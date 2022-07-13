Закрывайте окна – напустят в Североморске «тумана»

По информации Отдела по безопасности населения администрации ЗАТО г. Североморск, 14 и 15 июля с 8.00 до 18.00 во флотской столице будет проводиться учение по постановке аэрозольных завес в районе пункта базирования штаба Северного флота, площади Мужества.

В период проведения учения горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и нахождения на улице.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12554-v-severomorske-proydet-uchenie-po-postanovke-aerozolnyh-zaves/