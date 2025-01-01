Законы, вступающие в силу в январе 2025 года

В России введут прогрессивную шкалу налогообложения, проиндексируют пенсии и повысят МРОТ

1 января. Государство выполнит все социальные обязательства

На социальную политику в 2025 году из госбюджета выделят 6,9 триллиона рублей, средства пойдут на индексацию пенсий, социальные пособия, поддержку семей с детьми. Это предполагает закон от 30 ноября 2024 года №419-ФЗ о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку.

Доходы федерального бюджета в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 41,46 триллиона рублей. Инфляция запланирована на уровне 4,5 процента.

Принятый закон о федеральном бюджете обеспечивает все социальные обязательства, решает задачи развития и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась страна, ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что с 2018 года объём бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16 триллионов 713 миллиардов до 41 триллиона 469 миллиардов рублей. Доходы также растут, в 2025 году они составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей.

В этот же день, 1 января, в силу вступят закон от 30 ноября 2024 года №423-ФЗ о бюджете Соцфонда и закон от 30 ноября 2024 года №422-ФЗ о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования.

1 января. В России заработает прогрессивная шкала НДФЛ

С 2025 года в нашей стране начнёт действовать прогрессивная шкала налогообложения. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 12 июля 2024 года №176-ФЗ.

Те, кто получает в год меньше 2,4 миллиона рублей, по-прежнему будут платить НДФЛ 13 процентов. Если доход от 2,4 до 5 миллионов, ставка составит 15 процентов. При доходе от 5 до 20 миллионов НДФЛ увеличится до 18 процентов. Специалисты, ежегодно получающие от 20 до 50 миллионов рублей, будут платить до 20 процентов НДФЛ, а больше 50 миллионов — 22 процента.

Прежнюю ставку в 13 процентов вне зависимости от суммы дохода сохранили для участников СВО, а также тех, кто работает на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему.

В два раза повышены налоговые вычеты для опекунов, попечителей и приёмных родителей. До 18 тысяч рублей повышен налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО.

Новые нормы позволят более справедливо распределить фискальную нагрузку и, главное, снизить налоги для российских семей, где воспитывается в общей сложности около десяти миллионов детей, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Главный смысл такой политики в том, чтобы в России снижалось число бедных», — отметила спикер.

1 января. Акцизы на алкоголь, сигареты и сладкую газировку увеличат

С 1 января 2025 года будут проиндексированы акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки. Это предполагает вступающий в силу закон от 29 октября 2024 года №362-ФЗ.

Так, с нового года акциз на этиловый спирт в крепких алкогольных напитках вырастет на 15 процентов — с 643 до 740 рублей.

Ставки акциза на сидр, пуаре и медовуху, а также пиво крепостью от 0,5 до 8,6 процента составят 30 рублей за 1 литр. Акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6 процента в 2025 году составят 56 рублей.

Вносятся корректировки в расчет акциза на сладкие напитки. С 1 января 2025 года его поднимут с 7 до 10 рублей. При этом напиток сочтут подакцизным при наличии не пяти, как сейчас, а двух граммов сахара.

Ставка на сигареты и папиросы увеличится до 2945 рублей за тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысяч рублей за тысячу штук.

Также вырастут акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и мотоциклы; автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла; сжиженный углеводородный газ.

1 января. Некоторые госпошлины повысят

С 650 до пяти тысяч рублей выросла госпошлина за госрегистрацию расторжения брака. За смену имени, фамилии или отчества вместо 1,6 тысячи рублей придётся заплатить пять тысяч. Это предполагают нормы закона от 12 июля 2024 года №176-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Этот же документ предполагает, что размер госпошлины для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.

Кроме того, 1 января вступит в силу закон от 23 ноября 2024 года №389-ФЗ, установивший одинаковые размеры госпошлин для физлиц и организаций при регистрации программы для ЭВМ. Стоимость рассмотрения заявки на госрегистрацию программы для ЭВМ и принятия решения составит пять тысяч рублей. Заявление об изменении данных в реестре обойдётся в три тысячи рублей на каждую программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы. При этом в перечень лиц, освобождаемых от уплаты этого вида пошлины, вошли, в частности, ветераны и участники СВО.

1 января. В России появится новый вид страхования

В России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 25 декабря 2023 года №631-ФЗ.

Новый страховой продукт будет также ещё одним инструментом для долгосрочного инвестирования и накопления денег.

Система долевого страхования жизни широко распространена за рубежом. Она предусматривает, что средства, которые люди вкладывают в защиту жизни и здоровья, можно инвестировать в ценные бумаги. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. А если страхователь сам выбирает направления инвестирования, то риски лягут на него.

1 января. Малый бизнес освободят от лишней отчётности

Сбор первичной статистики при федеральном наблюдении за малым бизнесом будут вести только на основании утвержденного правительством РФ перечня показателей. Это предполагают нормы закона от 22 июля 2024 года №206-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Новые нормы позволят снизить административную нагрузку на бизнес, рассчитывают законодатели.

Сейчас только в рамках официальной статистической отчётности предприниматели сдают более 150 форм. Ещё более тысячи форм запрашивают федеральные, региональные и муниципальные власти. На заполнение всех этих бланков люди тратят примерно один месяц в год.

1 января. Механизм «зонтичных» поручительств продолжит работать

Действующий механизм «зонтичных» поручительств и независимых гарантий Корпорации «МСП» решили продлить. Соответствующий закон от 13 декабря 2024 года №456-ФЗ вступает в силу 1 января.

Программу запустили осенью 2021 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2024 году программа должна была завершиться.

«Зонтичные» поручительства — один из самых востребованных бизнесом инструментов, он способствует снижению ставки кредитования. Покрывая до 50 процентов от суммы кредита, поручительства позволяют предпринимателям успешно кредитоваться у партнёров Корпорации «МСП».

1 января. ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Банк России отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов с 1 января по 31 марта 2025 года. Такое решение Совет директоров Банка принял 24 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Полная стоимость кредита (ПСК) — это сумма расходов заёмщика по кредиту (займу), которые он несёт на протяжении всего срока действия кредитного договора или договора займа. ПСК учитывает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заёмщика. Например, страховку и дополнительные услуги.

При этом риски увеличения долговой нагрузки заёмщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.

Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

1 января. Волонтёры получат налоговую льготу при оплате медуслуг

В перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, войдут выплаты волонтёрам для возмещения расходов на медицинские услуги. Соответствующий закон от 23 ноября 2024 года №400-ФЗ вступает в силу 1 января.

Предложенная льгота актуальна, например, для добровольцев, которые намерены помогать в медицинском учреждении. Организаторам такой деятельности для начала нужно убедиться, что для этого нет противопоказаний по здоровью. Расходы на обследование можно возместить, однако сейчас компенсацию облагают НДФЛ.

Эту недоработку исправят новые нормы.

1 января. Операции с цифровой валютой обложат налогами

Сведения об операциях в цифровой валюте нужно будет декларировать, если сумма начисления или списания за год больше 600 тысяч рублей. Тех, кто не предоставит декларацию, будут штрафовать. Это предполагают нормы закона от 29 ноября 2024 года №418-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, будет учитываться в доходах по факту поступления ее на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления. В дальнейшем обращение криптовалюты будет подлежать налогообложению в общем порядке, «как доходы-расходы от отчуждения имущества». При этом операции с цифровой валютой не будут облагать НДС.

За несообщение в установленный срок оператором майнинговой инфраструктуры в налоговый орган сведений, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты, будут взимать штраф в размере 40 тысяч рублей.

1 января. Ветеринаров освободят от НДС

От НДС освободят ветеринарные услуги, оказываемые коммерческими клиниками. Это предполагают нормы закона от 29 ноября 2024 года №416-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Этот же документ предусматривает, что в 2025-2030 годах будет действовать повышенная ставка по налогу на прибыль для организаций, транспортирующих нефть.

Пониженные тарифы страховых взносов предусмотрены для IТ-компаний и организаций радиоэлектронной промышленности.

1 января. Снять наличные можно будет в любом сельском магазине

Патентную систему налогообложения могут разрешить использовать сельским торговым точкам, предоставляющим услуги снятия наличных или внесения их на банковский счёт. Такой закон от 23 ноября 2024 года №388-ФЗ вступает в силу 1 января.

Сейчас предприниматели, работающие в сельской местности, отдалённых и малонаселенных территориях, часто используют патентную систему налогообложения. Но с ней нельзя оказывать кредитные и иные финансовые услуги. И это не позволяет торговым точкам помогать людям снимать наличные.

Новые нормы разрешат магазинам, использующим патентную систему, снимать наличные или вносить их на банковский счёт. Но есть условие: торговая точка должна находиться в сельском населённом пункте.

1 января. Брокеры смогут обмениваться данными о расходах инвесторов

Брокеры и управляющие компании по заявлению инвестора-физлица будут обязаны передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Такой закон вступает в силу 1 января.

Сделать это, согласно документу, можно в том числе с использованием электронного документооборота.

Речь идёт о ситуациях, когда ценные бумаги покупались через одного брокера, а продавались через другого. Предоставить указанную информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, нужно будет в течение 30 дней с момента получения заявления.

1 января. Индексация утильсбора на сельхозтехнику

С 1 января 2025 года в России будет действовать долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельхозтехники. Это предполагает постановление правительства от 21 декабря 2024 года №1853.

Утильсбор оплачивается как производителями, так и импортёрами техники. При этом изменение коэффициентов коснётся только тех видов техники, серийное производство которых налажено на территории России или Белоруссии, а также способно полностью обеспечить внутренний спрос. Речь идёт о колесных, гусеничных сельскохозяйственных тракторах, зерноуборочных и силосоуборочных комбайнах, самоходных опрыскивателях и косилках. При этом индексация не затронет тракторы до 340 л.с.

Ежегодно Минпромторг и Минсельхоз будут точечно формировать квоты на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не смогут полностью покрыть потребности аграриев.

5 января. Бизнесу станет проще внедрять цифровые инновации

Внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для бизнеса упростят. Такой закон от 8 июля 2024 года №169-ФЗ вступает в силу 5 января.

Документ, в частности, сокращает с 90 до 50 рабочих дней минимальный срок рассмотрения и установления экспериментальных правовых режимов. Срок рассмотрения правительством инициативных предложений по ЭПР уменьшится с 30 до 20 рабочих дней.

Правительство ежегодно, до 1 мая, обязано представлять в Госдуму и Совет Федерации доклад о деятельности в рамках ЭПР.

Экспериментальные правовые режимы внедряют для безопасного тестирования новых технологий. Для этого на определенной территории на некоторый период вводят специальное правовое регулирование, смягчают или отменяют для участников эксперимента ранее введенные правовые нормы. Но чтобы не возникало анархии, в законе об ЭПР указано, что при введении специального регулирования нужно обеспечить его соответствие Конституции РФ, принципам и нормам международного права, международным договорам и федеральным конституционным законам. Кроме того, нужно минимизировать отступления от общего регулирования.

ЭПР применяют при оказании госуслуг, в медицине, финансовой деятельности, на транспорте (для тестирования на дорогах беспилотных авто), в сфере цифровых инноваций и в других отраслях.

Кроме того

1 января. Из доходов региональных и муниципальных бюджетов исключат госпошлины за выдачу разрешений на движение по дорогам транспортных средств с опасными, тяжелыми или крупногабаритными грузами. Это предполагает закон от 8 августа 2024 года №277-ФЗ, вступающий в силу 1 января.

1 января. До 2027 года продлены налоговые льготы для предприятий в сфере радиоэлектронной промышленности. Это предполагает вступающие в силу нормы закона от 29 ноября 2024 года №417-ФЗ.

1 января. Регионы будут предоставлять налоговый вычет инвестиционным товариществам при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты. Для получения вычета товарищество должно быть включено в специальный региональный реестр. Это предполагает закон от 30 сентября 2024 года №337-ФЗ, вступающий в силу 1 января.

1 января. От налога на прибыль освободят гранты, которые предоставляют институты инновационного развития и другие организации, осуществляющие поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий любых уполномоченных правительством федеральных органов исполнительной власти. Такой закон от 29 мая 2024 года №123-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. Применение нулевых тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре, за исполнение ими трудовых обязанностей продлят до 2037 года. Исключение составят суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ. Такой закон от 29 октября 2024 года №363-ФЗ вступает в силу 1 января.

Законом от 29 октября 2024 года №368-ФЗ до 2037 года продлен срок применения российскими судоходными компаниями нулевых тарифов страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

1 января. Для товаров российских компаний, реализованных за границей, будет установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Это предполагают нормы закона от 28 апреля 2023 года №173-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

1 января. Действующие тарифы и порядок уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранятся на 2025 — 2027 годы. Такой закон от 26 октября 2024 года №352-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. В Налоговом кодексе появится новое понятие — «счёт цифрового рубля». Налоговые органы РФ получат право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на соответствующей платформе. Это предполагает вступающий в силу закон от 19 декабря 2023 года №610-ФЗ.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1 января. Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

С 1 января 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Это предполагает закон от 8 июля 2024 года №173-ФЗ.

Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к её более высокому размеру, который включает пропущенные индексации, ранее объяснили в Минтруде. Такой вариант позволит обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

Размер пенсии с учётом пропущенных индексаций закреплён на лицевом счёте пенсионера. По нему и будут считать размер повышения, однако прибавлять полученную сумму станут к той пенсии, которую человек получает «на руки».

Полностью проиндексированную сумму можно будет получить, как и раньше, после увольнения.

1 января. Страховые пенсии проиндексируют

Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года проиндексируют на 7,3 процента. Согласно федеральному закону от 29 октября 2024 года №367-ФЗ, почти на 10 рублей увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента. Она составит 142,76 рубля.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости повысится до 8728,73 рубля. В 2024 году её размер — 8134 рубля 88 копеек.

Таким образом, в среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тысяч рублей, а средняя пенсия по старости для работающих россиян достигнет примерно 20 тысяч.

1 января. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии станет дольше

С 1 января 2025 года в России повысят ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — он составит 270 месяцев, или 22,5 года. Соответствующий закон от 23 ноября 2024 года №398-ФЗ вступает в силу 1 января.

В 2024 году этот период был 264 месяца, или 22 года.

Ожидаемый период выплаты — показатель, необходимый для расчета суммы, которую человек будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер определяют по следующей формуле: общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Сам этот период определяют на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

1 января. Семьи погибших участников СВО получат новые льготы

Не вступившие в повторный брак супруги погибших участников СВО, ухаживающие за детьми бойца, смогут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком, также имеющим право на пенсию, возраста 23 лет. Это предполагают нормы закона от 29 мая 2024 года №118-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Прежде закон предусматривал право на получение такими семьями двух пенсий, если в них воспитываются дети до восьми лет.

Новая норма будет распространяться на жен и мужей погибших участников СВО «независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода».

1 января. МРОТ повысят до 22 440 рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6 процента — с 19242 до 22440 рублей. Это предполагает закон от 29 октября 2024 года №365-ФЗ.

МРОТ — это та сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Речь при этом идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если работник трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже. В субъектах Федерации также может действовать региональный МРОТ. Его рассчитывают исходя из экономической эффективности и особенностей географического расположения, например сурового климата. Для этого нужно заключить трехстороннее соглашение между местным правительством, региональным Союзом профсоюзов и Союзом работодателей. На региональный размер МРОТ по умолчанию должны ориентироваться все работодатели региона. МРОТ в регионе не может быть меньше общероссийского показателя.

1 января. За уход за пожилыми и инвалидами I группы назначат надбавки к пенсиям

С 1 января 2025 года инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет будут автоматически выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей за уход за ними. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 8 августа 2024 года №313-ФЗ.

Исключение составят инвалиды детства I группы, к пенсии которых ежемесячно добавляется пособие в связи с уходом за ними родителем или опекуном.

Сейчас компенсации на уход за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы получают те, кто занимается этим непосредственно. Выплаты назначают по заявлению тех, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от тех, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым ведется уход.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России составит 17 тысяч 773 рубля на человека. Это предполагает постановление правительства от 12 июня 2024 года №789.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 тысяч 329 рублей, для пенсионеров — 15 тысяч 250 рублей, для детей — 17 тысяч 201 рубль.

Таким образом, годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2280 рублей, для трудоспособного населения — 2485 рублей, для пенсионеров — 1960 рублей, для детей — 2212 рублей.

Этот показатель используют при оценке нуждаемости граждан. От него зависят размеры социальных выплат. С его повышением увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

1 января. Для детей-инвалидов будут выделять места в детских лагерях

Региональные власти получат право устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивный отдых в детских оздоровительных организациях. Такой закон от 4 августа 2023 года №475-ФЗ вступает в силу 1 января.

Новые нормы предполагают, что органы власти субъектов Федерации должны создать равные условия для отдыха в детских лагерях обычных ребят и с ограничениями по здоровью. Главы регионов ежегодно будут устанавливать соответствующие квоты для детей-инвалидов. Таким образом, вступающий в силу закон позволит распределять квоты между детскими оздоровительными организациями с учетом наличия в них необходимого для инвалидов оборудования и условий проживания.

1 января. В России появится словарный фонд с нормами русского языка

В России создадут Национальный словарный фонд — единый цифровой ресурс, в котором будут собраны данные словарей русского языка, созданных за последние триста лет. Соответствующий закон от 22 апреля 2024 года №93-ФЗ вступает в силу 1 января.

С помощью этой бесплатной и общедоступной системы можно будет не только проверить правильность написания слов и постановки ударений, но и подобрать синоним или фразеологизм.

Оператором фонда станет Минобрнауки России.

1 января. О востребованных на рынке труда вакансиях расскажут заранее

На единой цифровой платформе «Работа России» будет создан справочник профессий, содержащий информацию о востребованных на рынке труда перспективных и новых специальностях. Это предполагают нормы закона от 12 декабря 2023 года №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», вступающие в силу 1 января.

Этот же документ устанавливает основные направления государственной политики в сфере занятости населения, а также определяет формы участия органов местного самоуправления в содействии занятости населения.

Также установлено, что пособие по безработице необходимо выплачивать ежемесячно, но не чаще чем 2 раза в месяц при условии выполнения безработным человеком индивидуального плана содействия занятости. В противном случае выплату пособия по безработице приостановят на один месяц.

Кроме того

1 января. Вступающим в силу федеральным законом от 26 октября 2024 года №353-ФЗ с 89,32 до 89,83 процента увеличен размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления военной пенсии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 января. Незарегистрированные блогеры останутся без рекламы

С 1 января владельцам каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков, не подавшим о себе данные в Роскомнадзор для включения в специальный реестр, будет запрещено размещать рекламу на своих страницах. Это предполагают нормы закона от 8 августа 2024 года №303-ФЗ.

Ранее Роскомнадзор своим приказом уточнил, что требование о передаче данных касается как блогеров-граждан, так и индивидуальных предпринимателей и компаний. То есть если у производственного предприятия, коммерческой фирмы или средства массовой информации есть популярная страница в соцсети, то нужно передать в Роскомнадзор сведения об ее администраторе. Если ответственный за ведение паблика изменится, ведомство также нужно будет об этом уведомить.

Требования касаются любых пользователей вне зависимости от контента страниц и направления деятельности бизнеса.

Роскомнадзор ведёт реестр социальных сетей на странице www.530-fz.rkn.gov.ru.

Этот же закон ввёл новые правила для покупки сим-карт иностранцами. Так, человек с иностранным гражданством сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Для этого потребуется СНИЛС, учетная запись на портале госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. В договоре укажут уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

1 января. Доходы от лотерей принесут больше денег в бюджет

В России запланировано поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей. Такой закон от 26 октября 2024 года №354-ФЗ вступает в силу 1 января.

Эти отчисления используют для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе деньги идут на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Сейчас целевые отчисления на развитие физкультуры и спорта — 10 процентов от разницы между суммой выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного по условиям лотереи призового фонда за этот квартал, ранее поясняли в Минфине. Это составляет примерно четыре процента от выручки.

В 2025 году размер этих отчислений составит 4,2 процента от выручки оператора лотереи, в 2026 году — 4,5 процента, в 2027 году — 5 процентов, в 2028 году — 5,5 процента.

Кроме того

1 января. Транспорт, въезжающий в Россию из стран, где зафиксированы вспышки заразных болезней животных, будут дезинфицировать на границе. Такой закон от 12 декабря 2023 года №584-ФЗ вступает в силу 1 января. Способы, место и сроки проведения дезинфекции, которая будет проводиться бесплатно, установит Россельхознадзор.

1 января. Вступает в силу закон от 22 июля 2024 года №203-ФЗ, предусматривающий возможность размещения игорной зоны на территории пассажирского терминала морского порта Ялта. Этот же документ дал право органам исполнительной власти вести контроль в сфере распространения наружной рекламы.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1 января. Землю в Арктике выделят по новым правилам

Порядок выделения дальневосточных и арктических гектаров в безвозмездное пользование уточнят. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года №293-ФЗ вступает в силу 1 января.

Так, по новым нормам, повторное заявление о предоставлении участка могут вернуть, если приостановлен срок рассмотрения первого заявления или в его отношении ещё не вынесли решение. Рассмотрение могут приостановить, если ранее на тот же участок подал заявку другой человек.

Также документ регламентирует особенности распоряжения земельными участками, которые перевели в упрощенном порядке из категории земель лесного фонда в иную категорию.

1 января. Порядок взимания налогов с собственников земельных участков уточнят

Взимать налоги при продаже земельного участка, образованного на месте другого участка, которым ранее владел собственник, будут по скорректированным правилам.

Соответствующие нормы закона от 12 декабря 2024 года №449-ФЗ вступают в силу 1 января.

По действующим нормам, доходы граждан от продажи недвижимости освобождают от НДФЛ, если она находилась в их собственности в течение минимального предельного срока владения имуществом. Как правило, это пять лет. Однако порядок исчисления такого срока отсутствует, следовательно, собственник всё равно платит налог, если участок — предмет сделки был образован на месте другого, находившегося в собственности у того же лица.

Новые нормы предполагают, что на участок, предназначенный для индивидуального строительства, размещения гаража или садоводства и образованный в результате раздела, распространяется срок нахождения в собственности налогоплательщика исходных земельных участков. Если участок образован путем объединения земель, то срок владения им исчисляется с даты приобретения в собственность (бессрочное пользование, наследуемое владение) последнего из исходных участков.

Кроме того

1 января. Процедуру оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений решили упростить. Это предполагает закон от 8 августа 2024 года №317-ФЗ. Так, граждане и бизнес смогут получать государственные и муниципальные услуги по поиску и предоставлению земельных участков, находящихся в госсобственности, с помощью федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».

РАЗНОЕ

1 января. Россиянам разрешат брать за границу военный билет и трудовую книжку

В России отменят действующий с советских времен запрет вывоза и пересылки за рубеж удостоверений личности, трудовых книжек и военных билетов. Такой закон от 22 июня 2024 года №145-ФЗ вступает в силу 1 января.

Запрет вывозить из страны трудовые книжки, военные билеты и удостоверения личности предусматривал еще закон СССР от 24 июня 1991 года «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу». Эти нормы было решено считать недействительными.

Также вступающий в силу закон уточнил правила легализации российских и иностранных официальных документов в МИД и его территориальных подразделениях. Речь идет о процедуре удостоверения подписи, полномочия подписавшего лица, печати или штампа, которыми скреплен представленный документ, а также подтверждение его соответствия законодательству. Это необходимо, когда использовать документ надо в государстве, с которым у страны происхождения отсутствует международный договор, отменяющий требование о легализации. По новым нормам легализовать российские официальные документы, подлежащие вывозу из РФ, можно не только в центральном аппарате МИД, но и в его территориальных органах. Там же смогут легализовать официальные документы, составленные иностранными консульскими учреждениями. Это, например, справки об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака, документы о наличии или отсутствии судимости и фактов привлечения к уголовной ответственности.

1 января. У России и Белоруссии появиться единый полис ОСАГО

В рамках Союзного государства России и Белоруссии создадут единую систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Такой закон от 30 ноября 2024 года №435-ФЗ вступает в силу 1 января.

Заключение договоров в рамках системы страхования Союзного государства будет возможно в форме электронных документов. Подтверждением исполнения владельцем машины обязанности по страхованию станет наличие данных о заключенном договоре страхования в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования.

При этом проверку факта заключения договоров страхования в рамках международных систем страхования смогут вести путем запроса сведений о соответствующем договоре в АИС страхования.

1 января. Кемпингам и пляжам придётся обзавестись звёздочками

В России введут обязательную классификация всех объектов размещения туристов, в том числе глэмпингов и кемпингов. Звёздочки также будут присваивать горнолыжным трассам и пляжам. Это предполагают нормы закона от 30 ноября 2024 года №436-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

Отели в обязательном порядке начали получать звёздочки еще в 2018 году, но правило не распространялось на модульные гостинцы и кемпинги. Это порождало дисбаланс и не позволяло контролировать работу таких сооружений.

Новые нормы предусматривают создание единого реестра классификации туристических объектов. В него войдут все средства размещения, включая гостиницы и кемпинги, а также пляжи и горнолыжные трассы. Неклассифицированным объектам запретят оказывать услуги и размещать рекламу на агрегаторах.

Исключения составят детские лагеря, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры, санатории силовых ведомств, фермерские хозяйства, принимающие туристов, и некоторые другие объекты.

1 января. В России заработает государственная система управления в области охоты

В России создадут государственную информационную систему управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Такие нормы закона от 19 декабря 2023 года №617-ФЗ вступают в силу 1 января.

В новой системе можно будет найти информацию о выданных и об аннулированных разрешениях на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, о выданных и об аннулированных разрешениях на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства.

Государственная информационная система позволит упростить взаимодействие органов власти в вопросах, затрагивающих интересы охотников-любителей и охотопользователей. В свою очередь, это поможет сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере.

Так, новый ресурс будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, ФАДН, Роскадастра, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.

13 января. Сохранением культурного наследия займутся проверенные эксперты

Порядок аттестации специалистов, которые проводят историко-культурную экспертизу, будет устанавливать Минкультуры. Такой закон от 13 декабря 2024 года №472-ФЗ вступает в силу 13 января.

Поправкой ко второму чтению документа парламентарии уточнили, что государственная историко-культурная экспертиза проводится на основании договора, заключенного с физлицом, аттестованным в соответствии с порядком аттестации подобных экспертов, или юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоят не менее трёх специалистов, аттестованных в соответствии с указанным порядком.

В настоящее время в России работают около 630 специалистов, занимающихся историко-культурной экспертизой объектов культурного наследия. Они оценивают историческую и архитектурную ценность таких сооружений, прогнозируют влияние на них ремонтных и строительных работ.

13 января. Договор дарения недвижимости придётся удостоверять у нотариуса

Подарить квартиру, дом или другую недвижимость без нотариального закрепления договора дарения станет запрещено. Такой закон от 13 декабря 2024 года №459-ФЗ вступает в силу 13 января.

Обойтись без нотариуса можно будет только в том случае, если недвижимость переходит между супругами или близкими родственниками — родителями и детьми, дедушками, бабушками и внуками.

Новые нормы позволят сделать гражданский оборот недвижимого имущества более прозрачным и безопасным, так как нотариус перед заключением сделки в обязательном порядке проверяет дееспособность её участников.

13 января. Коллекторам придётся оплатить каждое обращение о включении в реестр

За любое принятие решения по заявлениям юрлиц об актуализации сведений в госреестре профессиональных коллекторских организаций нужно будет заплатить госпошлину в размере 100 тысяч рублей. Такой закон от 13.12.2024 №450-ФЗ вступает в силу 13 января.

Сейчас коллекторы платят госпошлину в размере 100 тысяч рублей за включение сведений о них в реестр. Теперь им придется оплатить этот сбор, даже если в их работе обнаружат недочёты, что станет основанием для отказа.

Размер пошлины остается прежним — 100 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года коллекторской деятельностью вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Ведением реестра занимается Федеральная служба судебных приставов. По госреестру, размещенному на сайте ФССП, любой желающий может проверить законность деятельности организации, узнать её контактные данные, адрес сайта.

По действующим нормам агентство могут принудительно исключить из реестра, в том числе за неоднократное грубое нарушение обязательных требований, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью должника и иных лиц, их имуществу.

Кроме того

1 января. Роскосмос будет за плату предоставлять данные дистанционного зондирования Земли и продуктов, созданных в результате обработки первичных данных посредством их геопривязки, радиометрической и геометрической коррекции. Такой закон от 22 апреля 2024 года №89-ФЗ вступает в силу 1 января.

1 января. В рамках страхования ОСАГО установлена возможность обмениваться документами и информацией со страховщиками в электронной форме через сайт или мобильное приложение страховщика. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 14 июля 2022 года №327-ФЗ.

1 января. Роскадастр получит право выполнять комплексные кадастровые работы за счёт средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий. Соответствующий нормы закона от 29 октября 2024 года №371-ФЗ вступают в силу 1 января.

1 января. Со 180 до 90 суток в течение года уменьшается срок пребывания в России без визы. Такие нормы закона от 8 августа 2024 года №260-ФЗ вступают в силу 1 января.

1 января. Спортивные лиги получили право самостоятельно утверждать календарные планы проведения отдельных официальных спортивных соревнований, ими организуемых. Такие нормы закона от 24 июля 2024 года №214-ФЗ вступают в силу 1 января.

1 января. В России уточнят порядок предоставления услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела. Такие услуги будут оказываться на основании выписки согласно гарантированному перечню, которую предоставит Социальный фонд супругу, близкому родственнику, иным родственникам, законным представителям умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение. Это предполагают нормы закона от 25 декабря 2023 года №635-ФЗ, вступающие в силу 1 января.

«Парламентская газета».