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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 14:39

Замечаний по работе нет, все пожелания жителей были учтены

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов областного центра Станислав Ланин посетили дворовую территорию домов №№ 7, 9 и 11 по ул. Зои Космодемьянской.

Здесь работы выполнялись в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: был заменён асфальт на проезжей части и тротуарах, оборудована автопарковка, обустроена контейнерная площадка, модернизирована система наружного освещения, отремонтированы лестницы и установлена детская площадка.

– Замечаний по работе нет, все пожелания жителей были учтены. По срокам объект сдан с отставанием в две недели, за это время подрядчику начислены штрафные санкции, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Часть жителей просят сделать выше бордюрный камень, чтобы машины не могли парковаться на тротуаре, но мы не можем пойти на такой шаг из-за существующих норм. Мы порекомендуем собственникам жилья на общем собрании поднять вопрос об установке дополнительных ограждений.

Также часть жителей высказывали опасения по поводу ограждения на детской площадке, по их мнению, ребенок, скатившись с горки, якобы мог получить травму. Сегодня был произведен контрольный замер расстояния, который показал, что объекты расположены на безопасной дистанции.

– Мы закончили приемку дворовой территории, все это время находились в тесном контакте и с жителями и с подрядчиками, – отметил депутатов Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин. – Хорошо, когда между всеми сторонами процесса налажен конструктивный диалог, все возникающие вопросы удалось решить, не прерывая рабочий процесс.

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