Закрыт на зимовку: Народный фронт разбирается в причинах затянувшейся стройки стадиона в селе Ловозеро

Представители президентского движения в Мурманской области обратились в прокуратуру региона с просьбой провести проверку целесообразности и качества работ по благоустройству стадиона на ул. Спортивной в с. Ловозеро. Ранее в соцсетях появились многочисленные публикации с жалобами на состояние и простой нового спортивного объекта.

Общественники выяснили: муниципальный контракт на работы по благоустройству стадиона был заключён 15 апреля 2022 г. Соответствующая информация размещена на портале единой информационной системы в сфере закупок. Цена вопроса – 40 млн рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро. Все работы должны были завершиться до 29 октября 2022 г.

В том, что объект на сегодняшний день не функционирует, представители Народного фронта убедились лично: по всему периметру он засыпан снегом, фонари не работают, строительные работы не ведутся.

«По словам жителей населённого пункта, в администрации им пояснили, что причина кроется в банальной нехватке денег. Люди недоумевают: на тартановое покрытие средств не хватило, зато осветительных опор полно: зачем их столько в полярный день? Много света хорошо зимой, а сейчас стадион закрыт. Мы надеемся, что прокуратура поможет разобраться в этой ситуации, и будем держать её на контроле», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.