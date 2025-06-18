Закрыт 86-й театральный сезон областного драматического театра

В Мурманском областном драматическом театре состоялась торжественная церемония закрытия 86-го театрального сезона. 16 июня финальной постановкой стал полюбившийся северянам спектакль «Отель двух миров». Режиссёр — художественный руководитель театра Николай Гадомский.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на церемонии исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин вручил сотрудникам театра почётные грамоты и благодарственные письма. Наградой отметили тех, чья преданность профессии и творческие успехи внесли вклад в развитие театрального искусства Заполярья.

Областной драматический театр завершает сезон на высокой ноте и не уходит на каникулы полностью. Часть труппы уже в ближайшие дни отправится в Санкт-Петербург, чтобы представить северные таланты на спектаклях: «Месье Амилькар, или Человек, который платит», «Зойкина квартира», «Остров Непослушания».

Фото (Мария АГАПОВА): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283550%2Fwall-139605315_30270