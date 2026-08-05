Закрыть глаза и открыть Арктику: как в Мурманске рождается выставка «Север в поле зрения»

Мурманский областной краеведческий музей продолжает работу над инклюзивным проектом «Север в поле зрения». Напомним, в марте 2025 года он стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, получив 7 млн рублей на реализацию.

Проект выбран среди 345 заявок из 71 региона России. Курирует выставку как часть проекта музейный проектировщик Андрей Рымарь. Партнёр по методической поддержке — Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Так, вместе с незрячими и слабовидящими людьми и экспертами команда музея уже провела пять исследовательских лабораторий и выездов в знаковые места Мурманской области. Участники побывали на эко-тропе «Беличий хвост», посетили лабиринт «Вавилон» в Кандалакше, в Ловозере познакомились с саамской культурой, побывали на берегу Баренцева моря в Териберке, а в столице Заполярья прошли маршрут от мемориала «Стойкость и мужество мурманчан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» до мурманского «Алёши». Вместо привычных музейных предметов они записывали звуки, запоминали запахи, ощупывали фактуры и делились ассоциациями. Именно эти впечатления лягут в основу будущих инсталляций.

Незрячие и слабовидящие северяне стали для команды не просто участниками, а настоящими проводниками и наставниками. Главная идея выставки — предложить посетителю на время закрыть глаза и начать по-настоящему слышать, чувствовать и осязать мир вокруг. Над созданием единого выставочного пространства работает архитектор Сергей Падалко.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, экспозиция откроется в конце 2026 года и будет работать до конца марта 2027 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572128/#&gid=1&pid=4