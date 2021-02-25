Сегодня, 25 февраля, с 8.00 закрыт проезд на федеральной дороге Р-21 «Кола» (км 1230 - км 1272) по погодным условиям (сильный ветер, снег, метель).

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 1 по 4 марта текущего года (включительно) на автодороге Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.