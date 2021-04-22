Закрытие горнолыжного сезона 2020-2021 состоится на горнолыжном комплексе «Салма» 25 апреля

Спортсменов-ветеранов и спортсменов-любителей приглашают принять участие в Открытом Первенстве Кольской АЭС по горнолыжному спорту в рамках Кубка Лиги Ветеранов. Время начала соревнований – 11.00.

После соревнований пройдёт награждение лучших спортсменов Кубка Лиги Ветеранов согласно рейтингу 2021-го года, награды будут присуждены по возрастным категориям.

За день до соревнований в городе Полярные Зори, 24 апреля, в городе Мончегорске Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области проведёт турнир «Встреча друзей».

Организаторами соревнований выступят Кольская АЭС, Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.