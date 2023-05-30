Замечания по качеству содержания территорий в Североморске и Росляково устранены

Качество содержания территорий муниципальных образований продолжает оставаться на контроле правительства региона. Подробно о ходе уборочной кампании вчера доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

За прошедшую неделю силами 2,8 тысячи дорожных рабочих и сотрудников управляющих компаний собрано и вывезено более 3,5 тысячи кубометров мусора.

По данным региональной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) общая протяжённость убранных участков дорог составила порядка 2,5 тысячи км. Из 1043 заданий, размещенных в системе, на 100% уже выполнено 938.

Отдельно глава профильного ведомства рассказал об итогах проводимых региональным Минэнерго и ЖКХ контрольных выездных мероприятий.

Так, в Североморске очищен лоток ливневой канализации по улице Адмирала Сизова, произведена уборка на улицах Душенова, Ломоносова, Сафонова, Ковалева. В жилом районе Росляково вывезен крупногабаритный мусор с контейнерных площадок на улицах Школьной и Октябрьской, очищены участки Североморского шоссе и Приморской улицы. В Мурмашах приведён в порядок склон по улице Цесарского и участки улиц Советской и Мисякова, вывезен крупногабаритный мусор с контейнерной площадки на улице Позднякова.

«Вместе с тем, мусора на улицах ещё достаточно много. Прошу глав администраций продолжить активную работу по наведению порядка на вверенных территориях, – подчеркнул Александр Кобытев. – К уборке своих территорий в обязательном порядке необходимо привлекать предпринимателей».

23 и 24 мая проведены проверки в Мурманске. Замечания о наличии смета и вытаявшего мусора на зеленых зонах направлены в ответственные подразделения для оперативного устранения, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru