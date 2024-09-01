Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу десятки федеральных законов и постановлений. Большие изменения ждут сферу образования, причём как высшего, так и общего среднего. Есть новости для пассажиров и тех, кто их возит: контроль в транспортной сфере ужесточили, появились новые штрафы. Организованным туристам теперь должны выписывать электронные путевки, опасные маршруты и отдых на природе будут строже контролировать. Собственников жилья защитят от недобросовестных управляек, перед капремонтом учтут реальное состояние дома, а оформить льготу по ЖКХ можно будет через портал госуслуг. Новые правила коснутся сферы IT, налогов и финансов, недропользования и экологии. «Парламентская газета» изучила документы и составила навигатор по новым законам в разных сферах.

ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября. Поднимать флаг будут в детсадах, колледжах и вузах

С 1 сентября 2024 года вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России будут обязаны все образовательные организации. Такие нормы содержит Федеральный конституционный закон от 23 марта 2024 года №1-ФКЗ.

Документ вносит поправки в закон «О Государственном флаге Российской Федерации», а конкретно — в часть 2 статьи 4, которая регламентирует порядок размещения флага. Прежде там было записано, что Государственный флаг должен «висеть постоянно на зданиях общеобразовательных организаций или установлен постоянно на их территориях».

В обновленной редакции закона заменили всего одно слово — «общеобразовательные» на «образовательные». То есть флаг теперь должен быть у всех учебных заведений — не только у школ, но и у детсадов, колледжей и вузов, а также организаций дополнительного образования.

1 сентября. В школах научат защищать Родину

«Основы безопасности жизнедеятельности» в школе заменят обязательные уроки «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Сделать это предписывают отдельные положения Федерального закона от 19 декабря 2023 года №618-ФЗ, которые вступают в силу 1 сентября.

Учить ОБЗР будут в 5-11-х классах. В средней школе объяснят, какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или при возникновении военной угрозы. В 10-11-х классах теоретические знания подкрепят практическими навыками, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.

1 сентября. В школы вернутся уроки труда

В обязательную часть образовательной программы начальных и средних классов школы добавили уроки труда (технологии). Предписывающие это отдельные положения Федерального закона от 19 декабря 2023 года №618-ФЗ вступают в силу 1 сентября.

Учить труду будут один час в неделю в начальной и старшей школах и два часа — в средней. Стандарт обучения состоит из нескольких модулей — обязательных и вариативных, которые регионы смогут выбирать сами в зависимости от кадровой потребности. Это может быть «Животноводство» или «Растениеводство» в аграрных субъектах или «Автоматизированные системы» — в индустриальных.

Будут и занятия по кулинарии, кройки и шитью, столярному делу. Обучение бытовым навыкам заложено в отдельных модулях программы. Например, на «Компьютерной графике. Черчении» научат не только создавать графические изображения, но и воплощать их на практике.

1 сентября. В России появится госинформсистема качества образования

Создать ГИС предписывает Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 468-ФЗ. Как именно это делать, записали в постановлении кабмина от 17 февраля 2024 года №182. Документы вступают в силу 1 сентября.

Оператором ГИС «Федеральная информационная система оценки качества образования» станет Рособрнадзор.

В ГИС внесут следующие сведения:

о школах, участвующих в оценке качества образования по основным общеобразовательным программам;

о сроках проведения национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий;

о количестве участников мероприятий по оценке качества образования, о привлекаемых экспертах, об оценочных материалах;

о результатах национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий.

Срок хранения сведений — 11 лет. С 1 декабря 2024 года доступ к ним станет возможен через ЕСИА.

1 сентября. Поступить в вуз без экзаменов смогут больше выпускников

Россиян, проживающих за рубежом и одержавших победу в международных школьных олимпиадах в составе сборных иностранных государств, примут в российские вузы без экзаменов. Такое положение Федерального закона от 8 августа 2024 года №329-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Сейчас такое право уже есть у членов российских сборных, участвующих в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, а также победителей и призеров всероссийских олимпиад.

1 сентября. Учёные звания присвоят быстрее

Кабмин утвердил новый порядок присвоения учёных званий доцента и профессора. Соответствующее постановление кабмина от 20 октября 2023 года №1746 вступает в силу 1 сентября.

В частности, со 125 до 100 рабочих дней сокращён срок рассмотрения аттестационного дела соискателя учёного звания в Минобрнауки, принятия решения и издания соответствующего приказа.

Кроме того, соискатели званий доцента и профессора в качестве написанных учебников или учебных пособий могут заявлять разработанные ими для учебного процесса онлайн-курсы, размещенные на сайте вуза.

1 сентября. Документы об образовании подтвердят онлайн

Установлены новые правила подтверждения документов об образовании и квалификации. Такое постановление кабмина от 10 ноября 2023 года №1890 вступает в силу 1 сентября.

Подать заявление на подтверждение документов можно будет не только в письменной форме, но и в форме электронных документов через единый портал госуслуг либо реестр апостилей. Апостиль в электронном виде проставляется путём создания его электронной версии с двухмерным штриховым кодом.

1 сентября. Советники директоров по воспитанию будут отдыхать 42 дня

Новые педагогические должности учли в законе о ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках. Соответствующее постановление кабмина от 3 апреля 2024 года №415 вступает в силу 1 сентября.

Так, установлено, что отпуск советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями может длиться до 42 дней, а педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — до 56 дней.

1 сентября. Именные стипендии выросли

До 15 тысяч рублей увеличили размеры персональных стипендий имени Дмитрия Лихачева, Анатолия Собчака, Егора Гайдара, Андрея Вознесенского, Александра Солженицына, Владимира Туманова и Юрия Маслюкова. Об этом идёт речь в соответствующих постановлениях кабмина.

Каждую из персональных стипендий ежемесячно получают десять студентов-очников российских государственных и негосударственных вузов. Стипендиатов отбирают на конкурсной основе, основной критерий — успехи и достижения в сферах, которыми занимались выдающиеся россияне, чьи имена носят стипендии.

Результаты исследований и разработок соискателей должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных изданиях и материалах научных конференций.

1 сентября. Начинающие прокуроры и следователи получат отсрочку от армии

Граждане, поступившие на службу в прокуратуру или Следственный комитет сразу после вуза, получат отсрочку от призыва. Такой Федеральный закон от 24 июля 2024 года №215-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Чтобы получить отсрочку, необходимо иметь спецзвание или классный чин прокурорского работника.

Этот же документ освобождает сотрудников прокуратуры и СК от военных сборов.

1 сентября. Мобилизованным северянам оплатят проезд в отложенный отпуск

Воспользоваться льготой на бесплатный проезд в отпуск мобилизованные из районов Крайнего Севера смогут после возвращения со службы. Такое постановление кабмина от 21 февраля 2024 года №200 вступает в силу 1 сентября.

Граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут раз в два года возместить стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно за счет работодателя.

По Трудовому кодексу с мобилизованными или контрактниками трудовой договор приостанавливается, но право на компенсацию у них остается. Чтобы все мобилизованные смогли им воспользоваться, правительство решило закрепить эту норму отдельным постановлением.

Также уточняется, что использовать накопленную льготу мобилизованные северяне после возвращения смогут один раз в год.

1 сентября. Зачем пограничнику собака

Служебные собаки помогут обеспечить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом идёт речь в Федеральном законе от 29 мая 2023 года №193-ФЗ.

Раньше использовать служебных собак можно было официально только во время таможенного контроля. Согласно новым нормам, собаки смогут помогать правоохранителям на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, таких как вокзалы, аэропорты, автомобильные дороги. Животные помогут искать преступников, обнаруживать наркотики.

Минтранс наделили полномочиями на определение порядка обучения, аттестации, приобретения и содержания служебных собак. Постановлением правительства Российской Федерации от 21 мая 2024 года №628 определили правила работы животных. В частности, установили, что разыскные собаки используются при поиске и обнаружении лиц, причастных к угрозе или совершению акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве. Животное должно быть старше 12 месяцев.

1 сентября. Дрон не проскочит

Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Норму содержит Федеральный закон от 30 января 2024 года №2-ФЗ.

В законе «О транспортной безопасности» закрепили понятие «беспилотные аппараты». Работникам подразделений транспортной безопасности предоставят право пресекать функционирование таких аппаратов в целях защиты от незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности.

Субъекты транспортной инфраструктуры будут безвозмездно предоставлять ФСБ России для выполнения ими задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи. Регистрировать нарушения порядка использования воздушного пространства России будут оперативные органы единой системы организации воздушного движения.

ТУРИЗМ

1 сентября. Государственный реестр курортного фонда будут вести по-новому

Граждане смогут узнать обо всех природных ресурсах, их характеристиках и перечнях показателей и противопоказаний для применения грязей, солей и так далее на одном ресурсе. Собирать такие сведения предписывает постановление кабмина от 16 августа 2024 года №1095. Документ вступит в силу 1 сентября.

Реестр войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Отвечать за его ведение, как и прежде, будет Минздрав.

1 сентября. Леса обустроят для лыжников и велосипедистов

В рекреационных зонах разрешат строить лыжные трассы, велопешеходные дорожки, а также пункты проката. Такие Федеральный закон от 4 августа 2023 года №486-ФЗ и принятое вдогонку ему распоряжение кабмина от 1 июня 2024 года №1372-р вступают в силу 1 сентября.

По закону часть лесных участков может быть передана под рекреационную деятельность, то есть организацию мест для отдыха и занятия спортом. С 1 сентября 2024 года на таких землях разрешено возводить объекты, предназначенные для рекреационных услуг. Их перечень утвердил кабмин. Это, например, пляжи, бассейны, душевые кабины, площадки для игр, зоопарки, музеи, терминалы, а также трассы, дорожки, пункты проката.

1 сентября. Турпутевку загрузят в интернет

Туроператоров обязали вносить данные о путевках в электронную систему. Если такой информации там не будет, то по Федеральному закону от 28 мая 2022 года №148-ФЗ компанию исключат из реестра туроператоров.

Агентство обязано передать сведения в систему электронных путевок за 24 часа до начала тура, если договор по туристскому продукту заключен меньше чем за 30 дней до его начала. Клиент сможет проверить данные о своем туре на сайте.

Кроме того, постановлением правительства Российской Федерации от 8 мая 2024 года №596 актуализирован перечень услуг в гостиницах, которые могут входить в стоимость размещения. Туда, в частности, добавили услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, а также услуги доступа в интернет, услуги конференц-залов и охраняемой автостоянки. Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов.

1 сентября. Опасные путешествия будут контролировать строже

Аттестованный инструктор-проводник до начала прохождения маршрута, требующего специального сопровождения, и после его завершения обязан направить уведомление, следует из Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 года №760. Уведомить необходимо территориальный орган МЧС по региону, где проходит маршрут, контрольный орган этого региона и организацию, аттестовавшую инструктора-проводника. Если маршрут проходит по территории двух и более субъектов, то уведомление подается в территориальный орган МЧС региона, в котором начинается маршрут.

Организаторами туризма в особо охраняемых природных территориях будут органы власти, в ведении которых находится местность. Это предполагает постановление правительства Российской Федерации от 21.12.2023 №2229. Время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты определят с учетом погодных условий, ландшафта, а также равномерного распределения рекреационной нагрузки. Транспортные средства и специальное оборудование для передвижения туристов должны использоваться таким образом, чтобы не угрожать сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Видео- и фотосъёмки не должны доставлять беспокойство объектам животного мира и не должны влиять на естественный ход природных процессов.

ТРАНСПОРТ

1 сентября. Дорожные камеры будут работать по новым правилам

Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также фиксировать все нарушения в зоне своего обзора. Это предполагает закон от 29 мая 2023 года №197-ФЗ, который вступает в силу 1 сентября.

Решение о размещении на дорогах средств видеофиксации будут принимать территориальные органы МВД по запросу владельца дороги или уполномоченных органов исполнительной власти региона, по территории которого проходит трасса, где планируют разместить камеру.

С координатами установки камер можно будет ознакомиться на сайте МВД. Фиксировать нарушения ПДД камерами, которые не отвечают установленным требованиям, и передавать полученную с их помощью информацию в уполномоченные органы нельзя. Если нарушение все же зафиксировано, то полученная с помощью таких средств фиксации информация не будет использоваться для привлечения водителей к административной ответственности.

В населённых пунктах дорожные камеры можно будет устанавливать на расстоянии не менее километра, вне населенных пунктов — не менее 5 километров. Зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны пересекаться. Помимо этого, мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех его участников. Эти нормы закреплены в постановлении правительства от 1 июня 2024 года №754.

Уполномоченные органы субъектов РФ будут передавать надзорным ведомствам и региональным органам МВД информацию, полученную с помощью стационарных, передвижных или мобильных камер фиксации нарушений ПДД, в полном объеме в неизменном виде. Это предполагает постановление кабмина от 1 июня 2024 года №752.

1 сентября. Автобусы станут безопаснее

В Кодексе об административных правонарушениях увеличили санкции за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом. Это предполагает Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №669-ФЗ.

Максимальный штраф за работу без лицензии и разрешения составит 400 тысяч рублей. А за такую деятельность с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, будут штрафовать на сумму до 200 тысяч. Также перевозчикам-нелегалам могут запретить заниматься перевозками на три месяца. За перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей, то есть за групповую поездку, штраф для водителя составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч и для компаний — 300 тысяч рублей.

Также с 1 сентября закон запретил анонимные перевозки пассажиров в автобусах, не являющихся общественным транспортом. Договор на перевозку нужно заключить с организацией или человеком, выступающим от имени всех пассажиров. (Федеральный закон от 29 мая 2023 года №185-ФЗ).

1 сентября. Кого не высадят из транспорта

Список категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из транспорта, расширили Федеральным законом от 4 августа 2023 года №484-ФЗ. Запрещено высаживать детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни. Штрафы для нарушителей закрепили в Федеральном законе от 12 июня 2024 года №134-ФЗ. Они составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По закону пассажиры, отказавшиеся оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы за их высадку без билета ввели ещё в 2021 году.

1 сентября. Жизнь пассажира такси защитит новый полис

Для водителей легкового такси ввели обязательное страхование гражданской ответственности. Норма содержится в Федеральном законе от 24 июня 2023 года №278-ФЗ. До этого таксисты отвечали только в рамках ОСАГО, максимальная компенсация при гибели человека в ДТП по вине перевозчика составляла 500 тысяч рублей. Согласно новым нормам, максимальная выплата составит до двух миллионов рублей.

Договор ОСГОП нужно заключать на каждый автомобиль, внесенный в региональный реестр легковых такси. Контролировать наличие полиса будут также с использованием информационной системы. Отсутствие документа станет поводом для исключения водителя из реестра перевозчиков.

Таксисты должны оформить ОСГОП в течение двух месяцев — до 31 октября 2024 года. В противном случае их ждут штрафы. Индивидуальных предпринимателей и работников таксопарков могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, организации — до миллиона рублей. В салоне автомобиля такси нужно разместить информацию о страховщике, за ее отсутствие также предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для организаций.

1 сентября. На платную дорогу — с документами

Постановлением правительства РФ от 19.08.2023 №1359 установлен порядок предоставления льготного проезда по платным автодорогам федерального значения.

Бесплатно использовать платные дороги могут городской и пригородный общественный транспорт; автомобили спецслужб, почтовые автомобили, школьные автобусы и автобусы для организованной перевозки детей, а также иные автомобили, определенные собственниками автодорог.

1 сентября. Новые штрафы — новые скидки

Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Такое положение содержит Федеральный закон от 31 июля 2023 года №405-ФЗ.

Скидка с 1 сентября предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автодорогам или их участкам. Вступающие в силу положения дают региональным властям право устанавливать собственные штрафы за проезд по платным местным дорогам.

Штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Оштрафовать водителя могут по данным с камер, но только раз за сутки. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то штраф отменят. Эта норма касается федеральных трасс, таких как М11 «Нева», М4 «Дон», что позволяет позже оплачивать проезд по дорогам, где нет пунктов оплаты.

1 сентября. Трактора поставят на учёт

Постановку на учёт самоходных машин и тракторов будут проводить по принципу одного окна. Это определил Федеральный закон от 12 декабря 2023 года №583-ФЗ.

Граждане и индивидуальные предприниматели будут регистрировать технику с использованием федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Цель закона — создать для сельхозмашин систему государственной регистрации, аналогичную той, которая много лет действует для легковых авто. После вступления в силу новых норм все сведения о тракторах и самоходных машинах объединят в едином государственном реестре.

1 сентября. Грузовики. Граница. «Госуслуги»

Перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы РФ на портале госуслуг и в государственной информсистеме электронных перевозочных документов. Постановление правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года №867 определило порядок проезда грузовиков через госграницу.

Перевозчику потребуется указать государственный регистрационный номер грузового автомобиля, вид перевозки, контактные данные. Если планы изменились, минимум за три часа до пересечения границы дату и время можно будет перенести в ГИС электронных перевозочных документов. Внедрение системы электронной очереди позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя. Положение действует до 1 сентября 2029 года.

Кроме того

1 сентября. Владельцы мостов и тоннелей, по которым движутся железнодорожные составы, обязаны их обследовать на предмет содержания в надлежащем техническом состоянии. Порядок и периодичность таких проверок установит Минтранс РФ. (Федеральный закон от 28 апреля 2023 года №147-ФЗ).

1 сентября. Подготовку и аттестацию в области транспортной безопасности для водителей и машинистов заменят на проведение инструктажей и проверку знаний, умений. (Федеральный закон от 24 июля 2023 года №387-ФЗ).

1 сентября. С 10 до 5 рабочих дней сократили срок предоставления лицензий на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2023 года №2000).

АЛКОГОЛЬ, ТАБАК, АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

1 сентября. Вейпы и табак подорожают

В соответствии с постановлением правительства от 14.03.2024 №301 введены минимальные розничные цены на жидкости для вейпов, табак для кальяна и другую никотинсодержащую продукцию. Минимальная цена за один грамм табака, по расчетам Минсельхоза, составит 21 рубль, за один миллилитр жидкости для электронных сигарет — от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки, за один грамм бестабачной смеси для нагревания — 2 рубля за грамм, за упаковку иной никотинсодержащей продукции — 10 тысяч рублей.

Розничным продавцам необходимо проверить цены на перечисленную продукцию в своей учетной системе. Если текущие цены ниже установленных минимальных значений, необходимо их скорректировать и обновить информацию на кассе. Продажа товаров по ценам ниже минимальных будет зафиксирована в статистике отклонений, информацию о нарушении передадут контролирующим органам.

1 сентября. Сыграть по-быстрому не получится

Игровое оборудование и компьютерные программы, позволяющие делать ставки в «быстрых играх», запретили использовать в букмекерских конторах. Об этом гласит Федеральный закон от 10 июля 2023 года №303-ФЗ.

В букмекерских конторах теперь нельзя использовать оборудование, позволяющее делать быстрые ставки. Для этого уточнили понятие «игровой автомат» — теперь это программно-аппаратный комплекс, приложение или компьютерная программа, имитирующая работу игрового оборудования.

Нововведение исключит возможность проведения азартных игр в незаконном формате под видом букмекерских контор и тотализаторов. «Быстрые игры» использовали технологию, идентичную алгоритмам игровых автоматов. Люди делали ставки, небольшие выигрыши чередовались с проигрышами, в итоге игрок терял большие деньги.

Кроме того

1 сентября. В алкогольной отрасли перейдут на электронные сопроводительные документы, в которых должна быть информация о лицензиях и перевозках продукции. (Федеральный закон от 3 апреля 2023 года №108-ФЗ).

1 сентября. С 10 миллионов до 100 миллионов рублей увеличили размер уставного капитала организаций, которые занимаются производством этилового спирта. (Федеральный закон от 11 марта 2024 года №46-ФЗ).

1 сентября. За федеральную специальную марку для маркировки алкогольной продукции придется платить больше: 2050 рублей за тысячу штук без учета налога на добавленную стоимость. (Постановление правительства от 21 августа 2023 года №1364).

1 сентября. В ЕГАИС по учёту объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции внесут адреса мест деятельности ИП и сельхозпроизводителей, которые работают без создания организации. (Постановление правительства от 27 марта 2024 года №379).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

1 сентября. Национальные фильмы внесут в отдельный реестр

В России вводится госреестр национальных фильмов. Электронная выписка из него будет являться удостоверением картины. Такой Федеральный закон от 26 февраля 2024 года №30-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Также в законодательство вводятся понятия «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма». Их будут выдавать в виде электронной выписки из реестров.

1 сентября. Историко-культурную экспертизу проведут по-новому

Расширен перечень документов для признания строений памятниками истории и культуры. Такое постановление кабмина от 25 апреля 2024 года №530 вступает в силу 1 сентября.

Соответствующую экспертизу будут проводить на основании письменного договора между заинтересованным органом власти, юридическим или физическим лицом и экспертом. Если экспертов несколько, договор подпишут с каждым из них.

Кроме того, к перечню объектов экспертизы отнесены документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых находится объект археологического наследия.

Кроме того

1 сентября. С 15 до 5 рабочих дней сокращён срок предоставления услуги по лицензированию деятельности в области охраны культурного наследия. Подписывать заявления о предоставлении лицензии разрешено с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. (Постановление кабмина от 5 февраля 2024 года №121).

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

1 сентября. В аптечки первой помощи добавят таблетки

Аптечки для оказания первой помощи будут комплектовать не только медизделиями, но и лекарственными препаратами. Такой Федеральный закон от 14 апреля 2023 года №135-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Требования к комплектации аптечек, их размещению, хранению и использованию установят соответствующие ведомства.

Закон также обязывает утверждать порядок оказания первой помощи и круг лиц, которые могут ее оказывать. Делать это будет Минздрав.

1 сентября. Больных вирусным гепатитом соберут в одном реестре

Учёт пациентов поможет оперативно и точно оценивать объём необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов. Такое постановление кабмина от 11 декабря 2023 года №2111 вступит в силу 1 сентября.

В реестр внесут сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Перечень включат в единую госинформсистему в сфере здравоохранения.

1 сентября. За наличием лекарств в аптеках будут следить строже

Скорректированы формулы расчета индексов, на основе которых прогнозируется отсутствие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в аптеках. Соответствующее постановление кабмина от 3 мая 2024 года №568 вступает в силу 1 сентября.

Постановлением также уточняются особенности госрегулирования предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.

1 сентября. Россиянам пропишут индивидуальные биомедицинские клеточные продукты

Россиянам откроют доступ к передовой терапии на основе клеточных технологий. Сделать это предписывают постановления кабмина от 28 марта 2024 года № 384 и №385.

Первый документ устанавливает порядок разработки, доклинических исследований, производства, применения, экспертизы, контроля качества, хранения, транспортировки и уничтожения индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов. Также отмечается, что производят такие продукты по письменной заявке лечащего врача конкретного пациента, а применяют в условиях дневного стационара или в стационарных условиях.

Второй документ устанавливает порядок и условия предоставления, подтверждения и отмены разрешения на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов. За выдачу разрешения отвечает Минздрав. Оно действует бессрочно при условии подтверждения каждые пять лет. Решение о подтверждении принимается по результатам экспертизы ожидаемой пользы к возможному риску применения таких продуктов.

1 сентября. В России создадут Национальную базу генетической информации

Новая система должна обеспечить нацбезопасность страны и охрану жизни и здоровья граждан. Это следует из Федерального закона от 29 декабря 2022 года №643-ФЗ и принятого ему вслед постановления кабмина от 31 января 2024 года № 87.

С 1 сентября 2024 года вносятся изменения в Закон о генно-инженерной деятельности. Они среди прочего предписывают создать в стране госинформсистему в области генетической информации. Создать систему и ввести ее в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года поручено Минобрнауки, следует из постановления кабмина.

В числе задач госинформсистемы — хранение генетической информации, паспортизация биообразцов, поиск информации и ее обработка, обеспечение коммуникации профессиональных сообществ.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖКХ

1 сентября. За лифтами будут следить строже

Вводятся новые правила использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, кроме эскалаторов метро. Такое постановление кабмина от 20 октября 2023 года №1744 вступает в силу 1 сентября.

Документ закрепляет обязанности владельцев лифтов и специализированных организаций по монтажу, демонтажу, эксплуатации, а также ремонту и обслуживанию таких объектов.

Указано, что устранение неисправностей, не связанных с капремонтом лифта, не должно превышать 24 часа с момента его остановки. Если лифт остановлен на более долгий срок, необходимо повесить на дверях шахты и этажах объявления, что лифт не работает, а также ограничить в него доступ посторонних.

Учёт лифтов будут вести в реестре Ростехнадзора, подать такую заявку можно будет через «Госуслуги».

1 сентября. Перед капремонтом оценят реальное состояние дома

От степени износа многоквартирного дома (МКД) будут зависеть сроки проведения капитального ремонта. Такой Федеральный закон от 27 ноября 2023 года №561-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Решение о проведении обследования может принять регион или собственники помещений в МКД. Однако в последнем случае обследование будет проводиться за их счет.

Также уточняется, что само обследование могут проводить только члены саморегулируемых организаций в области проектирования и изыскательской деятельности.

Процедура нужна, чтобы оценить соответствие состояния МКД нормативным требованиям и обеспечить своевременность капремонта.

1 сентября. Граждан защитят от недобросовестных УК

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний (УК), лицензии которых аннулированы. Такой Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №662-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Учредители управляющих компаний, лицензии которых аннулированы, не смогут вновь создавать такие же организации, пока не вернут себе доброе имя.

Для получения или продления лицензии на управление УК у соискателей не должно быть:

неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие,

привлечений к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трёх лет,

записей о банкротстве в Едином федеральном реестре также в течение трёх лет.

1 сентября. Строить и сносить капитальные объекты будут по-новому

С 1 сентября 2024 года утратит силу перечень нацстандартов и сводов правил для соблюдения техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Вместо него постановлением кабмина от 6 мая 2024 года №589 вводится реестр требований к экспертизе проектной документации, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства.

Ещё одним постановлением, от 24 мая 2024 года №668, скорректирован порядок федерального государственного строительного надзора. В частности, направлять извещение о начале работ разрешили через «Госуслуги» или информсистему Ростехнадзора. Установлены случаи, когда извещения готовятся на бумажном носителе.

1 сентября. Контроль за капремонтом многоквартирных домов усилят

Регионы смогут вводить госконтроль за капремонтом общего имущества многоквартирных домов со стороны органов исполнительной власти или подведомственных им учреждений. Закон от 8 августа 2024 года №238-ФЗ, предполагающий это, вступает в силу 1 сентября. Речь идёт о ситуациях, когда капремонт проводят за счёт средств, формируемых на специальных счетах или счетах региональных операторов.

Если субъект РФ не примет решение о контроле за капремонтом силами администрации региона или подведомственного ей госучреждения или собственники, которые копят деньги на спецсчёте, откажутся от этого, строительный контроль будет вестись обычным порядком.

Работы по капремонту смогут выполнять только организации или ИП, состоящие в саморегулируемой организации в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий. Для проведения капремонта МКД теперь обязательно должен быть заключён договор строительного подряда.

25 сентября. Субсидию на оплату ЖКХ оформят на «Госуслугах»

При желании за выплатой можно будет по старинке обратиться в МФЦ. Это следует из постановления кабмина от 22 июня 2024 года №848, которое вступает в силу 25 сентября.

Для получения субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

1 сентября. За квартиру с недоделками застройщики заплатят один штраф

В России установили единый подход к определению размера и пределов ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве, исключив двойные выплаты. Такие нормы содержит закон от 8 августа 2024 года №266-ФЗ, который вступает в силу 1 сентября. До этого покупатели могли потребовать с застройщика неустойку по законам о долевом строительстве и о защите прав потребителей, если строители сдали квартиру в новостройке с недоделками.

Кроме того, сократили минимальный гарантийный срок для выявления недостатков объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, с пяти до трёх лет. При этом этот срок можно увеличить по соглашению сторон.

При этом новый закон не отменяет ответственность застройщика и не ущемляет права жителей, так как размер неустойки с избытком компенсируют инфляционные потери потребителя.

Кроме того

1 сентября. В проектной документации зданий и сооружений обязали предусматривать устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №653-ФЗ).

1 сентября. С 1 сентября 2024 года до 31 августа 2030 года будут действовать единые правила подготовки документации по планировке территории на основании решений уполномоченных органов. Также вводится порядок подготовки и утверждения проекта планировки территорий исторических поселений федерального и регионального значения. (Постановление кабмина от 2 февраля 2024 года №112).

1 сентября. В перечень юрлиц, которые не могут являться концессионерами в сфере теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения или водоотведения, включены компании, зарегистрированные в офшорных зонах. (Федеральный закон от 4 августа 2023 года №490-ФЗ).

1 сентября. Продлить сроки эксплуатации зданий и сооружений на опасных производственных объектах можно будет по решению руководителя эксплуатирующей организации. Оно будет приниматься на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №637-ФЗ).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 сентября. Пчеловодов заранее предупредят о применении пестицидов

С 1 сентября 2024 года пчеловодов и жителей ближайших поселений будут вовремя оповещать об обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Это предполагает закон от 10 июля 2023 года №306-ФЗ. Принятый документ позволит предотвратить массовую гибель пчел при применении ядохимикатов, ранее отмечали парламентарии.

Информировать пчеловодов и жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 7 километров от места обработки, будут не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней до начала работ. В оповещении укажут название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, местоположение земельного участка, где запланирована обработка, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Информацию будут доводить до людей через средства массовой информации: радио, печать, сайты, социальные сети.

1 сентября. Поддельного мёда в России станет меньше

К продукции пчеловодства отнесли мёд, воск и другую продукцию, определенную не только в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, но и техническими регламентами и документами по стандартизации. В случае нарушения требований производителей подделок смогут привлекать к ответственности. Соответствующий закон от 27 ноября 2023 года №556-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Качество и безопасность продукции пчеловодства, согласно документу, должны обеспечиваться в соответствии с законодательством России и актами, составляющими право Евразийского экономического союза. Новый закон дает возможность через межгосударственные и национальные стандарты определить характеристики меда и тем самым прекратить большой выпуск фальсифицированного меда, ранее отмечали авторы инициативы. Это важно, потому что, по данным правительства, сегодня 70 процентов меда на рынке — фальсификат.

1 сентября. Вылов китов и котиков ограничат

Добычу морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях сможет разрешить только специальная правительственная комиссия. Такое постановление кабмина от 16 марта 2024 года №315 вступает в силу 1 сентября.

Решение комиссии в течение одного рабочего дня будет направляться в Росрыболовство, которое в пятидневный срок разместит его на своем сайте. Речь идёт о вылове дельфинов, китов, котиков и других млекопитающих.

Кроме того

1 сентября. Минсельхоз займется созданием информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства, содержащей информацию о мерах господдержки. (Федеральный закон от 08.08.2024 №299-ФЗ).

1 сентября. Производителей кормов, пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения в сельском хозяйстве включили в число получателей мер государственной поддержки. (Федеральный закон от 8 августа 2024 года №320-ФЗ ).

1 сентября. Ветеринарные сертификаты, свидетельства и справки будут оформлять при производстве и перевозке подконтрольного товара, а также при переходе права собственности на него. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №680-ФЗ).

1 сентября. Продукцию органического растениеводства включили в перечень подкарантинной. Россельхознадзор утвердил правила обеззараживания такой продукции. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №650-ФЗ).

1 сентября. Обновили порядок создания, развития и эксплуатации государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Сведения в нее должны вносить в течение трех рабочих дней. (Постановление правительства от 18 мая 2024 года №621).

1 сентября. Импортировать племенную продукцию из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, будут при условии подтверждения ее племенной ценности при наличии соответствующего разрешения Минсельхоза РФ. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №660-ФЗ).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

1 сентября. В России появятся официальные художники-ювелиры

Правительство утвердило правила признания физического лица художником-ювелиром. Такое постановление кабмина от 22 апреля 2024 года №518 вступает в силу 1 сентября.

Для получения статуса, мастер должен иметь опыт участия в отраслевых конкурсах и выставках, а также сделать вручную не менее трех ювелирных изделий, обладающих оригинальной авторской идеей и имеющих государственное пробирное клеймо.

Подать заявление на получение статуса можно через «Госуслуги» или госинформсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.

1 сентября. Дератизаторов обяжут получать лицензию

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации станут лицензируемыми видами деятельности. Такое постановление кабмина от 3 августа 2023 года №1270 вступает в силу 1 сентября.

Получить лицензию юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, должны не позднее 1 марта 2025 года. Выдавать документы будет Роспотребнадзор.

1 сентября. Недобросовестных участников аукционов в сфере рыболовства внесут в реестр

Граждан, участвующих в социально-экономическом развитии субъектов, поощрят дополнительными льготами. Такие нормы содержат Федеральный закон от 24 июля 2023 года №384-ФЗ и постановление кабмина от 9 апреля 2024 года №439, которые вступают в силу 1 сентября.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в социально-экономическом развитии субъектов, разрешат ловить во внутренних водах и в территориальном море РФ анадромные виды рыб, то есть те, которые нерестятся в пресной воде, мигрируют в океан, чтобы добыть корм и повзрослеть, и возвращаются в пресную воду.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года будет вестись реестр недобросовестных участников аукционов в сфере рыболовства. В него внесут сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договоров.

1 сентября. За сверхурочную работу заплатят больше

При оплате сверхурочной работы будут учитывать стимулирующие выплаты и компенсации. Такой Федеральный закон от 22 апреля 2024 года №91-ФЗ вступает в силу с 1 сентября.

Документ вносит изменения в Трудовой кодекс, согласно которым рассчитывать оплату за сверхурочную работу будут исходя из размера зарплаты, установленного в соответствии с действующими у конкретного работодателя системами оплаты труда. Сейчас сверхурочную работу оплачивают только исходя из ставки и оклада.

1 сентября. Квоту для приема инвалидов на работу будут рассчитывать ежеквартально

С 1 сентября 2024 года работодателям со штатом свыше 35 человек законом субъекта будет устанавливаться квота для приема на работу инвалидов — от 2 до 4 процентов среднесписочной численности сотрудников. Это предписывает постановление кабмина от 30 мая 2024 года №709.

Отмечается, что регион может дифференцировать размер квоты для различных видов экономической деятельности, различных муниципальных образований.

Кроме того, количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, будет рассчитываться работодателем ежеквартально, а не ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Кроме того

1 сентября. Уточнены правила допуска организаций к деятельности по спецоценке условий труда. Допуск откроется с момента записи в реестре о регистрации организации. Заявление о регистрации можно будет направить только в электронном виде. (Постановление кабмина от 25 апреля 2024 года №537). Также проводить аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке условий труда разрешат в форме дистанционного тестирования (Постановление кабмина от 6 мая 2024 года №583).

1 сентября. Работающим инвалидам закрепили право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней в Трудовом кодексе. (Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 268-ФЗ).

8 сентября. Ювелиров, которые не выполняют требования пробирной палаты, оштрафуют на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. (Федеральный закон от 8 августа 2024 года №257-ФЗ).

НАЛОГИ И ФИНАНСЫ

1 сентября. Сумму иска по упрощенным делам увеличили

Со 100 тысяч до 250 тысяч рублей увеличен размер иска по гражданским делам об истребовании имущества, денежных средств и признании права собственности, которые могут рассматриваться в упрощенном порядке. Соответствующий Федеральный закон от 12 июня 2024 года №135-ФЗ вступает в силу с 1 сентября.

Также установлена возможность предъявления исков, связанных с социальными выплатами и льготами, по месту жительства истца.

1 сентября. Кредиты с переменной ставкой ограничат

С 1 сентября 2024 года вносятся изменения в законы о банках, потребкредите, сельхоз- и кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности. Нормы содержит Федеральный закон от 22 июня 2024 года №151-ФЗ.

Переменную ставку можно будет применять по потребкредитам и ипотеке на сумму от тысячи среднероссийских зарплат, а также по ипотеке на срок до 20 лет с суммой займа от 200 до тысячи среднероссийских зарплат.

Для МСП максимальное значение не должно будет превышать ставку на день заключения договора, увеличенную на 1/3, но не более чем на четыре процентных пункта.

Уведомлять об изменении переменной ставки нужно будет не менее чем за 15 дней с доведением нового графика платежей.

1 сентября. В России откроют филиалы зарубежных банков

Иностранные банки смогут открывать свои представительства в России. Об этом говорится в законе от 8 августа 2024 года №275-ФЗ. Установленный ранее запрет на открытие филиалов зарубежных кредитных организаций решили снять. Такие законодательные изменения позволят расширить проведение международных расчетов.

Зарубежные банки смогут открыть у нас в стране только один филиал и заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом минимальный размер гарантийного депозита должен быть не менее одного миллиарда рублей. Это обеспечит исполнение иностранным банком обязательств по договорам, заключенным при работе в нашей стране.

В законе также сказано, что филиал иностранного банка не вправе осуществлять банковские операции и сделки с физлицами, в том числе зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Исключение сделали для переводов денег без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты. Филиалам также запретили привлекать денежные средства физ- и юрлиц во вклады, открывать счета в драгоценных металлах. Контролировать работу зарубежных филиалов будет Банк России.

8 сентября. Банкроты могут сохранить ипотечное жильё

В России разрешат заключать отдельное мировое соглашение между кредитором и должником, у которого есть единственное жилье, купленное при использовании ипотечного кредита и которое служит обеспечением долговых обязательств. Это позволяет Федеральный закон от 8 августа 2024 года №298-ФЗ, который вступит в силу 8 сентября.

После утверждения мирового соглашения ипотечный долг будут погашать третьи лица либо сам должник за счет доходов, на которые не может быть обращено взыскание, или доходов, которые могут быть им получены после завершения процедур, применяемых в деле о банкротстве.

9 сентября. Расторжение брака резко подорожает

С 650 до 5 тысяч рублей вырастет госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака. Соответствующие отдельные положения Федерального закона от 8 августа 2024 года №259-ФЗ вступают в силу 9 сентября.

Также с 300 до 10 тысяч рублей вырастет госпошлина за обращение с заявлением о признании физлица банкротом. Подорожают и другие аналогичные услуги.

Кроме того, установлены пошлины при подаче заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам или заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

11 сентября. Заложенное имущество разрешат продавать самостоятельно

Залогодатели-физлица смогут сами продавать заложенное имущество для последующего погашения обязательств по кредитному договору или договору займа. Такой Федеральный закон от 12 июня 2024 года №140-ФЗ вступает в силу 11 сентября.

Для этого нужно направить в банк заявление о самостоятельной реализации имущества. На распродажу дадут четыре месяца.

Вырученная от сделки сумма поступит банку, а положительная разница между ценой продажи и размером долга вернется заемщику.

Также законом определены случаи, когда реализация имущества не допускается.

1 сентября. Экспорт бензина ограничат

с 1 сентября по 31 декабря 2024 года вводится временное ограничение на экспорт бензина. Сделать это предписывает постановление кабмина от 13 августа 2024 года №1074.

Решение принято для поддержки стабильной ситуации на топливном рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, отметили в правительстве.

Ограничения не будут затрагивать поставки в рамках международных межправительственных соглашений, а также топлива, которое вывозится для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

Кроме того

8 сентября. Минимальную общую сумму налогов, при которой не направляется налоговое уведомление, повысят со 100 до 300 рублей. Также за непредставление банками налоговикам информации о выплаченных процентах по вкладам оштрафуют на 1000 рублей. (Отдельные положения Федерального закона от 8 августа 2024 года №259-ФЗ).

8 сентября. Кредитные организации, выдавшие заем под залог жилья и недвижимости застройщика, защитят при банкротстве строительной компании. Их включат в перечень кредиторов первой очереди. Долг погасит Фонд развития территорий или региональный Фонд защиты прав дольщиков. (Федеральный закон от 8 августа 2024 года №282-ФЗ).

20 сентября. Дилерам и форекс-дилерам (организация, являющаяся финансовым посредником на внебиржевом рынке, где идёт торговля финансовыми инструментами. — Прим. ред.) пропишут определение и правила работы (Федеральный закон от 23 марта 2024 года №50-ФЗ).

IT И ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ

1 сентября. На некоторые сайты продлили бесплатный доступ

Число дней, когда на социально значимые онлайн-ресурсы можно зайти даже при нулевом балансе, увеличили. Такое положение содержит постановление Правительства от 30 сентября 2023 года №1617, которое вступает в силу 1 сентября.

Согласно документу, в рамках программы «Доступный интернет» бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам продлили с нынешних 24 часов до семи суток независимо от баланса на счете абонента и без необходимости повторного подключения.

Список таких сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, определит правительственная комиссия на основании предложений Минцифры. А информацию об этом разместят на сайте Роскомнадзора. Сейчас в список входят портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».

1 сентября. Поменять оператора связи будет проще

Россияне смогут подать заявление о переносе номера к другому оператору через интернет. А также расторгнуть договор с компанией связи в любое время, если предоставленные услуги оплачены. Такие нормы 1 сентября установит постановление кабмина от 24 января 2024 года №59.

Кроме этого, по новым правилам оператор связи должен информировать абонента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Делать это можно в личном кабинете на сайте или в приложении, с помощью смс-сообщения, при звонке абонента в информационно-справочную службу. Среди новшеств и возможность оператора отказать в обслуживание сим-карт, приобретенных компанией для своих сотрудников, если данные о работниках не представлены или недостоверны.

1 сентября. В России установили виды биометрических персональных данных

Перечень видов биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Закона об осуществлении идентификации или аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, уточнили в постановлении Правительства от 1 апреля 2024 года №408.

Согласно документу кабмина, это изображение лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, и запись голоса человека, полученная с помощью звукозаписывающих устройств. Постановление вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2027 года.

Такие персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе. Изображение лица и образец голоса относятся к закрытому перечню видов собираемой биометрии.

1 сентября. Внешние расчёты в криптовалюте разрешили в виде эксперимента

С 1 сентября в России можно будет проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги цифровой валютой. Эти нормы установлены законом от 8 августа 2024 года №223-ФЗ. Нововведения будут действовать в порядке экспериментальных правовых режимов, которые установит Банк России. В рамках этих режимов он определит порядок допуска цифровых валют к организованным торгам, требования к их организаторам. Еще ЦБ установит особенности использования цифровой валюты в качестве платежного средства по внешнеторговым контрактам, права и обязанности резидентов и нерезидентов при таких расчетах, а также органов и агентов валютного контроля. Банк России сможет также ввести требования к деятельности оператора по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровой валютой на базе Национальной платежной системы.

Ранее в России легализовали майнинг криптовалют. Большая часть положений соответствующего закона вступит в силу с 1 ноября. Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут легально заниматься майнингом только после регистрации в специальном реестре Минцифры. Людям разрешат заниматься майнингом без регистрации, но только при условии, что их энергопотребление не превышает лимиты, установленные Правительством. Майнеры будут обязаны уведомлять уполномоченные органы о получении криптовалюты и указывать уникальные адреса-идентификаторы для учета операций. Совмещать майнинг с деятельностью по передаче, производству и продаже электроэнергии, а также с управлением в сфере электроэнергетики будет запрещено.

Запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц с 19 августа 2024 года уже вступил в силу.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, НЕДРА

1 сентября. Пользоваться некоторыми недрами можно будет без аукциона

С 1 сентября вступают в силу сразу несколько федеральных законов, которые меняют правила пользования недрами.

Так, право пользования недрами можно будет получить без аукциона — например, для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Также закреплен механизм проведения юрлицами работ по региональному геологическому изучению недр. Это смогут делать предприятия с опытом не менее пяти лет. Участок будет предоставляться на срок до трех лет.

Кроме того, порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых будет устанавливать правительство.

А всю геологическую информацию о недрах можно будет получить через Единый фонд геологической информации.

1 сентября. Экоактивисты смогут присутствовать на выездных проверках

Расширены полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды. Такой Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №622-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Кроме выездных проверок, экоактивисты смогут присутствовать на открытых заседаниях комиссий, а также в рейдах.

Также изменен порядок получения юрлицами и ИП комплексных экологических разрешений, представления отчетности о выполнении нормативов утилизации и уплаты экологического сбора.

1 сентября. В России ликвидируют скотомогильники

С 1 сентября 2024 года в России запрещено создание новых скотомогильников. Это предполагает закон от 12 декабря 2023 года №582-ФЗ. Скотомогильники нужно ликвидировать в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Исключение составят те из них, которые содержат биоотходы, зараженные возбудителем сибирской язвы. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников должны осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами.

Эксплуатация ранее созданных в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов скотомогильников допускается до 1 января 2030 года.

Запрет новых захоронений животных должен помочь бороться с распространением опасных заболеваний, считают в Минсельхозе. Всего на территории России почти 14 тысяч скотомогильников, из которых 46 процентов действующие, и они могут нести биологическую угрозу, отмечали в ведомстве.

1 сентября. На золотые и серебряные слитки выдадут документы

В России введут требования к инвестиционным драгметаллам и правила их оборота. Такое постановление кабмина от 15 мая 2024 года №604 вступает в силу 1 сентября.

К инвестиционным драгоценным металлам относятся аффинированное (очищенное ото всех примесей, то есть высшей пробы. — Прим. ред.) золото, серебро, платина и палладий в слитках, которые не предназначены для использования в производственных целях и приобретаются физлицами для личного пользования.

Установлено, что слитки должны соответствовать положениям национальных стандартов России. Кроме того, каждый слиток должен сопровождаться документом о его качестве.

1 сентября. За плотинами и дамбами проследят строже

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2023 год №191-ФЗ Ростехнадзор утвердил правила эксплуатации гидротехнических сооружений, кроме портовых и судоходных. В них определено, какие условия нужно соблюдать при эксплуатации плотин и дамб, как контролировать их состояние, как действовать при авариях.

Владельцы сооружений обязаны ежегодно утверждать план техобслуживания и текущего ремонта оборудования, обеспечивать объект средствами измерения, связи, освещения и сигнализацией, формировать график тренировок сотрудников, немедленно устранять возникающие повреждения.

Ликвидировать старую плотину можно только в соответствии с ее проектом и декларацией безопасности. Если владелец сооружения неизвестен, ведомство разработает план мероприятий по безопасности на пять лет. Следить за безопасностью будут аттестованные Ростехнадзором эксперты, которые должны сдать квалификационный экзамен.

1 сентября. Консервы, велосипеды и ветпрепараты промаркируют

В соответствии с постановлениями кабмина маркировка стала обязательной для семи новых видов товаров. Это консервы — за исключением красной и черной икры, детского питания и продуктов массой меньше 30 граммов, пищевые растительные масла и масложировая продукция — за исключением некоторых БАДов, трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, ортезы и функциональные узлы протезов, противопролежневые матрацы и подушки, моче- и калоприемники, кресла-стулья с санитарным оснащением.

Все участники оборота должны зарегистрироваться в системе маркировки, ознакомиться с процедурами заказа, оплаты и нанесения кодов на товары, изучить порядок введения продукции в оборот, приобрести сканеры штрих-кодов и настроить контрольно-кассовую технику.

Также с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года пройдёт эксперимент по маркировке аппаратуры для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания, шприцев, медицинских масок, филлеров и косметических нитей, инкубаторов для новорожденных.

Кроме того

1 сентября. Разграничены полномочия лица, ответственного за производственный контроль, и работников, которые его осуществляют. (Постановление кабмина от 29 июля 2023 года №1233).

1 сентября. В перечень видов деятельности, в отношении которых осуществляется периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям, включены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности. (Федеральный закон от 28 апреля 2023 года №170-ФЗ).

1 сентября. Объекты, на которых проводятся поиск и оценка россыпных месторождений золота, разведка и добыча золота, переведут из категории среднего риска в категорию значительного риска. (Постановление кабмина от 12 июля 2024 года №948).

1 сентября. Под федеральную экологическую экспертизу попадут: проекты технической документации на пестициды, агрохимикаты, проекты схем комплексного использования и охраны водных объектов, проекты общего допустимого улова водных биоресурсов и изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 №673-ФЗ).

1 сентября. Иностранным гражданам и организациям, а также лицам, включенным в реестр иностранных агентов или единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами, запретили инициировать и проводить общественную экологическую экспертизу. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №681-ФЗ).

1 сентября. Получить, продлить или переоформить разрешение на временные выбросы можно будет через портал госуслуг. Кроме того, с 75 до 30 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявок. (Постановление кабмина от 13 сентября 2023 года №1495).

1 сентября. С 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2025 года в России проведут эксперимент по апробации нового механизма отчетности о массе ввезенных товаров и упаковки, а также о самостоятельной утилизации отходов от использования товаров. (Постановление правительства РФ от 01.06.2024 №750).

1 сентября. Вступает в силу порядок представления отчетности о массе товаров, упаковки, произведенных на территории РФ или ввезенных из государств — членов ЕАЭС и других государств. (Постановление кабмина от 31 мая 2024 года №741).

1 сентября. В каждом регионе России появится единый центр ответственности за надёжное энергоснабжение — системообразующая территориальная сетевая организация. (Федеральный закон от 13 июля 2024 года №185-ФЗ).

1 сентября. В России появится реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности и медпомощи населению, а также реестр предприятий, которые могут производить такие товары. (Федеральный закон от 14 ноября 2023 года №537-ФЗ).

1 сентября. Организации особой важности, от военных баз до исторических мест, МЧС разделит на три категории по гражданской обороне. Там необходимо проводить защитные мероприятия и обучать сотрудников. (Постановление правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года №546).

1 сентября. Эксперимент по разработке и реализации образовательных программ интернатуры по специальностям в области ветеринарии пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2030 года в Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии и Донском техническом университете. (Постановление правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 года №1013).

1 сентября. С исполнителей государственного оборонного заказа снимут обязанность направлять в антимонопольную службу информацию о повышении подрядчиками цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, работы и услуги. (Федеральный закон от 22 июля 2024 года №199-ФЗ).

1 сентября. Установили обязанность собственника или эксплуатанта представлять в региональный центр Единой системы организации воздушного движения план полета беспилотного воздушного судна. (Постановление правительства Российской Федерации от 29 марта 2024 года №393).

1 сентября. Спиртосодержащую продукцию в виде красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, а также временное нахождение алкогольной пищевой продукции при перегрузке с одного вида транспорта на другой лицензировать не нужно. (Федеральный закон от 8 августа 2024 №316-ФЗ).

1 сентября. Вступили в силу единые требования к отчетности в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. С 10 до 5 лет сократили срок хранения журналов, где регистрируют операции с прекурсорами. (Федеральный закон от 25 декабря 2023 года №670-ФЗ).

1 сентября. Правила федерального госнадзора в области промышленной безопасности не будут распространяться на объекты, используемые при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. (Постановление правительства от 22 апреля 2024 года №520).

1 сентября. Выданные операторам связи частоты, а также информацию об их совместимости с различными типами устройств, целях и местах применения внесут в единый реестр Роскомнадзора. (Федеральный закон от 4 августа 2023 года №473-ФЗ).

1 сентября. Уточнён перечень документов для предоставления в пользование водных объектов для рыбоводства. Речь идет о прудах больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках. (Постановление правительства от 4 мая 2024 года №579).

20 сентября. Подозреваемые и обвиняемые смогут в два раза больше говорить по телефону с близкими, а осуждённым, имеющим ребёнка до 14 лет, предоставят ежемесячное дополнительное свидание. (Федеральный закон от 23 марта 2024 года №60-ФЗ).

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/