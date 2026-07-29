«Закрытых тем нет»: Андрей Чибис обсудил с жителями Ленинского округа Мурманска результаты работы и новые задачи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис 27 июля провёл встречу с жителями Ленинского округа Мурманска. Мероприятие состоялось в новом Центре культурного развития на улице Аскольдовцев, 39, который был возведён в прошлом году в рамках народной программы «На Севере - жить!» Глава региона пригласил северян к открытому диалогу, отметив, что закрытых тем нет — жители могут задать любые интересующие их вопросы.

В ходе встречи губернатор подчеркнул, что в Ленинском округе ведётся масштабная работа по благоустройству и развитию территории. В этом году выполняется большой объём работ: ремонтируются дворы, крыши, фасады, дороги, многие объекты сдаются досрочно.

«Важно и приятно видеть, что, несмотря на очень конкретные вопросы жителей по своим домам, многие люди, даже обозначая проблему, отмечают те позитивные изменения, которые происходят в Ленинском округе. Мы уже сделали и продолжаем делать много дорог, тротуаров, фасадов, Фонд капитального ремонта выполняет работы в 75 многоквартирных домах. Появляются новые объекты, строится жильё. Одновременно продолжается ликвидация аварийного жилья: только в 2025-2026 годах сносятся 12 аварийных домов», — сказал губернатор.

При этом Андрей Чибис признал, что жилищный фонд Ленинского округа остаётся сложным: здесь много небольших двухэтажных домов, накоплены вопросы ещё с советского времени.

«Одна из задач таких встреч — ещё раз услышать людей и постараться добиться, чтобы необходимые меры приняли те, кто за это отвечает. Несмотря на то, что системные вопросы находятся в работе — например, в этом году активно ремонтируем проспект Героев-североморцев и Лобова, — остаётся ещё целый ряд точечных проблем, связанных именно с состоянием жилищного фонда», – сказал Андрей Чибис.

Жители не только обозначали проблемные точки, но и выражали благодарность за проделанную работу. Отдельные слова признательности прозвучали за реализованные объекты по программе «На Севере — твой проект», также были отмечены возможности проекта «Туризм для своих», который даёт северянам возможность бесплатно знакомиться с родным краем, открывать для себя новые маршруты и узнавать историю Кольского Заполярья.

Андрей Чибис поручил коллегам в понедельник подвести итоги по ряду системных вопросов, что удалось сделать и как поправить ситуацию.

Все прозвучавшие на встрече вопросы взяты в работу и находятся на контроле региональных властей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571807/#&gid=1&pid=27