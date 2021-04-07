Замдиректора Североморского кадетского корпуса победил на первом этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Североморского кадетского корпуса Вячеслав Дмитриев стал одним из победителей первого этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021» в номинации «Молодые управленцы».

В рамках заочного этапа конкурсанты писали эссе на тему «Деятельность педагогического коллектива моей образовательной организации для создания системы образования, достойной войти в десятку лучших в мире». Также педагоги разрабатывали материалы к выступлению «Культурный норматив школьников» и создавали образовательный проект «Роль музеев как социокультурного института общества в патриотическом и гражданском воспитании личности школьника».

Заключительный этап мероприятия пройдёт очно в Москве осенью.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2021» организован при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Общероссийского профсоюза образования.