Закрепили новые случаи, когда при оформлении пенсии страхователь подает в ПФР сведения о работнике

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», страхователь будет обязан представлять в фонд сведения о застрахованном лице, которое подало заявление на страховую или накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распространяют на случаи, когда застрахованный оформляет заявление:

на срочную пенсионную выплату;

единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

Срок подачи сведений станут считать либо с даты обращения застрахованного лица (как и сейчас), либо со дня поступления запроса от ПФР.

Начало действия документа 01.01.2022 года.