Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 08:45
Закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 8 февраля, с 7.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
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