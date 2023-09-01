Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты

С 1 сентября в России вступают в силу десятки федеральных законов, постановлений и приказов различных ведомств. Большие изменения в начале нового учебного года ждут сферу образования как высшего, так и общего среднего. Новости есть и для тех, кто следит за развитием медицины и ветеринарии. Большой блок документов касается сферы транспорта, в том числе такси. Серьёзную регулировку ждут рынки табака и алкоголя: по мнению экспертов, в результате цены на такую продукцию вырастут. Много нововведений и в ЖКХ — от требований согласовывать решетки на окнах до новых правил предоставления соцжилья. А ещё новые правила коснутся сферы цифровизации, налогов и финансов, недропользования и экологии. «Парламентская газета» изучила документы и составила навигатор по новым законам в разных сферах.

ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября. В России введут новые уровни высшего образования

С 1 сентября 2023 года в России в течение трёх лет будет проходить пилотный проект по реформе «вышки». Старт пилотного проекта дан постановлением правительства от 09.08.2023 года №1302.

В проекте примут участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Там уже с этого учебного года вместо действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета введут базовое высшее образование, а вместо магистратуры — специализированное высшее образование.

В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры и установят сроки обучения.

Если эксперимент признают удачным, новые уровни высшего образования введут во всех вузах страны.

1 сентября. В школы вернётся серебряная медаль

Школьникам, успешно сдавшим Государственную итоговую аттестацию, будет вручаться медаль «За особые успехи в учении» не только I, но и II степени. Это предписывают поправки в Закон «Об образовании» от 04.08.2023 №479-ФЗ.

Медали «За особые успехи в учении» II степени, или серебряные медали, будут вручать за две оценки «хорошо» и остальные «отлично».

Как пояснял ранее министр просвещения России Сергей Кравцов, медаль играет роль, когда несколько абитуриентов набрали одинаковые баллы ЕГЭ. В этом случае медалистам отдается предпочтение.

Напомним, «серебро» в школе упразднили в 2014 году.

1 сентября. НВП, профориентация и трудовое воспитание: в школах появятся новые предметы

С 1 сентября вводится золотой стандарт образования. В соответствии с ним Минпросвещения уже обновило федеральные государственные образовательные стандарты. Например, в 11-м классе в рамках предмета «История» будут изучать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, вхождение в состав РФ новых регионов и причины и ход специальной военной операции.

Ещё одно нововведение — с 1 сентября модуль НВП станет обязательным для всех школ России. А в рамках внеурочного курса «Первая помощь» учеников 10—11 классов научат перевязывать раны и проводить реанимацию.

Также с нового учебного года в обязанности школьников могут войти уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или подготовка актового зала к мероприятиям. Это позволяют поправки в Закон «Об образовании», касающиеся трудового воспитания школьников.

А ещё с 1 сентября в школах появится профориентация. Готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса.

1 сентября. Горячее питание для учеников 1-4-х классов станет обязательным

1 сентября истекает срок поэтапного введения бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Такую норму содержит закон от 01.03.2020 №47-ФЗ.

Получать горячие завтраки или обеды в зависимости от того, в какую смену учится ребенок, будут все обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных школах независимо от доходов их семей.

1 сентября. Студенты смогут переводиться с платного обучения на бесплатное

Перейти с платного образования на бесплатное смогут дети лиц, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, это право предоставляется самим участникам СВО. Такой приказ Минобрнауки от 09.08.2023 №776 вступает в силу 1 сентября.

Чтобы перейти с платного обучения на бесплатное, нужно подать заявление, прикрепив его документами, подтверждающими льготы. Заявление удовлетворят, если студент не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.

Срок действия приказа до 31 августа 2024 года.

1 сентября. Со спортивных школ спросят наличие лицензий

1 сентября истекает срок получения лицензии на осуществление образовательной деятельности организациями, реализующими программы спортивной подготовки. Такие нормы установлены законом от 30.04.2021 №127-ФЗ и постановлением правительства от 16.08.2022 № 1419.

Напомним, по закону, который приняли еще в 2021 году, все спортивные учреждения получили статус образовательных с единой системой контроля, а все их тренеры — статус педагогических работников и причитающийся к нему набор льгот: увеличенный отпуск, сокращенная рабочая неделя, уменьшенный стаж для пенсии и так далее.

Для подтверждения этого статуса спортивным школам требуется получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Этот срок истекает 1 сентября.

1 сентября. Для студентов и аспирантов учредят новые выплаты

В России появятся стипендии имени Камиля Валиева, советского и российского физика; Сергея Королева, конструктора ракетно-космических систем; Ирины Антоновой, советского и российского ученого-искусствоведа, и Елены Гнесиной, русской и советской пианистки. Такие постановления правительства вступают в силу 1 сентября.

Получить стипендию имени Камиля Валиева смогут студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области электронной промышленности. Всего предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно и 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

На стипендию имени Сергея Королева смогут претендовать студенты и аспиранты, добившиеся значительных достижений в области инженерного дела. Всего будет 10 стипендий для студентов по 15 тысяч рублей в месяц и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей.

Стипендию имени Ирины Антоновой смогут получить студенты вузов, обучающиеся по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «История искусств». Размер стипендии составит 15 тысяч рублей ежемесячно.

Стипендия имени Елены Гнесиной учреждена для лучших студентов российских вузов, обучающихся по направлению «Музыкальное искусство». С 1 сентября ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей будут получать 11 студентов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1 сентября. Пенсионерам старше 80 лет фиксированную часть пенсии увеличат вдвое

Индексация пенсий на федеральном уровне с 1 сентября не предусмотрена. Однако отдельные категории граждан, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на денежную прибавку. Такие нормы установлены рядом федеральных законов.

Так, гражданам, которым в сентябре исполнится 80 лет, будет в два раза увеличена фиксированная часть пенсии — с 7567,3 до 15 134,6 рубля. Также на перерасчет пособия могут рассчитывать россияне, которые закончили свою трудовую деятельность в августе, и те, кому с 1 августа установлена повышенная группа инвалидности.

1 сентября. Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные

Мамы и папы детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Это позволяет закон от 05.12.2022 №491-ФЗ, который вступает в силу 1 сентября.

До сих пор родители ребёнка-инвалида имели право на дополнительные четыре оплачиваемых выходных в месяц. При этом если эти дни не были использованы, на следующий месяц их не переносили — они сгорали.

По новым правилам родители смогут копить дополнительные выходные и использовать сразу до 24 таких дней. При этом если дополнительный отпуск превышает четыре дня, его график надо будет предварительно согласовать с работодателем. Порядок использования дополнительных дней установлен постановлением Правительства от 06.05.2023 №714.

1 сентября. Инвалидам помогут дома, в учебе и на работе

В законодательстве появится понятие сопровождаемого проживания. Оно введено законом от 28.04.2023 №137-ФЗ, отдельные положения которого вступают в силу 1 сентября.

Услуги по сопровождаемому проживанию включают в себя реабилитацию и абилитацию, в том числе формирование у инвалидов навыков самообслуживания. Кроме того, персональный ассистент поможет подопечным получить образование или вести трудовую деятельность.

Воспользоваться услугами сопровождаемого проживания смогут инвалиды II степени и выше. В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки.

ТРАНСПОРТ

1 сентября. Водителей с непогашенной судимостью выгонят из таксистов

Водителей с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и прочее, а также злостных неплательщиков штрафов лишат права управления такси. Такой закон от 29.12.2022 №580-ФЗ вступит в силу с 1 сентября.

Также, согласно закону, каждый регион должен создать три реестра —перевозчиков, такси и служб заказа такси. Это позволит проконтролировать заказы такси от клиента до завершения поездки.

Водители будут обязаны выбрать одну из трёх форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После этого нужно оформить разрешение на работу.

Также водителей обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков. Субъекты смогут устанавливать дополнительные требования к знаниям, которыми должны обладать потенциальные таксисты. В этом случае они должны будут предусмотреть порядок проведения соответствующей аттестации.

Также с 1 сентября постановлением правительства от 07.04.2023 №556 МВД получит полномочия информировать ФНС о наличии у ИП, занимающегося перевозками пассажиров и багажа легковыми такси, городским транспортом и подвижным составом внеуличного транспорта, неснятой или непогашенной судимости за совершение перечисленных в Трудовом кодексе преступлений. Делать это нужно будет в течение четырёх дней.

1 сентября. Водителям такси запретят перерабатывать

При передаче заказов легкового такси нужно учитывать, что у водителя должно быть достаточно времени для отдыха. Такое постановление Правительства от 30.05.2023 №872 вступит в силу с 1 сентября.

Согласно документу, службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Так, перевозчиков нельзя нагружать работой, если выполнение очередного заказа приведет к превышению норм рабочего времени и времени управления транспортным средством.

Также постановлением правительства от 02.06.2023 №908, которое вступает в силу с 1 сентября, утверждены нормы рабочего времени, времени отдыха и времени управления автомобилем для самозанятых таксистов. Они не смогут работать более 40 часов в неделю и более 10 часов в сутки. Это время может быть увеличено на два часа в день в целях завершения заказа.

Для учёта времени нужно будет вести журнал или установить на автомобиль тахограф.

1 сентября. Водители смогут пройти медосмотр дистанционно

Пульс, давление и частоту дыхания шоферов, а также наличие у них паров алкоголя измерят специальные приборы. Они же передадут информацию диспетчеру. Это позволяет закон от 29.12.2022 №629-ФЗ.

Проверять водителей дистанционно будут перед рейсом и после, а также в течение рабочей смены. При этом водитель должен как минимум два раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.

Новые правила не распространяются на водителей, которые перевозят группы детей, опасные грузы и пассажиров между городами, если протяженность маршрута больше 300 километров.

1 сентября. Шипованные шины на лето придётся снять

Транспорт можно будет эксплуатировать только с шинами, соответствующими сезону. Такое постановление правительства от 27.05.2023 №837 вступит в силу с 1 сентября.

Согласно документу, в обновленный перечень неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль, включат следующие:

шипованные шины в летний период (июнь, июль, август);

летняя резина в зимний период (декабрь, январь, февраль);

зимняя резина, которая установлена не на все колеса;

подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления (ГУР);

сигнал лампы на приборной панели о неисправности антиблокировочной тормозной системы (ABS);

самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления при работающем двигателе.

Также никакие дополнительные предметы, кроме определенных исключений, и покрытия на стеклах не должны ограничивать водителю обзор.

Правила распространяются на автомобили, автобусы, автопоезда, прицепы, мотоциклы, мопеды и троллейбусы. За несоблюдение требований водителя могут привлечь к административной ответственности — оштрафовать на 500 рублей.

1 сентября. Парапланы и дельтапланы поставят на госучёт

Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее будут подлежать государственному учету. Такой закон от 18.03.2023 №65-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Под нововведение попадут дельтапланы, парамоторы, паралёты, микросамолёты, одноместные планеры и так далее.

Этот же закон обязывает проводить расследование авиационных происшествий с незарегистрированными или неучтенными воздушными судами, используемыми в гражданской авиации.

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК

1 сентября. Вейпы и айкосы подорожают

В России вводятся минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Правила формирования цен на вейпы и айкосы указаны в проекте постановления правительства, размещенного на портале нормативно-правовых актов. Принять такой документ требует закон от 28.04.2023 №178-ФЗ, отдельные положения которого вступают в силу 1 сентября.

Закон также запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции (вейпами) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Кроме того, не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

Ещё один закон, который вступает с 1 сентября — от 13.06.2023 №203-ФЗ, — устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий. Так, для предотвращения незаконного производства будет создан единый госреестр основного технологического оборудования для производства табачных изделий.

1 сентября. Производителей пива, сидра, пуаре и медовухи включат в единый реестр

Организации, не включенные в список, не смогут выпускать алкоголь. Такие нормы содержит закон от 03.04.2023 №108-ФЗ.

Ещё одним законом, который также вступает в силу 1 сентября — от 24.07.2023 №363-ФЗ, — установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Так, производство напитков без занесения в реестр влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч; на юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток с конфискацией продукции, оборудования.

За нарушение требований к производству или обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи компании будут штрафовать на 100—150 тысяч, а за грубое нарушение (например, добавление в пиво этилового спирта) — на 150—200 тысяч рублей. Также предусматривается конфискация продукции, оборудования, сырья, транспорта и приостановка работы на срок до 30 суток.

МЕДИЦИНА И ВЕТЕРИНАРИЯ

1 сентября. Аптеки получат право изготавливать лекарства

Аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешат не только продавать, но и готовить лекарства. Это позволяет закон от 05.12.2022 №502-ФЗ.

Фармацевты смогут делать лекарства в индивидуальных дозировках, которые врач выписывает под конкретного пациента. Для этого можно использовать как готовые лекарственные препараты, так и субстанции, зарегистрированные в стране. А вот изготовление препаратов, уже зарегистрированных в России, не допускается.

1 сентября. Платные медуслуги будут оказывать по новым правилам

Также медучреждения смогут предоставлять платные немедицинские услуги, например бытовые или транспортные. Новый порядок работы регламентирует постановление правительства от 11.05.2023 №736.

Документ прописывает ряд условий, при которых медуслуги могут быть оказаны платно. В списке анонимная медицинская помощь; индивидуальное медицинское наблюдение, если для этого нет показаний - обследование и госпитализация не по назначению врача, а по собственному желанию и так далее.

Также установлены особенности заключения договоров об оказании услуг дистанционным способом.

Кроме того, уточняется, что при оказании медпомощи могут быть дополнительно предоставлены платные немедицинские услуги.

1 сентября. Родители смогут подтвердить родство с выношенным суррогатной матерью ребёнком

Порядок установления генетических родителей ребенка, которого вынашивает суррогатная мать, определен постановлением правительства от 31 мая 2023 года №882. Документ вступает в силу 1 сентября.

Пройти исследования смогут потенциальные родители, состоящие в браке между собой, или одинокая женщина. Согласно документу, процедура установления генетического родства включает:

подтверждение генетической принадлежности половых клеток, использовавшихся для оплодотворения, или эмбриона потенциальным родителям или одинокой женщине;

молекулярно-генетическое исследование для установления генетического родства ребенка, рожденного суррогатной матерью, с потенциальными родителями или одинокой женщиной.

1 сентября. Требования к ветеринарным препаратам ужесточат

Новый порядок ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения установлен законом от 02.07.2021 №317-ФЗ.

По новым правилам производитель лекарственного препарата и организация, осуществляющая его ввоз в Россию, обязаны представлять в Россельхознадзор документы, подтверждающие его качество и соответствие требованиям государственной регистрации.

В отношении первых двух серий препарата, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в страну, дополнительно должны быть представлены протоколы его испытаний.

1 сентября. Кошек и собак будут лечить лекарствами для людей

Лекарства для домашних животных, которые ранее уже применялись для лечения людей, будут регистрировать в упрощенном порядке. Это позволяет федеральный закон от 28.04.2023 №171-ФЗ.

Сейчас ветврачи имеют право использовать для лечения четвероногих только препараты из списка ветеринарных лекарств. В нем около двух тысяч наименований. В то же время для медицинской помощи людям применяют около двадцати тысяч препаратов. Но люди и животные часто страдают от одних и тех же заболеваний, отметили авторы инициативы.

РАССЕЛЕНИЕ, КАПРЕМОНТ, ЖКХ

1 сентября. Очередники получат жильё в границах муниципалитета

Порядок получения квартир нуждающимися уточнили законом от 24.07.2023 №365-ФЗ.

Ранее по закону очередники получали жилье в населенном пункте, где они прописаны. Нововведение позволит расселить больше граждан, нуждающихся в жилье, отметили авторы инициативы.

Для переезда в соседний населенный пункт потребуется письменное согласие очередника.

1 сентября. Проверку газового оборудования в многоквартирных домах доверят одной компании

Газораспределительные организации будут обязаны заниматься техобслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это предписывает федеральный закон от 18.03.2023 №71-ФЗ.

Согласно документу, заключить договоры с газораспределительной организацией на обслуживание многоквартирных домов будут управляющие организации и ТСЖ. При этом собственники и наниматели жилья обязаны заключить договор о техобслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования с той же организацией.

1 сентября. Согласовывать придётся решётки на окнах, цвет рам и установку кондиционеров

Утверждены Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Такое постановление правительства от 29.05.2023 №857 вступает в силу 1 сентября.

Согласованию в том числе подлежат цвет оконных рам, решетки на окнах, установка кондиционеров на фасадах зданий — все, что может изменить облик объекта.

Решать разрешать или нет менять архитектурно-градостроительный облик того или иного объекта капстроительсва будут органы местного самоуправления.

При вынесении решения учтут вид разрешенного использования земли и объектов капстроительства, а также техрегламенты, нормативы градостроительного проектирования и правила благоустройства территорий.

Требования не распространяются на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

1 сентября. Считать объём отходов будут по-новому

Регионы смогут определять базу расчетов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в виде фактического либо нормативного объема ТКО. Таким правом с 1 сентября их наделяет федеральный закон от 04.08.2023 №476-ФЗ.

Этот же закон разрешает организациям, которые собирают у населения использованные батарейки, утилизировать их самостоятельно, передавать другим компаниям или федеральному регоператору.

1 сентября. Теплицы и сараи ограничили в размерах

Определены характеристики вспомогательных сооружений и построек, которые могут возводиться рядом с основным зданием без разрешения на строительство. Их размеры записали в постановление правительства от 4 мая 2023 года № 703.

Согласно документу, например, при строительстве промышленных объектов вспомогательная постройка не может иметь площадь более 1,5 тысячи квадратных метров.

Высота вспомогательных построек на приусадебных участках или участках, где ведётся индивидуальное жилищное строительство, не должна превышать трёх этажей или 20 метров.

Постановление будет действовать до 1 сентября 2028 года.

ЗАНЯТОСТЬ

1 сентября. При рекламе товаров онлайн самозанятым придётся указать свои данные

Ф.И.О. продавца и его ИНН помогут защитить права потребителей. Такие нормы содержит закон от 10.07.2023 №302-ФЗ.

Сейчас требование о предоставлении личных сведений распространяется только на компании и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, покупателей хотят обеспечить наиболее подробной информацией о продавцах, чтобы защитить их права.

1 сентября. Самозанятых допустят в реестр органической продукции

Расширен реестр производителей органической продукции. Такой закон от 29.12.2022 №630-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

В обновленный реестр войдут самозанятые граждане, а также иностранные компании и граждане, прошедшие соответствующую сертификацию.

1 сентября. Предприниматели смогут заявить о начале собственного дела на госуслугах

С 1 сентября 2023 года изменится порядок уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Подавать такое уведомление теперь можно и на «Госуслугах». Это позволяет закон от 24.07.2023 №366-ФЗ.

Уведомления и сведения могут подаваться:

юридическими лицами или ИП посредством единого или регионального порталов госуслуг;

физическим лицом, представляющим интересы юридического лица или ИП, в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Отметим, что с апреля 2024 года эти уведомления и сведения можно будет подавать только через ЕПГУ и региональные порталы госуслуг.

НАЛОГИ И ФИНАНСЫ

1 сентября. В России узаконили исламский банкинг

В Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартует двухлетний эксперимент по введению партнерского финансирования. Такой закон от 04.08.2023 №417-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Исламский банкинг — деятельность на финрынке по нормам шариата. Речь идет о сделках, не подразумевающих процентные ставки, при этом допускается вознаграждение в виде переменной величины в зависимости от результатов сделок. Кроме того, согласно нормам ислама, запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака, оружия, а также производства свинины. Первые такие банки в мире появились в 1970-е годы, а в 1980-х появился термин «исламская финансовая система». Сейчас она используется уже более чем в ста странах.

1 сентября. «ДОМ. РФ» допустят к кредитным историям россиян

В перечень субъектов — источников формирования кредитных историй — включён единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Такой закон от 24.07.2023 №352-ФЗ вступает в силу 1 сентября.

Как отметили авторы закона, нововведение позволит снизить расходы на сопровождение сделок по задолженности по ипотечным кредитам и повысить их доступность.

1 сентября. Стать банкротом во внесудебном порядке можно будет с долгами до одного миллиона

Пенсионеры и получающие пособие на ребенка родители смогут подать заявление на признание их банкротами в упрощенном порядке, если они задолжали кредиторам от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Такой закон вступает в силу 1 сентября.

До сих пор максимальная сумма задолженности, при которой можно было инициировать процедуру внесудебного банкротства, была 500 тысяч рублей, а минимальная — 50 тысяч.

Раньше процедуру банкротства в упрощенном порядке мог пройти человек, в отношении которого окончили исполнительное производство из-за того, что у него не было имущества, на которое можно было обратить взыскание. Теперь правом объявить себя банкротами смогут воспользоваться и люди, основной доход которых пенсия или которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это будет возможно, если их имущества для погашения долгов не хватает и в отношении них не был исполнен выданный не меньше года назад исполнительный документ.

Кроме того, по новому закону повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно будет через пять лет, а не через десять, как это было предусмотрено раньше.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

1 сентября. Производителей детских напитков можно проверить с помощью смартфона

Производители воды для детского питания, а также соков, квасов, морсов, компотов и газировок должны наносить средства идентификации на бутылки с такой продукцией. Соответствующее постановление правительства вступают в силу 1 сентября.

Помимо этого, производители воды для детского питания должны будут предоставлять сведения о маркированной продукции в систему мониторинга «Честный знак». Напомним, потребители, у которых есть мобильное приложение «Честный знак», могут отсканировать код на товаре и узнать информацию о нем.

1 сентября. Штрафы для владельцев сайтов-нарушителей увеличат

Владельцев соцсетей оштрафуют за неисполнение требований Роскомнадзора. Такие поправки в КоАП вступают в силу 1 сентября.

Так, неосуществление мониторинга на предмет вредоносного контента будет стоить: гражданам — до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 400 тысяч, юридическим лицам — до четырех миллионов рублей.

Повторное совершение данного правонарушения повлечет увеличение административных штрафов в два раза.

1 сентября. Монополии маркетплейсов будут противостоять

За крупными маркетплейсами будут следить антимонопольщики. Такой закон от 10.07.2023 №301-ФЗ вступит в силу с 1 сентября.

Критериями монополистической деятельности будут выручка более двух миллиардов рублей, доля сделок, совершенных с помощью определенной цифровой платформы выше 35 процентов от общего объема сделок на соответствующем рынке и так далее.

1 сентября. Операторов связи обяжут позаботиться о безопасности

Компания сможет подключать абонентов к Сети, только если обеспечит установку специальных технических средств противодействия угрозам.

Предписание соблюдать схему пропуска трафика через такие средства включат в лицензионные требования. Кроме того, больше не будут выдавать бумажные разрешения на радиочастоты. Вместо этого будут вести единый реестр частотных присвоений.

Фото: https://gov-murman.ru