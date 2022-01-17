Закрыт проезд на ряде автодорог в Мурманской области в связи с непогодой

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий к настоящему времени закрыт проезд на ряде автомобильных дорог:

– а/д Кола – Мурмаши – ж.д ст. Пяйве;

– а/д Апатиты – Кировск, км 0 – км 2;

– автоподъезд к г. Апатиты, км 0 – км 27+400;

– а/д Апатиты – Кировск, км 2+688 – км 14+314;

– автоподъезд к с. Ура-Губа, км 0 - км 22,179;

– а/д Ура-Губа – Видяево, км 0 – км 2,246;

– федеральная а/д Р-21 «Кола»: км 1245 – км 1272, км 1408 – км 1510 (от поворота на г. Полярный до п. Спутник). Переждать непогоду можно на специализированных автостоянках на 1428 км, 1484 км, 1501 км, 1531 км. Объездной маршрут по а/д Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель:

– а/д Мишуково – Снежногорск, км 2 – км 38,160;

– а/д Снежногорск – Гаджиево, км 0,000 – км 6,850;

– а/д Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Кроме того, ограничено движение на а/д дороге Р-21 «Кола» км 1149 – км 1381 для грузового транспорта.

Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.