Закрыто движение по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, 3 января с 6.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км + 570 и автоподъезд к селу Териберка с 0 км по 38 км по погодным условиям (усиление ветра, метель, отсутствие видимости).

#МЧСМурманск рекомендует:

- при следовании в данном направлении учитывать сообщения дорожных служб о перекрытии дорог;

- при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах.

При возникновении ДТП или угрозы жизни и здоровью людей необходимо звонить по телефону 112.