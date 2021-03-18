Закрыто движение транспорта на участке трассы «Кола»

18 марта с 11.00 часов закрыто движение всех видов транспорта на участке км 1470 — км 1510 автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий. В районе сильный порывистый ветер, метель и нулевая видимость.

Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на 1428 км, 1484 км, 1501 км, 1531 км или воспользоваться объездным маршрутом по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей о необходимости соблюдать осторожность на дороге и не подвергать опасности себя и своих пассажиров. Рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом.