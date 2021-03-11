Закрыта дорога на Печенгу и Заполярный

Сегодня, 11 марта, с 13 часов закрыто движение всех видов транспорта на участке Р-21 «Кола» с 1470 км по 1510 км из-за неблагоприятных погодных условий. На участке сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей о необходимости соблюдать осторожность на дороге и не подвергать опасности себя и своих пассажиров. Рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.