Законы, вступающие в силу в январе

1 января. Страховые пенсии повысят

Страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6 процента. Это предусматривают нормы закона от 28.11.2025 №431-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Повышение страховых пенсий по старости коснется как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность. В итоге средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1900 рублей и превысит 27700 рублей в месяц.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году достигнет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.

1 января. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев

В 2026 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии останется прежним — 270 месяцев. Соответствующий закон от 17.11.2025 №415-ФЗ вступает в силу 1 января.

Ожидаемый период выплаты — показатель, необходимый для расчета суммы, которую человек будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер определяют следующим образом: общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Также от этого показателя зависит, сможет ли человек получить накопления единовременно или только в виде ежемесячных выплат. Если рассчитанная сумма ежемесячной накопительной пенсии меньше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, то накопления выдают сразу. На 2026 год прожиточный минимум для пенсионеров превышает 16 тысяч рублей, а значит, порог для единовременного получения составит около 440 тысяч рублей. Те, у кого сумма накоплений меньше этого значения, смогут забрать всю сумму сразу.

1 января. Малообеспеченные семьи поддержат ежегодной семейной выплатой

Если среднедушевой доход в семье не превышает полутора прожиточных минимума в регионе проживания, то работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату. Соответствующий закон от 13.07.2024 №179-ФЗ вступает в силу 1 января.

Размер выплаты составит разницу между суммой уплаченного подоходного налога за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Другими словами, семьям пересчитают налог по ставке шесть процентов, а разницу вернут.

Право на получение выплаты получат работающие родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет. А если дети учатся очно — до 23 лет. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, а с их доходов должен быть уплачен подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой.

1 января. Призыв в армию будет идти круглый год

Призыв в Вооружённые силы РФ будут проводить в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять новобранцев в части продолжат в привычные сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Такие нормы закона от 04.11.2025 № 412-ФЗ вступают в силу 1 января.

Прежде россиян призывали на военную службу два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В эти же сроки проводили медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседания призывной комиссии, а также отправляли призывников к местам прохождения службы.

Новый закон с 2026 года изменит этот порядок: медосвидетельствования и заседания призывной комиссии будут проводить в течение календарного года.

Помимо этого, установлен предельный срок явки по повестке военного комиссариата. Он не должен превышать 30 дней с момента размещения этого документа в Реестре повесток.

1 января. НДС пересмотрят

Ставка НДС будет повышена с 20 до 22 процентов. Соответствующие нормы закона от 28.11.2025 №425-ФЗ вступают в силу 1 января.

Вместе с тем льготная ставка 10 процентов сохранится для социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарственных средств, медицинской продукции и товаров для детей.

В силе останется льгота по НДС и для программ из Единого реестра российского программного обеспечения.

Помимо этого, начнется постепенное снижение порога доходов для уплаты НДС при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения. В 2026 году этот порог составит 20 миллионов, в 2027-м — 15 миллионов, а начиная с 2028 года — 10 миллионов рублей.

1 января. МРОТ повысят на 20,7 процента

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда повысят на 20,7 процента. Таким образом, он будет составлять 27 тысяч 93 рубля в месяц. Соответствующий закон от 28.11.2025 №429-ФЗ вступает в силу 1 января.

МРОТ — это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идёт о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже.

Вступающий в силу закон, по данным кабмина, позволит увеличить зарплаты около 4,6 миллиона работников.

1 января. Матерей-героинь поощрят новыми льготами

Женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии, аналогичные тем, что уже есть у Героев России и Героев Труда. Соответствующий пакет законов от 28.11.2025 №435-ФЗ и №443-ФЗ вступают в силу 1 января.

Звание «Мать-героиня» в России присваивают женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей. Теперь таким мамам будут положены бесплатные земельные участки, путевки в санатории, лекарственное обеспечение, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен льгот женщины смогут выбрать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей, при этом часть преференций за ними сохранят, а саму выплату будут ежегодно индексировать. Региональные власти получили право устанавливать дополнительные меры соцподдержки матерей-героинь за счёт средств бюджетов субъектов РФ.

Также будут сняты ограничения, связанные с учётом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет. Сейчас такое ограничение есть — до шести лет в общей сложности.

Помимо этого, новые нормы предусматривают, что периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности при исчислении страхового стажа суммируются с учётом их фактической продолжительности.

1 января. Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию

Выпускники 9-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные оценки, смогут бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки на рабочие специальности и должности служащих. Соответствующий закон от 28.11.2025 №441-ФЗ вступает в силу 1 января.

Новые нормы позволят учащимся, не сумевшим сдать экзамены, одновременно освоить рабочую профессию и подготовиться к повторной пересдаче ГИА. Перечень востребованных профессий и конкретных образовательных организаций, где будет проходить обучение, определят региональные власти. Финансировать такое обучение также станут субъекты РФ.

1 января. Бойцы СВО смогут заключить соцконтракт на льготных условиях

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут на льготных условиях заключить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей. Соответствующие нормы закона от 28.11.2025 №439-ФЗ вступают в силу 1 января.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком, среднедушевой доход в семье которого меньше прожиточного минимума. Цель контракта — содействие в улучшении материального положения заявителей и обеспечении им стабильного дохода в долгосрочной перспективе. Соцконтракт помогает человеку найти работу, выучиться новой профессии, открыть бизнес или организовать подсобное хозяйство.

Приоритетное право заключать соцконтракт у ветеранов СВО и их близких было и прежде, однако теперь для них уберут барьер среднедушевого дохода.

1 января. Память жертв геноцида советского народа увековечат

В законодательстве России появится новое понятие — «геноцид советского народа». Также установлен единый порядок поиска захоронений и увековечения памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов. Такой закон от 21.04.2025 №74-ФЗ вступает в силу 1 января.

Геноцидом советского народа, согласно новому закону, следует признавать действия нацистов и их пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп в Советском Союзе. В числе таких военных преступлений — убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, насильственное воспрепятствование рождению детей и их принудительная передача, переселение против воли, создание условий, угрожающих жизни.

Среди форм увековечения памяти жертв геноцида — захоронение и перезахоронение останков, благоустройство захоронений, поисковая работа, сооружение памятных знаков, создание музеев и выставок.

1 января. Доходы от налога на игорный бизнес станут зачислять в госбюджет

Поступления от налога на игорный бизнес будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. Соответствующие нормы закона от 28.11.2025 №432-ФЗ вступают в силу 1 января.

Этот же документ установил следующее соотношение зачисления поступлений по НДПИ при добыче калийных солей: в федеральный бюджет — 83 процента, в бюджеты субъектов РФ — 17 процентов.

1 января. Рекламу услуг банкротства нужно будет вести по новым правилам

Начнут действовать новые требования к содержанию рекламы услуг, связанных с банкротством граждан. Такие нормы закона от 31.07.2025 №332-ФЗ вступают в силу 1 января.

Например, в такой рекламе будет запрещено давать гарантии или обещания освободить человека от исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей. Также под запрет попадут призывы не платить по долгам и рассказы о создании государством системы для освобождения россиян от внесения обязательных платежей. Помимо этого, реклама таких услуг должна будет содержать указание: «Банкротство влечёт негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

1 января. Арендную плату за госземлю рассчитают по кадастровой стоимости

В России будут рассчитывать арендную плату за государственные или муниципальные земли исходя из кадастровой стоимости таких участков. Соответствующий закон от 08.08.2024 №321-ФЗ вступает в силу 1 января.

Исключение составят случаи, предусмотренные федеральным законодательством. Например, новые правила не будут применять к земельным участкам, переданным в аренду в ходе аукциона. А также к участкам, на которых расположены объекты культурного наследия, приватизированные путем продажи на конкурсе.

Обратной силы закон иметь не будет, то есть новый порядок расчета арендной платы будут применять только к договорам, заключенным после вступления документа в силу.

1 января. ФНС будет анализировать финансовое состояние бизнеса

Федеральная налоговая служба будет официально администрировать «Сервис оценки юридических лиц». Соответствующий закон от 23.07.2025 №254-ФЗ вступает в силу 1 января.

Раньше ФНС администрировала этот онлайн-сервис лишь в порядке эксперимента. «Сервис оценки юридических лиц» запустили в марте 2023 года. Ресурс позволит любой фирме заранее узнать о репутации своего контрагента, прежде чем заключать с ним сделку.

С марта 2023 года по сентябрь 2024 года сервисом воспользовались 63 тысячи юрлиц.

Запрос может составить в «личном кабинете» любой налогоплательщик. После этого сотрудники ФНС бесплатно оценят нужную компанию по специальной методике и пришлют человеку электронную выписку. Если фирма не согласна со своим местом в этом условном рейтинге, она может связаться с ФНС и оспорить оценку.

4 января. Компенсацию за нарушение авторских прав рассчитают по новым правилам

В России поменяют порядок взыскания и способы расчёта компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Соответствующий закон от 07.07.2025 №214-ФЗ вступает в силу 4 января.

Прежде нормы Гражданского кодекса не позволяли суду при смягчающих обстоятельствах снизить размер компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак, если эта сумма многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков. Принятый закон даёт такую возможность, если предприниматель совершил это впервые и не знал, что нарушил чьи-то права.

Помимо этого, документ вводит солидарную компенсацию с нескольких лиц, нарушивших исключительное право, если они использовали одни и те же контрафактные носители, при условии, что привлечение этих деятелей к ответственности по отдельности привело бы к неосновательному обогащению правообладателя.

20 января. Принудительные работы станут отдельным видом наказания

Принудительные работы станут самостоятельным видом наказания. Соответствующий закон от 23.07.2025 №218-ФЗ вступает в силу 20 января.

Приговоренных к принудительным работам будут содержать в исправительных центрах и привлекать к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы.

Также, согласно закону, такой вид наказания, как исправительные работы, смогут назначать только тем осужденным, у которых есть основное место работы.

28 января. Полиция и школы будут обмениваться информацией о детях мигрантов

Региональные органы управления в сфере образования будут присылать в территориальные подразделения МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, их приеме в школы и колледжи или отчислении. Такой закон от 31.07.2025 №314-ФЗ вступает в силу 28 января.

Также, согласно документу, образовательным ведомствам придётся направлять правоохранителям сведения об обращении в школу иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

Со своей стороны, МВД будет передавать региональным органам управления образованием данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.

Обмениваться сведениями правоохранители и педагоги будут с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

28 января. Процесс регистрации удобрений усовершенствуют

Минсельхоз сможет устанавливать порядок допуска юридических лиц к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и прекращения такого допуска. Соответствующий закон от 31.07.2025 №345-ФЗ вступает в силу 28 января.

Прежде в законодательстве не было механизма исключения недобросовестных участников из числа допущенных к испытаниям. Новые нормы закроют этот пробел.

Согласно закону, получить допуск к регистрационным испытаниям по решению Минсельхоза смогут компании, которые имеют необходимое научное и материально-техническое обеспечение, а также специалисты соответствующего профиля и квалификации.

Кроме того

1 января. Федеральную государственную географическую информационную систему, обеспечивающую работу национальной системы пространственных данных, будут использовать при проведении государственной кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в субъектах РФ. Исключение сделано для городов федерального значения: там ее станут применять, только если такое решение примут региональные власти. Соответствующие нормы закона от 23.07.2025 №243-ФЗ вступают в силу 1 января.

1 января. Налоговые преференции будут распространены на инвесторов, которые намерены реализовать на Курилах новый проект, при этом владея свыше 50 процентов другой организации, зарегистрированной на этой территории. Кроме того, предприятиям, которые работают в регионе в течение последних трех лет и применяют упрощенную систему налогообложения, предоставят право применять пониженную ставку страховых взносов в размере 7,6 процента. Такой закон от 27.10.2025 №386-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, исключат деятельность по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Соответствующий закон от 29.09.2025 №359-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. От НДС будут освобождены операции по выплате процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках и их размещение в банках. Также будет обновлен порядок применения льготы по НДС к операциям по выдаче банком займа в драгоценных металлах. Соответствующий закон от 17.11.2025 №417-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Применять патентную систему налогообложения смогут также банковские платежные агенты, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов. Соответствующий закон от 29.09.2025 №362-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. За непредставление в установленный срок в Федеральное казначейство форм учёта и отчётности по валютным операциям должностных лиц будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий закон от 21.04.2025 №80-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Заказчик в случае выявления недостоверной информации об исполнителе госзаказа сможет расторгнуть контракт также и после его заключения. Такой закон от 07.06.2025 №138-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Для реализации совместно с партнёрами из дружественных стран проектов по производству высокотехнологичной продукции на Дальнем Востоке создадут международные территории опережающего развития. Такой пакет законов от 31.07.2025 №285-ФЗ и 286-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. В ведение ФСБ вернут следственные изоляторы, которые были переданы в 2006 году в подчинение ФСИН России. Такой закон от 23.07.2025 №239-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Суды апелляционной инстанции смогут принимать решения по апелляционным жалобам в гражданском судопроизводстве. Такой закон от 01.04.2025 № 49-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Расходы регионов на покупку лекарств от орфанных заболеваний будут софинансировать из федерального бюджета. Соответствующий закон от 23.07.2025 №252-ФЗ вступает в силу 1 января. Правительство РФ разработает порядок и критерии подтверждения того факта, что регион не может самостоятельно обеспечить тяжелобольных россиян лекарствами.

1 января. В перечень безнадежных долгов, которые учитываются в составе расходов при налогообложении прибыли, включена любая задолженность, прекращенная по основаниям, предусмотренным законом об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам участниками СВО и членами их семей. Соответствующий закон от 31.07.2025 №298-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Ставки страховых взносов от несчастных случаев на производстве останутся на прежнем уровне. Это предполагает федеральный закон от 28.11.2025 №434-ФЗ, который вступает в силу 1 января.

1 января. Региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых пенсия не достигает величины прожиточного минимума в субъекте РФ, будет устанавливать и выплачивать Социальный фонд. Соответствующий закон от 20.03.2025 №39-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Пенсия бывших военных, сотрудников МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарных и приставов будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия. Такой закон от 28.11.2025 №433-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. На 50 процентов вырастут оклады судей и сотрудников военных судов, которые расположены за пределами России. Такой закон от 07.06.2025 №134-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Собственники космических объектов, планируемых к запуску или уже запущенных в космос, обязаны передавать информацию о них в госкорпорацию «Роскосмос». Соответствующий закон от 07.07.2025 №206-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Госкорпорация «Роскосмос» сможет размещать рекламу на космической технике, а также устанавливать рекламные конструкции на недвижимых объектах космической инфраструктуры. Такой закон от 29.09.2025 №366-ФЗ вступает в силу 1 января.

4 января. Сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ получат право на психологическую помощь, оказываемую работниками психологических служб органов или учреждений УИС. Такой закон от 07.07.2025 №208-ФЗ вступает в силу 4 января.

20 января. Сотрудники федеральной противопожарной службы и профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС РФ получили право пресекать функционирование беспилотных аппаратов. Такой закон от 23.07.2025 №240-ФЗ вступает в силу 20 января.

20 января. Средства индивидуальной защиты населения в области гражданской обороны должны будут соответствовать не только техрегламентам и документам по стандартизации оборонной продукции, но и требованиям, установленным Минобороны совместно с МЧС. Соответствующий закон от 23.07.2025 №262-ФЗ вступает в силу 20 января.

«Парламентская газета».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/