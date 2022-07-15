Замедление инфляции в регионе обусловлено охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках, а также укреплением рубля
Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2022 года замедлилась до 16,90% после 17,52% в мае. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (15,49%) и России в целом (15,90%).
Как сообщает отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках, а также укреплением рубля.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Февраль 2022
|
Март
2022
|
Апрель 2022
|
Май
2022
|
Июнь
2022
|
Инфляция
|
8,18
|
16,16
|
18,16
|
17,52
|
16,90
|
Базовая инфляция
|
8,75
|
18,48
|
20,79
|
20,73
|
20,46
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
9,04
|
13,98
|
17,17
|
17,32
|
16,94
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
11,90
|
28,30
|
30,61
|
26,23
|
14,37
|
Непродовольственные товары
|
9,43
|
20,94
|
22,10
|
22,08
|
20,74
|
Услуги
|
5,68
|
12,03
|
13,88
|
11,66
|
11,52
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
4,59
|
5,19
|
5,19
|
5,48
|
5,28
|
- пассажирский транспорт
|
11,35
|
9,28
|
18,15
|
6,68
|
10,63
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июне снизился до 16,94% после 17,32% в мае.
Увеличение поставок импортных овощей вместе с укреплением рубля способствовало снижению темпов прироста цен на капусту, картофель и помидоры. Расширение объёмов производства овощей отечественными тепличными хозяйствами по сравнению с прошлым годом обусловило ускорение снижения цен на огурцы в годовом выражении.
Расширение предложения мяса птицы в связи с увеличением объемов его производства в целом по стране привело к замедлению роста цен на куриное мясо. Дополнительным фактором выступило снижение издержек сельскохозяйственных предприятий на закупку зерна и кормовых добавок в результате действия ранее введенных государственных мер поддержки животноводства, а также укрепления рубля.
Сдерживающее влияние на динамику цен продовольственных товаров по-прежнему оказывала коррекция цен на сахар после ажиотажного спроса на него в начале весны. Уменьшению темпа прироста цен на сахар также способствовала высокая насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией, в том числе благодаря государственным мерам по ограничению его экспорта.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года снизился до 20,74% после 22,08% месяцем ранее. На динамику цен на непродовольственные товары продолжили оказывать влияние снижение потребительского спроса после его всплеска в начале весны, укрепление рубля, а также увеличение предложения ряда товаров.
Действующие ограничения на экспорт некоторых видов лесоматериалов привели к переориентации отечественных предприятий деревообрабатывающей отрасли на внутренний рынок. Это способствовало расширению предложения пиломатериалов и, как следствие, замедлению роста цен на древесно-стружечные плиты.
Дальнейшее охлаждение потребительской активности и укрепление рубля привели к замедлению роста цен на смартфоны и легковые автомобили. Эти же факторы повлияли на снижение темпа прироста цен на медикаменты.
Уменьшился темп прироста цен на автомобильные шины, что во многом было обусловлено наращиванием их поставок из Китая и сокращением объемов продаж автомобилей.
Снижение оптовых цен на фоне увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке способствовало дальнейшему замедлению роста цен на моторное топливо.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 11,52% в июне после 11,66% в мае.
Коммерческие банки вслед за общим снижением ставок в экономике продолжили снижать процентные ставки по потребительским кредитам, что обусловило замедление роста платы за пользование ими.
Снижение количества приезжих специалистов, занятых в крупном инвестиционном проекте региона, привело к уменьшению спроса на аренду жилья. Указанный фактор стал одной из причин, определивших замедление роста цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2022 года снизилась до 15,49% после 16,93% месяцем ранее. При этом её уровень по-прежнему оставался несколько ниже, чем в целом по России (15,90% в июне). Замедление инфляции на Северо-Западе в июне во многом отражало продолжающуюся коррекцию цен после мартовского всплеска. Это происходило под влиянием укрепления рубля и снижения ценовых ожиданий бизнеса на фоне постепенной адаптации к новым условиям. Кроме того, расширилось предложение ряда товаров, в том числе благодаря мерам Правительства России по поддержке производителей и защите внутреннего рынка. Слабая потребительская активность также сдерживала рост цен.
В России в июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность – на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,90%. Наблюдаемое ослабление инфляционного давления отражает действие большого числа временных факторов, среди которых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также период быстрого укрепления рубля, конъюнктура рынка овощей и фруктов. При этом продолжается перенос в цены возросших затрат (связанных с изменениями в технологиях, логистике, платёжно-расчётных отношениях). В апреле – июне месячные приросты цен (с поправкой на сезонность) на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оставались выше темпов роста цен, наблюдавшихся в конце прошлого года. В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 г. инфляция составит 14,0 – 17,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 г. и вернётся к 4% в 2024 году.