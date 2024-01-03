Мурманская область. Арктика (16+)03.01.24 09:15
Закрыто движение по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка
Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, 3 января с 6.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км + 570 и автоподъезд к селу Териберка с 0 км по 38 км по погодным условиям (усиление ветра, метель, отсутствие видимости).
#МЧСМурманск рекомендует:
- при следовании в данном направлении учитывать сообщения дорожных служб о перекрытии дорог;
- при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах.
При возникновении ДТП или угрозы жизни и здоровью людей необходимо звонить по телефону 112.
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Последние комментарии
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Sdtnkzxjr
01.01.24 11:32
Спасибо за поздравления! Ваш коллектив - с праздником - творческих успехов в 2024-ом!
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Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
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