование займом по ставке, предусмотренной договором.

Правительство установит максимальный размер кредита, по которому будут предоставлять каникулы. До этого момента предусмотрены следующие пороги: для микропредприятий — 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов рублей, для средних — один миллиард рублей, для самозанятых — 10 миллионов рублей.

1 октября. В России промаркируют больше товаров

С 1 октября 2025 года в России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для дома и интерьера. Это предполагает постановление правительства от 20.09.2025 №1458.

Речь, в частности, идет о посуде, столовых прибора, изделиях для мытья и уборки, а также о декоре и предметах интерьера. В эксперименте, который продлится до 31 августа 2026 года, на добровольной основе будут участвовать производители, импортеры и продавцы этой продукции.

1 октября. Льготы по НДС получат больше компаний

Ввоз в Россию двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства или модернизации на территории РФ беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, не будут облагать НДС. Предполагающий это закон от 31.07.2025 №297-ФЗ вступает в силу 1 октября.

Также, согласно закону от 23.07.2025 №228-ФЗ, от НДС освободят услуги негосударственных пенсионных фондов по расчёту стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений.

Нормы вступающего в силу закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ продлят до конца 2030 года действие нулевой ставки НДС для гостиниц и других объектов размещения туристов. Также с двух до трёх миллиардов рублей будет увеличен максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором их освобождают от уплаты НДС.

Постановлением правительства от 17.06.2025 №905 актуализирован перечень медицинских товаров, при ввозе и реализации которых не нужно платить НДС.

В него, в частности, вошли: принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях, а также имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие системы ортопедические.

1 октября. Крупнейшие банки внедрят «спецкнопку» предупреждения о мошенниках

Специальная кнопка для оперативного оповещения о мошенниках появится в мобильных приложениях крупнейших банков с 1 октября.

Новые правила, разработанные Центробанком, касаются системно значимых кредитных организаций, а также банков, значимых на рынке платежных услуг. Это позволит их клиентам сообщать об обмане, например о подозрительных переводах, и получать электронную справку о каждой зафиксированной сомнительной операции для обращения в полицию.

Кроме того, с 1 октября все банки должны принимать обращения от людей, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью виртуальных карт. Неважно, является пострадавший клиентом или нет.

5 октября. Нормы вещевого довольствия осужденных определит Минюст

Утверждать нормы вещевого довольствия осужденных к принудительным работам, а также правила ношения ими одежды и обуви будет Минюст. Соответствующий закон от 07.04.2025 №71-ФЗ вступает в силу 5 октября.

Также Минюст определит порядок, в соответствии с которым по установленным правительством нормам осужденных к принудительным работам будут обеспечивать питанием.

Среди новых полномочий министерства — и утверждение норм вещевого довольствия детей, содержащихся в домах ребёнка исправительных учреждений, а также норм вещевого довольствия подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО.

6 октября. Документы на недвижимость в новых регионах признают по особым правилам

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут признавать действительными документы о регистрации прав на недвижимость, которые были выданы до принятия регионов в состав России. Соответствующий закон от 07.07.2025 №193-ФЗ вступает в силу 6 октября.

Проверкой правоустанавливающих бумаг будут заниматься региональные комиссии. Они проверят дату выдачи, отсутствие обременений и точность указания категории земли и так далее.

Документы, выданные правительством Украины после воссоединения новых регионов с Россией, действительными не признают.

Соцфонд России будет следить за тем, как ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы неработающие трудоспособные люди, получающие за это от государства выплаты. Такие положения постановления Правительства от 09.04.2025 №472 вступают в силу 9 октября.

Мониторинг подразумевает системные, не реже одного раза в полгода, опросы самих инвалидов или их законных представителей об уровне удовлетворенности качеством и объёмом предоставляемого ухода. Проводить исследование будут в том числе с помощью портала госуслуг.

Если опросы выявят, что получатели такой поддержки или их представители не удовлетворены качеством и объемом ухода, Соцфонд поставит их в известность о том, как можно отказаться от такой заботы. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление.

10 октября. Добровольцам в запасе присвоят воинские звания

Пребывающим в запасе добровольцам смогут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов. Такой закон от 29.09.2025 №361-ФЗ вступает в силу 10 октября.

Нововведения касаются россиян, которые больше полугода состояли в добровольческих формированиях и сейчас находятся в запасе. Такие граждане смогут получать воинские звания, не участвуя в военных сборах.

Ранее им требовалось пройти специальные занятия, сдать экзамены и посетить военные сборы. Однако для многих бойцов, вернувшихся с фронта, необходимость повторять теоретический материал является несправедливой.

22 октября. Конфискованные за отсутствие маркировки товары передадут на благотворительность

Подлежащие маркировке товары, конфискованные по решению суда из-за продажи без средств идентификации, смогут передать на благотворительность. Такой закон от 23.07.2025 №237-ФЗ вступает в силу 22 октября.

Сейчас в официальных торговых точках кассир не может выбить чек и принять деньги, если вещь не промаркирована, поэтому такой товар автоматически подлежит конфискации.

Новые правила предполагают, что конфискованные товары, на которые не нанесена обязательная маркировка, сначала пройдут экспертизу. Если их признают небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению, то направят на переработку или уничтожат. Если же с ними все в порядке — передадут Росимуществу и благотворительным фондам.

При этом новые нормы не распространятся на спиртосодержащие лекарства, алкоголь, табак, парфюмерно-косметическую и никотиносодержащую продукцию.

22 октября. Ипотеку можно будет получить в микрокредитных компаниях

Некоторые микрокредитные компании смогут выдавать физлицам ипотечные займы. Такие нормы закона от 23.07.2025 №250-ФЗ вступают в силу 22 октября.

Речь в документе идёт о микрофинансовых компаниях, 100 процентов акций или долей которых принадлежат субъекту РФ или единственным учредителем которых является регион. При этом субъект РФ может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании.

30 октября. Лимит страховки по долгосрочным вкладам повысят

Максимальный лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам, оформленным на срок от трёх лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов, повысят с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Такой закон от 31.07.2025 №347-ФЗ вступает в силу 30 октября.

Сберегательные сертификаты как инструмент долгосрочного инвестирования предусматривают размещение средств на срок более трех лет и являются безотзывными, это позволяет банкам предлагать более высокие процентные ставки. Принцип работы сберегательного сертификата практически аналогичен традиционному безотзывному банковскому депозиту, однако есть и отличия. Деньги нельзя забрать досрочно, что снижает риски для банка и позволяет ему предлагать более выгодные условия. Кроме того, сертификат можно передавать третьим лицам, и это расширяет возможности его использования.

Кроме того

1 октября. В производственных кооперативах прибыль будут распределять пропорционально трудовому участию членов, а в потребительских — по их вкладу в хозяйственную работу. Это предполагает вступающий в силу закон от 07.06.2025 №136-ФЗ.

1 октября. Заключить договор долгосрочных сбережений с 1 октября можно в форме электронного документа с использованием портала госуслуг. Такие нормы закона от 23.05.2025 №124-ФЗ вступают в силу 1 октября.

2 октября. Правительство учредило национальную премию в области информационных технологий «Цифровые решения». Её будут вручать гражданам и российским организациям, которые добились значительных профессиональных достижений и внесли большой вклад в развитие российской отрасли IT и укрепление цифрового суверенитета страны. Такое постановление Правительства от 23.09.2025 №1461 вступает в силу 2 октября.

2 октября. Перечень объектов государственного контроля пополнит деятельность органов по сертификации халяль и медицинских лабораторий. Такое постановление правительства от 24.09.2025 №1471 вступает в силу 2 октября.

6 октября. МЧС России сможет создавать в своих территориальных органах экспертные комиссии. Они будут разрабатывать предложения по совершенствованию функций системы обеспечения пожарной безопасности, повышению эффективности деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, минимизации рисков причинения ущерба и оценке всех обстоятельств пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий. Соответствующий закон от 07.07.2025 №198-ФЗ вступает в силу 6 октября.

6 октября. Понятие «почётный консул Российской Федерации» в законодательстве заменяет на «почётное консульское должностное лицо». Такой закон от 07.07.2025 №211-ФЗ вступает в силу 6 октября. Этот же документ предусматривает деление таких должностных лиц на классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.

