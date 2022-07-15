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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 10:15

Замедление инфляции в регионе обусловлено охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках, а также укреплением рубля

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2022 года замедлилась до 16,90% после 17,52% в мае. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (15,49%) и России в целом (15,90%).

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2022 года замедлилась до 16,90% после 17,52% в мае. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (15,49%) и России в целом (15,90%).

Как сообщает отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках, а также укреплением рубля.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Февраль 2022

Март

2022

Апрель 2022

Май

2022

Июнь

2022

Инфляция

8,18

16,16

18,16

17,52

16,90

Базовая инфляция

8,75

18,48

20,79

20,73

20,46

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

9,04

13,98

17,17

17,32

16,94

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

11,90

28,30

30,61

26,23

14,37

Непродовольственные товары

9,43

20,94

22,10

22,08

20,74

Услуги

5,68

12,03

13,88

11,66

11,52

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

4,59

5,19

5,19

5,48

5,28

    - пассажирский транспорт

11,35

9,28

18,15

6,68

10,63

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июне снизился до 16,94% после 17,32% в мае.

Увеличение поставок импортных овощей вместе с укреплением рубля способствовало снижению темпов прироста цен на капусту, картофель и помидоры. Расширение объёмов производства овощей отечественными тепличными хозяйствами по сравнению с прошлым годом обусловило ускорение снижения цен на огурцы в годовом выражении.

Расширение предложения мяса птицы в связи с увеличением объемов его производства в целом по стране привело к замедлению роста цен на куриное мясо. Дополнительным фактором выступило снижение издержек сельскохозяйственных предприятий на закупку зерна и кормовых добавок в результате действия ранее введенных государственных мер поддержки животноводства, а также укрепления рубля.

Сдерживающее влияние на динамику цен продовольственных товаров по-прежнему оказывала коррекция цен на сахар после ажиотажного спроса на него в начале весны. Уменьшению темпа прироста цен на сахар также способствовала высокая насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией, в том числе благодаря государственным мерам по ограничению его экспорта.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года снизился до 20,74% после 22,08% месяцем ранее. На динамику цен на непродовольственные товары продолжили оказывать влияние снижение потребительского спроса после его всплеска в начале весны, укрепление рубля, а также увеличение предложения ряда товаров.

Действующие ограничения на экспорт некоторых видов лесоматериалов привели к переориентации отечественных предприятий деревообрабатывающей отрасли на внутренний рынок. Это способствовало расширению предложения пиломатериалов и, как следствие, замедлению роста цен на древесно-стружечные плиты.

Дальнейшее охлаждение потребительской активности и укрепление рубля привели к замедлению роста цен на смартфоны и легковые автомобили. Эти же факторы повлияли на снижение темпа прироста цен на медикаменты.

Уменьшился темп прироста цен на автомобильные шины, что во многом было обусловлено наращиванием их поставок из Китая и сокращением объемов продаж автомобилей.

Снижение оптовых цен на фоне увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке способствовало дальнейшему замедлению роста цен на моторное топливо.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 11,52% в июне после 11,66% в мае.

Коммерческие банки вслед за общим снижением ставок в экономике продолжили снижать процентные ставки по потребительским кредитам, что обусловило замедление роста платы за пользование ими.

Снижение количества приезжих специалистов, занятых в крупном инвестиционном проекте региона, привело к уменьшению спроса на аренду жилья. Указанный фактор стал одной из причин, определивших замедление роста цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2022 года снизилась до 15,49% после 16,93% месяцем ранее. При этом её уровень по-прежнему оставался несколько ниже, чем в целом по России (15,90% в июне). Замедление инфляции на Северо-Западе в июне во многом отражало продолжающуюся коррекцию цен после мартовского всплеска. Это происходило под влиянием укрепления рубля и снижения ценовых ожиданий бизнеса на фоне постепенной адаптации к новым условиям. Кроме того, расширилось предложение ряда товаров, в том числе благодаря мерам Правительства России по поддержке производителей и защите внутреннего рынка. Слабая потребительская активность также сдерживала рост цен.

В России в июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность – на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,90%. Наблюдаемое ослабление инфляционного давления отражает действие большого числа временных факторов, среди которых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также период быстрого укрепления рубля, конъюнктура рынка овощей и фруктов. При этом продолжается перенос в цены возросших затрат (связанных с изменениями в технологиях, логистике, платёжно-расчётных отношениях). В апреле – июне месячные приросты цен (с поправкой на сезонность) на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оставались выше темпов роста цен, наблюдавшихся в конце прошлого года. В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 г. инфляция составит 14,0 – 17,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 г. и вернётся к 4% в 2024 году.

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