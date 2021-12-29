Закуска подорожала, а спиртное подешевело

Сотрудники Мурманскстата порадовали северян, составляя новогоднее меню. Они напомнили нам не только рецепты популярных у россиян салатов, но и рассчитали стоимость необходимых продуктов.

Сегодня очередь дошла до стоимости напитков для праздничного стола. Как сообщают специалисты статистического ведомства, вино игристое отечественное перед Новым годом нам обойдётся в 480,15 рубля за 1 литр (минус 1,7 рубля к цене прошлого года); вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара – в 625,09 рубля за литр (минус 7,6 рубля), коньяк ординарный отечественный, литр - 1374,1 рубля (минус 1,1 рубля).

Как отмечает Мурманскстат, в текущем году закуска подорожала, а спиртное стало хоть и на немного дешевле.

Водка крепостью 40% об.спирта и выше, литр стоит 690,83 рубля (минус 6,8 рубля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).